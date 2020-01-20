Ждем Машу и Медведева. Итоги первого дня Australian Open

В итоге свои матчи провели всего три россиянки. Все остальные наши игроки выйдут на корт во вторник – включая Марию Шарапову и Даниила Медведева.

ДОЖДЬ ВМЕСТО ДЫМА

Мы боялись, что старт Australian Open будет скомкан из-за лесных пожаров. Точнее – дыма, накрывшего и окрестности Мельбурна, и сам мегаполис. На протяжении почти целой недели только и шли разговоры о том, как сложно будет игрокам бороться в подобных условиях. Словенка Яна Чепелова даже снялась с матча квалификации из-за проблем с дыханием. В адрес организаторов сыпалась критика о том, что их не волнует здоровье спортсменов. И что, вполне возможно, матчи стартовых раундов придется переносить. Даже прогнозы синоптиков, что к началу турнира дым уйдет, а воздух станет чистым, не вполне успокаивали. В итоге погода ударилась из одной крайности в другую – вместо гари и копоти Мельбурн накрыл… дождь.

Сильный такой. Совсем нетипичный для этого региона Австралии и в это время года. Причем, как ожидается, осадки продолжатся вплоть до среды включительно. «Мельбурн-парк», конечно, стадион современный. И главные арены тут оборудованы крышами, причем уже давно. Но речь идет лишь о трех кортах. Из 18! На остальных же под дождем играть нельзя.

В итоге половину встреч понедельника провести не успели. На открытых площадках закончилось всего 17 матчей из 49. Расписание вторника утрамбовалось аж до 96 поединков (вместо обычных 64). Из-за этого сдвинули даже время первого запуска – на 10.30 утра (2.30 по Москве) вместо 11.00. При этом далеко не факт, что ситуация не повторится. С высокой долей вероятности, второй день турнира так же получится скомканным. Но, согласитесь, прятаться под крышей от дождя гораздо лучше, чем задыхаться от дыма…

ЕКАТЕРИНА – ПЕРВАЯ

По факту, в понедельник на корты «Мельбурн-парка» успели выйти всего три россиянки. Победу отпраздновала лишь одна. Екатерина Александрова уже вторую неделю является первой ракеткой страны – победа на турнире в Шеньчжене в начале года принесла 25-летней уроженке Челябинска не только первый титул в карьере, но и высшую для нее 26-ю строчку рейтинга. А заодно – 25-й номер посева на Australian Open. Жеребьевка основы определила Александровой швейцарку Джил Тейкманн в качестве первой соперницы. Она – молодая (22 года), вполне перспективная спортсменка, имеющая за плечами два титула, ныне – 68-я ракетка планеты. Но Екатерина все равно считалась фаворитом. И сумела подтвердить этот статус. Правда, с трудом – в трех партиях и лишь по истечении 2 часов, 10 минут сложной борьбы. Теперь во втором раунде россиянка сыграет с чешкой Барбарой Крейчиковой.

Две остальные наши девушки уступили. Анна Калинская, пройдя квалификация, споткнулась о китаянку Сайсай Женг (2:6, 3:6). И ожидаемо проиграла Анастасия Потапова, которой, с ее-то «везением», похоже, ни в коем случае нельзя заходить в казино. Это же надо было попасть в первом раунде сразу на Уильямс! Не на Винус, как Кори Гауфф (15-летняя американка своей опытной соотечественнице не оставила шансов, победив чемпионку семи «Больших шлемов» за полтора часа – 7:6, 6:3). А на Серену. Которая две недели назад завоевала первый с 2017-го титул (став лучшей в Окленде). И в Мельбурн прилетела по привычке в качестве главной фаворитки. Одной из главных – точно.

Конечно, Потапова поупиралась. И даже выглядела лучше, чем, например, Шарапова в борьбе с той же Сереной на старте последнего US Open. Взяла на два гейма больше Марии. Если точнее – проиграла 0:6, 3:6. Но надо понимать, что мотивация у Уильямс на матч с Анастасией была совсем не той, что на игру с Шараповой. Да и в принципе, все это не важно. Реальной борьбы не сложилось. Хотя минутка позитива есть и здесь – по крайней мере, 18-летней девушке из Саратова этот матч принес немало опыта.

Все остальные наши теннисисты начнут борьбу во вторник. Если позволит погода, конечно. В том числе – и Шарапова. И Светлана Кузнецова. И все наши мужчины, которых здесь целых четыре – Андрей Рублев, Карен Хачанов, Евгений Донской. И Даниил Медведев.

ЮБИЛЕЙ ДЖОКОВИЧА

Почти все матчи, закончившиеся в первый день, обошлись без сенсаций. Единственной таковой можно считать поражение Дениса Шаповалова. Финалист парижского «Мастерса» в конце прошлого года набрал отличную форму, здорово начал нынешний (уверенной игрой на Кубке ATP), добрался до 13-й строчки рейтинга (в свои 20 лет) и считался одним из тех, кто может осложнить жизнь главным фаворитам в Мельбурне. А в итоге уступил в первом круге… венгру Мартону Фучовичу – 3:6, 7:6 (9:7), 1:6, 6:7 (3:7). Оправданий, впрочем, искать не стал.

– Я чувствовал, что нахожусь в хорошей форме. Но именно сегодня действовал зажато, играл очень нервно. Не смог полностью вложиться в борьбу. Отсюда и такой результат, – вздохнул Денис.

А остальные лидеры уверенно прошли во второй раунд. Новак Джокович отдал сет немцу Яну-Леннарду Штруфу (впервые для себя в первых кругах Australian Open с 2006 года), но добился 900-й победы в карьере (и стал шестым теннисистом в истории, преодолевшим этот рубеж – после Джимми Коннорса, Роджера Федерера, Ивана Лендла, Рафаэля Надаля и Гильермо Вильяса). Каролина Возняцки на своем последнем «Большом шлеме» в карьере (датчанка еще до Нового года анонсировала уход из спорта) решила всерьез побороться за титул и уверенно прошла американку Кристи Ан (6:1, 6:3). Не испытали сложностей Петра Квитова, разгромившая Катерину Синякову (6:1, 6:0) и действующая чемпионка Наоми Осака (японка одолела чешку Марию Бужкову). Разве что Эшли Барти – первая ракетка планеты и главная любовь местных болельщиков – заставила поволноваться трибуны, отдав стартовый сет украинке Лесе Цуренко (5:7), зато потом устроила ей мастер-класс и добилась успеха – 6:1, 6:1. В мужской части сетки прошли дальше Федерер, Маттео Берреттини, Григор Димитров и Стефанос Циципас. В общем, сюрпризов не было.

Ждем их во второй день.

Мельбурн

Australian Open

Турнир «Большого шлема»

Открытые корты. Покрытие – хард

Общий призовой фонд – 71 000 000 австралийских долларов

Женщины. Одиночный разряд. Первый круг

С. Уильямс (США, 8) – Потапова (Россия) – 6:0, 6:3

Александрова (Россия, 25) – Тейкманн (Швейцария) – 6:4, 4:6, 6:2

Сайсай Женг (Китай) – Калинская (Россия) – 6:3, 6:2