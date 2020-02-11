Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме - Советский спорт
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11 февраля 2020 20:41ТеннисМысин Николай

Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме

Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини.

РЕВАНШ У НИКОЛОЗА…

- Я очень ценю все, что случилось со мной после травмы. Какое-то время я не играл и очень переживал по этому поводу. Когда вернулся на корт в Галле, то отдал драматичный тай-брейк в первом круге квалификации, не реализовав шесть матчболов, и уступил Матсу Морайнгу (223-й ракетке мира на тот момент, - Прим. ред.). Я упустил много возможностей, потому что действовал очень плохо. Но, несмотря на это, я наслаждался самим тем фактом, что снова смог включиться в борьбу. После этого на Уимблдоне я уже прошел один круг и продолжил прибавлять шаг за шагом. Я говорил себе: «Делай все, что в твоих силах, и получай удовольствие». И это принесло мне успех, - признался Рублев перед началом турнира в Роттердаме.

Год назад он был 99-й ракеткой мира и не прошел в Голландии квалификацию, уступив немцу Петеру Гойовчику. В апреле – получил травму руки и выбыл на два месяца. Но уже летом разгромил Роджера Федерера в третьем раунде «Мастерса» в Цинциннати, осенью – выиграл «Кубок Кремля» и вывел сборную Россию в полуфинал Кубка Дэвиса, а сезон-2020 начал с двух титулов подряд (став первым теннисистом после Доминика Хрбаты в 2004-м, которому удалось это сделать до Australian Open) и серии в 11 побед. Теперь в Роттердам Рублев приехал 15-м номером рейтинга и в статусе фаворита. Если не главного, то одного из главных – точно.

Он действительно резко прибавил. Не только в плане тенниса, но и в психологии. Стал взрослее, спокойнее, стабильнее. И подтвердил это победой в первом круге над Николозом Басилашвили.

Которому в июне уступил финал в Гамбурге – в напряженных трех партиях. И которого теперь «уничтожил» за 55 минут – 6:2, 6:3. Не потому, что грузин сыграл плохо (хотя он и находится не в лучшей своей форме, выпав из топ-20 и опустившись на 28-ю позицию в рейтинге). А потому, что сам Рублев сейчас – это энергетический вихрь на корте, сметающий все на своем пути. Постоянными атаками, ударами по восходящему мячу, ускоряющимся темпом розыгрышей и запредельной скоростью передвижений.

- К кому особо стоит присмотреться в новом сезоне? К Рублеву! – еще осенью сказал Федерер. Мы видим – Роджер не ошибся.

И РЕВАНШ У ФОНИНИ

Задачу выхода во второй раунд Андрей решил чуть меньше, чем за час. И теперь встретится с другим молодым россиянином, своим ровесником – Александром Бубликом. Который тоже на подъеме, но не столь ярко выраженном: сейчас уроженец Гатчины - 56-й в мире. Жаль, что представляет он уже Казахстан…

Чуть больше времени на корте провел Карен Хачанов.

В отличие от Андрея, он не так здорово начал сезон, хотя помог России выйти в полуфинал ATP Cup. Australian Open закончился для него в третьем раунде (Рублев выбыл в четвертом, уступив Звереву). Но какой драматичный там выдался матч! Пять сетов, четыре тай-брейка, спасение со счета 0:2 по партиям и 4,5 часа битвы с Ником Кирьосом… Конечно, пережить поражение было непросто. Но мы, по крайней мере, поняли – после невнятного сезона-2019 Карен, похоже, возвращается на свой уровень. Тот уровень, которой помог ему выиграть «Мастерс» в Париже и побывать в топ-10 рейтинга.

Жеребьевка сетки в Роттердаме в качестве первого соперника дала ему Фонини. Дважды! Сначала в парном разряде Карен и Рублев уступили Фабио и голландцу Робину Хаасе. Теперь, во вторник, Хачанов и муж Флавии Пеннетте сошлись в одиночке. Встреча 11-й (итальянец) и 17-й (россиянин) ракеток планеты уже в стартовом раунде красноречиво говорит об уровне турнира! Конечно, о легкой прогулке мечтать не пришлось. Но Карен снова подтвердил, что находится в хорошей форме. Что две недели подготовки после Мельбурна не прошли даром. Что результат матча с Кирьосом уже забыт, но не забыто все хорошее, что мог из него вынести Хачанов. Фонини продержался дольше, чем Басилашвили во встрече с Рублевым. Но лишь на один гейм. Итог – 6:3, 6:3. Карен сделал шаг на встречу Андрею, с которым может пересечься в полуфинале.

Если, конечно, его туда пустит Медведев. Даниил свой первый матч сыграет в среду и может выйти на Рублева раньше – уже в четвертьфинале.

ТУРНИР ATP

РОТТЕРДАМ (ГОЛЛАНДИЯ)

Категория ATP 500. Закрытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд – 2 013 855 евро.

Одиночный разряд. Первый круг

Рублев (Россия, 7) – Басилашвили (Грузия) – 6:2, 6:3. Хачанов (Россия) – Фонини (Италия, 5) – 6:3, 6:3.



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