Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open

КУБОК ОТ САФИНА

Приятные моменты истории – ровно 15 лет назад Марат Сафин поднял над головой давно заслуженный кубок Australian Open. С третьей попытки россиянин все же выиграл финал в Мельбурне, после неудачных матчей в 2002 и 2004 годах… Мы помним, как завершился для него тот турнир. Не столько решающий поединок против кумира местной публики Ллейтона Хьюитта (1:6, 6:3, 6:4, 6:4, 6:4). Сколько эпический полуфинал с Федерером, где все решилось в пятой партии в пользу Марата – 9:7 (один из лучших теннисных матчей в истории!). Но мало кто в курсе, как начинался для Сафина Australian Open-2005. А начинался он со встречи с малоизвестным сербским пареньком, 17-летним уроженцем Белграда, дебютантом «Больших шлемов» и 188-й ракеткой планеты – Новаком Джоковичем. Щупленьким, худеньким парнишкой, попавшим в основу по wild card и зацепившим у Марата три гейма (6:0, 6:2, 6:1).

В 2020-м такой же харизматичный, высокий, статный и красивый Сафин, но уже давно закончивший карьеру (чуть более 10 лет назад), сам вручит кубок чемпиона Австралии. И вручит его именно Новаку. Для которого этот трофей станет восьмым на кортах «Мельбурн-парка». И 17-м – на «Больших шлемах». Да, за 15 лет этот щуплый парнишка проделал колоссальный путь от неизвестного никому новичка до легенды мирового тенниса и самого успешного игрока в истории Australian Open. И если Марат после того турнира не выиграл ни одного титула, а в 2009 году, в возрасте 29 лет, покинул большой спорт, то Джокович с тех пор собрал 78 трофеев, заработал 144 миллиона долларов призовыми (абсолютный рекорд!), пять сезонов закончил в статусе лидера рейтинга и вот – в свои 32 года вернулся на вершину на опять. В понедельник он обойдет Рафаэля Надаля и станет первой ракеткой планеты.

Он действительно фантастичен!

ТРЕТИЙ ФИНАЛ ТИМА

При том, что этот финал сложился для него очень непросто. И в какой-то момент показалось - Ноле дрогнул. Сломался. Вот-вот отдаст матч Доминику Тиму. Который тоже этот титул заслужил.

Возможно, это было бы справедливо, чтобы из всех игроков новой волны, всех ребят 90-х годов рождения, австриец первым бы забрал свой «Шлем». Он уже дважды был в финалах – но на «Ролан Гарросах», в 2018-2019 годах (и угадайте, кому их проиграл). Он провел мощную работу в межсезонье, чтобы улучшить действия на харде. Он выбил в Мельбурне Надаля (в четвертьфинале) и набравшего потрясающий ход Александра Зверева (в полуфинале). Есть много молодых теннисистов, которым прочат главные титулы – тому же Звереву, Даниилу Медведеву, Стефаносу Циципасу. И почти все из них уже добились много – побеждали на «Мастерсах» и Итоговых, обыгрывали соперников из Биг-3, доходили до финалов «Шлема» (как Медведев на US Open). Но Тим раскрылся чуть раньше (он, правда, и слегка постарше – на 3-4 года, ему уже 26 лет). И долго держится в элите. Держится ближе всех к великой тройке Федерер-Джокович-Надаль. И если этой тройке все же придется уйти, возможно, он заслужил, чтобы первым подвинуть кого-нибудь из них с трона.

Поэтому Доминатор (любимое прозвище Тима) настолько мощно, сосредоточенно, классно сыграл этот финал! После равной борьбы в первой партии (4:6), резко прибавил во второй – и выиграл два сета подряд, причем один из них, как говорится, с «запасом» (6:4, 6:2). И Джокович в эти моменты был непохож сам на себя. Не тем, что плохо действовал на корте – нормально действовал, на высшем уровне! А тем, как злился, ругался и обижался на судью за предупреждения о задержке времени («Что ж, парень, теперь ты знаменитость!» - саркастично-злобно сказал Новак арбитру, потрепав его за кроссовок по дороге к скамейке).

Добавьте к этому медицинский таум-аут, взятый сербом, и поймете, почему у многих болельщиков сложилось ощущение, что Джокович вот-вот проиграет.

Но он бы не был великим и не стал бы легендой, если бы сдавался легко. В решающий момент Новак прибавил. И как ни упирался Тим, как ни боролся до последнего розыгрыша, поддерживая фантастический уровень, австриец ничего не смог поделать. Последний, третий сет, он так и не взял. Пятая партия осталась за Новаком. И именно Джокович получил Кубок чемпиона из рук Марата.

И это тоже, разумеется, справедливо.