Мария против Донны. Анонс женской сетки Australian Open - Советский спорт
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16 января 2020 23:30ТеннисМысин Николай

Мария против Донны. Анонс женской сетки Australian Open

В первом круге чемпионата Австралии Мария Шарапова сыграет с Донной Векич. «Советский спорт» – о женской части турнира, шансах наших участниц и главных фаворитках.

КТО ЕСТЬ ИЗ НАШИХ?

В отличие от мужской сетки, в женской одиночной наше представительство значительно шире. Напрямую в основу пробились сразу 10 россиянок, плюс еще три продолжают борьбу в квалификации. Людмила Самсонова уже вышла в финал, Варвара Грачева и Анна Калинская пока дошли до второго раунда. В числе тех, кто выступит точно – Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. А также новоиспеченная первая ракетка страны – Екатерина Александрова. Она же, плюс Павлюченкова – единственные наши девушки, получившие в Мельбурне номер посева. А значит, теоретически, входящие в лонг-лист фаворитов.

Вот только, к сожалению, реальных шансов на победу на турнире у россиянок практически нет.

И КАКОВЫ ШАНСЫ?

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Меньше всего с жеребьевкой повезло Анастасии Потаповой – юная уроженка Саратова попала сразу на Серену Уильямс. Что страшно само по себе, а с учетом формы экс-первой ракетки планеты – и подавно. В начале января Серена победила в Окленде, взяв первый титул с 2017 года (тогда, если не помните, она покорила Australian Open). Уильямс не теряет надежды догнать Маргарет Корт по количеству «Больших шлемов» их на ее счету пока 23 (у австралийки – 24). И поражения в четырех финалах за два последних года (дважды – на Уимблдоне и US Open) делают ее только злее. Так что шансов справиться с Уильямс у Анастасии немного. Но сюрпризы возможны всегда.

Не оказался жребий благосклонен и к Касаткиной. Россиянка, провалившая прошлый сезон (опустилась с 10-й позиции рейтинга в конец первой сотни), похоже, сделала работу над ошибками и начинает показывать хороший теннис. Но на старте Australian Open ее ждет Мэдисон Кис. И американка выглядит фаворитом – сложно представить, что должна продемонстрировать Касаткина, чтобы справиться с финалисткой US Open трехлетней давности и нынешней 11-й ракеткой планеты.

Куда более повезло Александровой, которой предстоит сыграть с малоизвестной швейцаркой Джил Тейкманн, и Павлюченковой – она начнет турнир матчем с Ниной Стоянович. Виталию Дьяченко ждет рандеву с сенсацией прошлогоднего Australian Open, американкой Даниэль Коллинс (12 месяцев назад она дошла здесь до полуфинала), Анну Блинкову – с итальянкой Жасмин Паолини (чье имя так же мало что скажет обычным болельщикам), а Маргариту Гаспарян – с крепкой соперницей из Греции Марией Заккари. Но главное, что интересно – кто достался Кузнецовой и Шараповой?

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Светлану ждет испытание в лице Маркеты Вондроушовой. Юная чешка в прошлом году дошла до финала «Ролан Гарроса», но на Уимблдоне получила травму и с тех пор не играла. Понять, в каком она состоянии, сейчас сложно. Скорее всего, в не самом лучшем. А значит, шанс у россиянки будет. Тем более, она немало сил потратила на подготовку к чемпионату. Шараповой же предстоит готовиться к встрече с Донной Векич. Хорватка, хоть и посеяна под 18-м номером, вполне проходима. Другой вопрос – на что способна Мария?

Россиянка пропустила концовку прошлого сезона, перенеся операцию на плече. В начале этого сыграла один матч – и уступила в Брисбене Дженнифер Брэйди. Кстати, впервые с 2003 года проиграв тай-брейк третьей партии! Ее товарищеская встреча с Лорой Зигемунд в Коойонге была прервана из-за дыма, но и в ней Шарапова уступала. А с Айлой Томлянович на следующий день Мария совладать не смогла. И заметьте, все эти девушки стоят в рейтинге ниже, чем Векич! У Шараповой нет ни скорости, ни стабильности, но надежности в действиях. Есть оправдание в виде кишечной инфекции, из-за которой неделю назад она даже попала в больницу. Но это вносит только лишний пессимизм в перспективы Марии успешно сыграть в Мельбурн-парке.

То есть, конечно, все мы ждем, что Шарапова нас удивит… Но вот ресурсов для этого у нее не так много. Тем более, что если удастся пройти первый круг, то во втором ее может ждать Ализе Корне, в третьем – Арина Соболенко, в четвертом – Белинда Бенчич. И ни в одном из этих поединков Мария фаворитом не будет.

А ФАВОРИТЫ КТО?

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В Мельбурне не сыграет Бьянка Андрееску. Открытие прошлого года, чемпионка Индиан-Уэллса, Торонто и US Open, бывшая пятая ракетка мира продолжает действовать в своем стиле... Ломаться. Новая травма (канадку они мучают без конца) вывела Бьянку из игры на несколько недель. Так что одного фаворита мы, по факту, лишились.

Но список обширный. От упомянутой уже Серены до Бенчич (швейцарка прогрессирует не по дням, а по часам), Каролины Плишковой (должна же экс-первая ракетка мира и нынешний второй номер рейтинга когда-то взять «Шлем»!), Наоми Осаки (как ни крути – ей защищать здесь титул) и, разумеется, Эшли Барти. На домашний чемпионат они приехала лидером рейтинга. Она находится в хорошей форме. Она уже выигрывала «мейджор» (прошлогодний «Ролан Гаррос»). И за нее будут болеть трибуны – когда еще у Австралии появится такой шанс лицезреть свою же чемпионку в Мельбурне! Впрочем, подобное давление может девушку и сломать. В любом случае, ясно – женский турнир непредсказуем. И нас ждет интересная борьба за трофей.

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ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ

С кем сыграют россияне в первом круге.

МУЖЧИНЫ

Карен ХАЧАНОВ (Россия, 16) – победитель квалификации
Андрей РУБЛЕВ (Россия, 17) – Крис О'КОННЕЛЛ (Австралия)
Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 4) – Фрэнсис ТИАФУ (США)

ЖЕНЩИНЫ

Дарья КАСАТКИНА (Россия) – Мэдисон КИС (США, 10)
Маргарита ГАСПАРЯН (Россия) – Мария ЗАККАРИ (Греция, 22)
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 25) – Джил ТЕЙКМАНН (Швейцария)
Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – Серена УИЛЬЯМС (США, 8)
Вероника КУДЕМЕРТОВА (Россия) – Сара СОРРИБЕС-ТОРБО (Испания)
Мария ШАРАПОВА (Россия) – Донна ВЕКИЧ (Хорватия, 18)
Виталия ДЬЯЧЕНКО (Россия) – Даниэль КОЛЛИНС (США, 26)
Анна БЛИНКОВА (Россия) – Жасмин ПАОЛИНИ (Италия)
Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – Маркета ВОНДРОУШОВА (Чехия, 15)
Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 30) – Нина СТОЯНОВИЧ (Сербия)

Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
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