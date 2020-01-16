Медведев против «Биг-3». Чего ждать от мужчин на Australian Open - Советский спорт
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16 января 2020 20:45ТеннисМысин Николай

Медведев против «Биг-3». Чего ждать от мужчин на Australian Open

В четверг в Мельбурне прошла жеребьевка Открытого чемпионата Австралии, который стартует в понедельник, 20 января. «Советский спорт» проанализировал мужскую сетку турнира. И выяснил, у кого больше шансов на титул.

КТО ЕСТЬ ИЗ НАШИХ?

Как на большинстве «Больших шлемов» в последние полтора года, в основу Australian Open напрямую попали лишь трое наших игроков. Собственно, никого из россиян больше нет даже в топ-100, зато эти ребята – сразу в топ-20! Андрей Рублев вошел туда только что, на этой неделе, выиграв на прошлой турнир в Дохе. Третий титул в карьере поднял его на 18-ю строчку рейтинга, при этом в Мельбурне москвич получил сразу 17-й номер посева – стоящий выше Кеи Ниcикори снялся с чемпионата из-за травмы. Карен Хачанов замкнул список из 16 лучших, что, кстати, очень выгодно с точки зрения сетки – как минимум до четвертого круга чемпион «Мастерса» в Париже-2018 избежит рандеву с кем-то из этой же группы. Но главная наша надежда, разумеется, Даниил Медведев. Который после Кубка ATP вернулся на четвертое место в рейтинге, опередив австрийца Доминика Тима, и этим обезопасил себя аж до полуфинала от возможного матча с представителями «Биг-3».

Впрочем, теоретически состав россиян в мужской одиночке еще может пополниться. Алексей Ватутин борьбу в квалификации завершил в первом круге, но Евгений Донской пока продолжает сражаться за место в основе.

И КАКОВЫ ШАНСЫ?

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Тяжелее всего придется Хачанову. Причем с самого первого матча. А вот Рублев и Медведев имеют примерно равные шансы добраться минимум до четвертого круга, отметил в твиттере Евгений Кафельников (наш первый чемпион Australian Open).

Да ладно, почему так скромно? Аппетит приходит во время еды! Действительно, еще год назад мы были бы рады увидеть хоть кого-то в четвертом круге. Теперь же можем надеяться, что каждый из них доберется до четвертьфинала. А в случае с Медведевым так и вовсе мечтаем о титуле! Ведь он уже близок к нему – тот финал US Open против Надаля забыть не получится. И, разумеется, Даниил автоматом считается одним из главных фаворитов в Мельбурне.

Собственно, помимо «Биг-3» есть только два теннисиста, способных выиграть чемпионат Австралии. Это Стефанос Циципас. И Медведев, отметил Матс Виландер (семикратный чемпион «Больших шлемов»).

При этом – парадоксально, но факт – именно Даниилу меньше всего из наших повезло с жеребьевкой. По крайней мере – с соперником в первом круге. Рублеву достался малоизвестный австралиец Кристофер О’Коннелл, который в свои 25 лет ни разу не стоял в топ-100 и не выиграл ни единого титула, а в нынешнем рейтинге занимает 116-е место. В основу в Мельбурне ему дал пропуск wild card, но серьезным соперником для Андрея Криса назвать очень сложно. Особенно, учитывая, в какой форме находится сам Рублев. Хачанов же начнет турнир со встречи против «квалифаера». Эти соперники таят в себе опасность, поскольку успевают разыграться, но общий их класс и уровень, конечно, значительно ниже, чем у экс-теннисиста топ-10. Хотя Карен, в отличие от Андрея, не так уж здорово начал этот сезон. Да, неплохо смотрелся на ATP Cup, но в полуфинале против Сербии опять уступил Душану Лайовичу (не входящему и в топ-30), а на днях, в Окленде, в трех сетах проиграл Джону Миллману (47-му номеру рейтинга).

В общем, к состоянию Хачанова есть вопросы. И к его предсезонной подготовке тоже. Но, все-таки, квалифаера он, по идее, должен проходить.

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А вот Медведеву достался… Фрэнсис Тиафу. Тот самый парень из бедной семьи, сын выхода из Сьерра-Леоне, начавший играть в теннис только потому, что его папа работал уборщиком в местном клубе, и который в прошлом сезоне выбил в Мельбурне 6-ю ракетку планеты Кевина Андерсона, а следом – вышел в четвертьфинал! По ходу сезона американец поднялся на 29-е место в рейтинге. Потом, правда, случился спад – вторую половину сезона он чаще проигрывал, чем радовал болельщиков победами. Уступил, в том числе, и Медведеву – в Вашингтоне, без особой борьбы (это в том самом матче Даниил вернул не берущийся мяч, когда Фрэнсис уже праздновал успех в розыгрыше – момент вошел в топ самых ярких эпизодов года). Технически, сейчас Тиафу россиянину не соперник. Он – лишь 49-я ракетка мира. Он неудачно начал этот сезон, вылетев в первом круге в Дохе. Но он в любой момент может раскрыться. Вспомнить, что принесло ему успех в Мельбурне в прошлый раз. И на кураже попробовать стать автором сенсации. Чего, конечно же, нам всем очень не хочется.

Что касается сетки в целом, то из опасных оппонентов Медведева в третьем круге может ждать Жо-Вилфрид Тсонга, в четвертом – Стэн Вавринка или Джон Изнер, а в четвертьфинале – Александр Зверев или Рублев. И, кстати, шансы Рублева – повыше. Учитывая, как неубедительно смотрелся немец на ATP Cup. Правда, до потенциальной встречи с Александром Андрею в третьем круге, возможно, придется пройти Давида Гоффена. Который – 11-й номер рейтинга. И на прошлой неделе успел взять верх над Надалем.

Хачанов же в третьем круге выходит на Ника Кирьоса (а австралиец, пусть непредсказуем, но при родных болельщиках будет рвать и метать). В четвертом же Карена, скорее всего, будет ждать Рафаэль.

А ФАВОРИТЫ КТО?

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Собственно, о них сказано выше. Конечно, первый в списке – Джокович. Он семь раз побеждал на Australian Open. Он находится в классной форме, что показал на ATP Cup (где победил, в том числе, и Рафу, и Медведева, хотя последнего – с большим-большим трудом). И он, безусловно, сделает все, чтобы защитить свой прошлогодний титул. Надалю в Австралии тяжело – здесь самые быстрые корты, что действует против него. Но это не значит, что Рафа не может взять кубок. В конце концов, он лидер рейтинга. Он здесь два раза побеждал. И он вполне готов дать бой любому… Ну, разве что, кроме Джоковича.

Федерер? Он специально готовился к чемпионату. Не выступил на ATP Cup. Но насколько ему это поможет, сказать сложно. Пока, авансом, Роджер – конечно, топ-фаворит. По привычке. Но как он в свои 38 лет справится с жарой, с нагрузками и с россыпью молодых, амбициозных соперников, сказать пока сложно. Хотя с сеткой ему повезло – вплоть до полуфинала никого из реально опасных, кроме Дениса Шаповалова или Маттео Берреттини, ему, видимо, не попадется. Да и итальянец только восстановился после травмы…

Что касается остальных, то ждем подвигов от Медведева и Циципаса (напомним, Стефанос чемпион Итогового). У остальной молодежи шансов на титул куда меньше.

ФАКТ

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73-й «Большой шлем» подряд в одиночном разряде проведет испанец Фелисиано Лопес. Это – новый рекорд в истории мужского тенниса. Лопес не пропускает такие турниры с «Ролан Гаррос»-2001. По общему количеству участий лидирует Роджер Федерер – предстоящий Australian Open станет для него 79-м «Большим шлемом».

ЦИФРА

49,1 миллиона долларов составит призовой фонд турнира. Победители в одиночном разряде получат по 3,5 миллиона.

ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ

С кем сыграют россияне в первом круге.

МУЖЧИНЫ

Карен ХАЧАНОВ (Россия, 16) – победитель квалификации
Андрей РУБЛЕВ (Россия, 17) – Крис О'КОННЕЛЛ (Австралия)
Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 4) – Фрэнсис ТИАФУ (США)

ЖЕНЩИНЫ

Дарья КАСАТКИНА (Россия) – Мэдисон КИС (США, 10)
Маргарита ГАСПАРЯН (Россия) – Мария ЗАККАРИ (Греция, 22)
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 25) – Джил ТЕЙКМАНН (Швейцария)
Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – Серена УИЛЬЯМС (США, 8)
Вероника КУДЕМЕРТОВА (Россия) – Сара СОРРИБЕС-ТОРБО (Испания)
Мария ШАРАПОВА (Россия) – Донна ВЕКИЧ (Хорватия, 18)
Виталия ДЬЯЧЕНКО (Россия) – Даниэль КОЛЛИНС (США, 26)
Анна БЛИНКОВА (Россия) – Жасмин ПАОЛИНИ (Италия)
Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – Маркета ВОНДРОУШОВА (Чехия, 15)
Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 30) – Нина СТОЯНОВИЧ (Сербия)

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