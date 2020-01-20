Ждем Машу и Медведева. Итоги первого дня Australian Open - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 января 2020 20:30ТеннисМысин Николай

Ждем Машу и Медведева. Итоги первого дня Australian Open

Первый день Открытого чемпионата Австралии прошел по усеченной программе из-за дождей.

В итоге свои матчи провели всего три россиянки. Все остальные наши игроки выйдут на корт во вторник включая Марию Шарапову и Даниила Медведева.

ДОЖДЬ ВМЕСТО ДЫМА

Мы боялись, что старт Australian Open будет скомкан из-за лесных пожаров. Точнее – дыма, накрывшего и окрестности Мельбурна, и сам мегаполис. На протяжении почти целой недели только и шли разговоры о том, как сложно будет игрокам бороться в подобных условиях. Словенка Яна Чепелова даже снялась с матча квалификации из-за проблем с дыханием. В адрес организаторов сыпалась критика о том, что их не волнует здоровье спортсменов. И что, вполне возможно, матчи стартовых раундов придется переносить. Даже прогнозы синоптиков, что к началу турнира дым уйдет, а воздух станет чистым, не вполне успокаивали. В итоге погода ударилась из одной крайности в другую – вместо гари и копоти Мельбурн накрыл… дождь.

gettyimages-1200677999-612x612

Сильный такой. Совсем нетипичный для этого региона Австралии и в это время года. Причем, как ожидается, осадки продолжатся вплоть до среды включительно. «Мельбурн-парк», конечно, стадион современный. И главные арены тут оборудованы крышами, причем уже давно. Но речь идет лишь о трех кортах. Из 18! На остальных же под дождем играть нельзя.

В итоге половину встреч понедельника провести не успели. На открытых площадках закончилось всего 17 матчей из 49. Расписание вторника утрамбовалось аж до 96 поединков (вместо обычных 64). Из-за этого сдвинули даже время первого запуска – на 10.30 утра (2.30 по Москве) вместо 11.00. При этом далеко не факт, что ситуация не повторится. С высокой долей вероятности, второй день турнира так же получится скомканным. Но, согласитесь, прятаться под крышей от дождя гораздо лучше, чем задыхаться от дыма…

ЕКАТЕРИНА – ПЕРВАЯ

gettyimages-1200614538-612x612

По факту, в понедельник на корты «Мельбурн-парка» успели выйти всего три россиянки. Победу отпраздновала лишь одна. Екатерина Александрова уже вторую неделю является первой ракеткой страны – победа на турнире в Шеньчжене в начале года принесла 25-летней уроженке Челябинска не только первый титул в карьере, но и высшую для нее 26-ю строчку рейтинга. А заодно – 25-й номер посева на Australian Open. Жеребьевка основы определила Александровой швейцарку Джил Тейкманн в качестве первой соперницы. Она – молодая (22 года), вполне перспективная спортсменка, имеющая за плечами два титула, ныне – 68-я ракетка планеты. Но Екатерина все равно считалась фаворитом. И сумела подтвердить этот статус. Правда, с трудом – в трех партиях и лишь по истечении 2 часов, 10 минут сложной борьбы. Теперь во втором раунде россиянка сыграет с чешкой Барбарой Крейчиковой.

Две остальные наши девушки уступили. Анна Калинская, пройдя квалификация, споткнулась о китаянку Сайсай Женг (2:6, 3:6). И ожидаемо проиграла Анастасия Потапова, которой, с ее-то «везением», похоже, ни в коем случае нельзя заходить в казино. Это же надо было попасть в первом раунде сразу на Уильямс! Не на Винус, как Кори Гауфф (15-летняя американка своей опытной соотечественнице не оставила шансов, победив чемпионку семи «Больших шлемов» за полтора часа – 7:6, 6:3). А на Серену. Которая две недели назад завоевала первый с 2017-го титул (став лучшей в Окленде). И в Мельбурн прилетела по привычке в качестве главной фаворитки. Одной из главных – точно.

Конечно, Потапова поупиралась. И даже выглядела лучше, чем, например, Шарапова в борьбе с той же Сереной на старте последнего US Open. Взяла на два гейма больше Марии. Если точнее – проиграла 0:6, 3:6. Но надо понимать, что мотивация у Уильямс на матч с Анастасией была совсем не той, что на игру с Шараповой. Да и в принципе, все это не важно. Реальной борьбы не сложилось. Хотя минутка позитива есть и здесь – по крайней мере, 18-летней девушке из Саратова этот матч принес немало опыта.

Все остальные наши теннисисты начнут борьбу во вторник. Если позволит погода, конечно. В том числе – и Шарапова. И Светлана Кузнецова. И все наши мужчины, которых здесь целых четыре – Андрей Рублев, Карен Хачанов, Евгений Донской. И Даниил Медведев.

ЮБИЛЕЙ ДЖОКОВИЧА

gettyimages-1194872330-612x612

Почти все матчи, закончившиеся в первый день, обошлись без сенсаций. Единственной таковой можно считать поражение Дениса Шаповалова. Финалист парижского «Мастерса» в конце прошлого года набрал отличную форму, здорово начал нынешний (уверенной игрой на Кубке ATP), добрался до 13-й строчки рейтинга (в свои 20 лет) и считался одним из тех, кто может осложнить жизнь главным фаворитам в Мельбурне. А в итоге уступил в первом круге… венгру Мартону Фучовичу 3:6, 7:6 (9:7), 1:6, 6:7 (3:7). Оправданий, впрочем, искать не стал.

Я чувствовал, что нахожусь в хорошей форме. Но именно сегодня действовал зажато, играл очень нервно. Не смог полностью вложиться в борьбу. Отсюда и такой результат, вздохнул Денис.

А остальные лидеры уверенно прошли во второй раунд. Новак Джокович отдал сет немцу Яну-Леннарду Штруфу (впервые для себя в первых кругах Australian Open с 2006 года), но добился 900-й победы в карьере (и стал шестым теннисистом в истории, преодолевшим этот рубеж – после Джимми Коннорса, Роджера Федерера, Ивана Лендла, Рафаэля Надаля и Гильермо Вильяса). Каролина Возняцки на своем последнем «Большом шлеме» в карьере (датчанка еще до Нового года анонсировала уход из спорта) решила всерьез побороться за титул и уверенно прошла американку Кристи Ан (6:1, 6:3). Не испытали сложностей Петра Квитова, разгромившая Катерину Синякову (6:1, 6:0) и действующая чемпионка Наоми Осака (японка одолела чешку Марию Бужкову). Разве что Эшли Барти – первая ракетка планеты и главная любовь местных болельщиков – заставила поволноваться трибуны, отдав стартовый сет украинке Лесе Цуренко (5:7), зато потом устроила ей мастер-класс и добилась успеха – 6:1, 6:1. В мужской части сетки прошли дальше Федерер, Маттео Берреттини, Григор Димитров и Стефанос Циципас. В общем, сюрпризов не было.

Ждем их во второй день.

Мельбурн
Australian Open
Турнир «Большого шлема»
Открытые корты. Покрытие – хард
Общий призовой фонд – 71 000 000 австралийских долларов

Женщины. Одиночный разряд. Первый круг

С. Уильямс (США, 8) – Потапова (Россия) – 6:0, 6:3
Александрова (Россия, 25) – Тейкманн (Швейцария) – 6:4, 4:6, 6:2
Сайсай Женг (Китай) – Калинская (Россия) – 6:3, 6:2

Ждем Машу и Медведева. Итоги первого дня Australian Open Первый день Открытого чемпионата Австралии прошел по усеченной программе из-за дождей. 20.01.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Борис Беккер: У Медведева – чемпионский характер Джокович победил Штруффа в первом круге Australian Open Циципас вышел во второй круг Australian Open
Сергей Шахрай: Три четверных и чистый прокат – слагаемые победы Щербаковой Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 20:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Наша цель – не Гретцки, а Халл и Пеле Овечкин вышел на невиданную скорострельность и вполне может повторить достижение короля футбола. 19.01.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Джокович победил Штруффа в первом круге Australian Open Рублев поднялся на второе место в чемпионской гонке ATP Рублев поднялся на 16-е место в обновленном рейтинге ATP
Джокович в роли официанта и Шарапова-комментатор. Как звезды готовились к Australian Open  В преддверии стартующего в понедельник чемпионата Австралии топ-звезды мирового тенниса были замечены не только на тренировочных кортах. «Советский спорт» собрал самые интересные моменты с участием Шараповой, Джоковича, Надаля, Федерера и не только.  19.01.2020 21:45 Теннис Велиев Эмиль
Торторелла и Бьеркстранд вернули должок Куинну и Панарину, а пострадал Шестеркин Похоже, «Рейнджерс» упустил последний шанс зацепиться за уайлд-кард, чтобы продолжить сезон в плей-офф. 20.01.2020 13:45 Хоккей Славин Виталий
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске? На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой. 30.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео) Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона. 29.12.2019 10:00 ММА Усачев Владислав
Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
21:52 Футбол Полузащитник «Кьево», которым интересовались «Бавария» и «Челси», перешел в «Болонью»
21:51 Хоккей Матисс Кивлениекс – о дебюте в НХЛ: Честно, я даже не могу поверить, что это случилось
21:44 Футбол Атанасиадис прибыл на просмотр в «Крылья Советов»
21:36 Футбол «Тулуза» арендовала вратаря «Астон Виллы»
21:25 Теннис Борис Беккер: У Медведева – чемпионский характер
21:25 Олимпиада Хайо Зеппельт: UKAD выбрало нелепый способ, чтобы отказаться передавать WADA пробы Мо Фары
21:09 Футбол Краневиттер в ближайшее время перейдет в «Монтеррей»
21:04 Футбол Бэйл заявил, что покинет «Реал» бесплатно по окончании контракта
20:53 Хоккей Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ
20:44 Футбол Кавани может оказаться в «Манчестер Юнайтед»
20:32 Фигурное катание Мишин высказался о возможной смене спортивного гражданства Туктамышевой
20:24 Футбол «Манчестер Юнайтед» может приобрести Весино
20:17 Футбол «Локомотив» сыграл вничью с румынским «Стяуа»
20:16 Футбол Микель Артета: Есть вероятность того, что «Арсенал» никого не купит зимой
20:12 Футбол Фрэнк Лэмпард: Я играл против Кавани, и мне всегда нравились его характер и подход
20:09 Футбол Хосеп Гвардиола: Каждый день думаю о том, как улучшить игру команды
19:57 Футбол Андрей Аршавин: Черчесов будет востребован на российском футбольном рынке
19:56 Футбол «Ахмат» уступил румынскому «Ботошани» в контрольном матче
19:45 Футбол Рейньер стал игроком «Реала»
19:35 Футбол Кулик перешел в «Чайку»
Следственный Комитет отреагировал на отправку Шаведдинова к Новой Земле
Количество аварий в Ростовской области снизилось на четверть
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В мэрии Петрозаводска прокомментировали введение кешбэка в троллейбусах
Нижегородская дума хочет отказаться от перелетов бизнес-классом
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика