Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10

ВЫЛЕТ МЕДВЕДЕВА

А вообще-то, мы ждали большего. Немного расстроились, когда увидели сетку. И то, что все три россиянина попали в одну половину – Андрей Рублев в четвертьфинале выходил на Даниила Медведева, в полуфинале – на Карен Хачанова… Хотелось бы увидеть здесь российский финал! Тем более, по итогам Australian Open (да и начала года в принципе) можно было судить, что вся наша троица находится в классной форме.

Но итоги среды подпортили настроение. Сначала проиграл Хачанов – во втором круге не справился с Дэном Эвансом. А позже оступился и Медведев – в борьбе с Васеком Поспишилом.

Впрочем, сенсацией это не стало. Канадец находится в отличной форме, на прошлой неделе сыграл финал в Монпелье (уступил Гаэлю Монфису), вот-вот вернется в топ-100… Кроме того, он просто неудобный соперник для Даниила. Достаточно вспомнить их матч первого круга на «Мастерсе» в Шанхае в октябре, когда Медведев был в супер-форме и взял в итоге титул, но именно Поспишила прошел с большим «скрипом» - отыграл пять сетболов, а победил лишь со счетом 7:6 (9:7), 7:5. Опасения, что в этот раз все может сложиться иначе, возникли уже в первой партии – когда Васек ушел с тройного брейк-пойнта в девятом гейме, а после сам взял подачу Медведева. Во втором сете канадец уже полностью развил успех, выбив пятую ракетку мира – 6:4, 6:3. Обидно? Да. Сенсация? Возможно. Трагедия? Точно нет.

В любом случае было видно, что Даниил может прибавить. И он точно сделает выводы из поражения.

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА РУБЛЕВА

Но как хорош Рублев! Вот кто поднял нам настроение. Правда, уже в четверг. Свой матч против Бублика (а Александр тоже не подъеме, рвется к элите и играет все лучше и лучше. К сожалению – за Казахстан) Андрей провел уверенно и ровно. Прибавляя в моменты, когда это нужнее всего. В концовке первой партии все решает единственный брейк – 7:5 в пользу россиянина. Во второй Бублик уже почти не борется – 6:3. Чуть больше, чем за час, Рублев достигает поставленной цели – выходит в четвертьфинал. И это – его 13-я победа в сезоне. Столько же сейчас в активе Джоковича, который выиграл ATP Cup и Australian Open (оба турнира, в которых принял участие). Больше нет ни у кого.

Начав сезон с двух титулов кряду (Доха и Аделаида), Андрей затем приехал в Мельбурн и вышел там в четвертый круг, где все-таки сказалась усталость… Да, Александр Зверев и так считался фаворитом, и подтвердил свой статус победой в трех партиях с одинаковым счетом (6:4). Но есть ощущение, что чуть более свежий Рублев (а не играющий 12-ю встречу за три недели) мог бы все повернуть в свою сторону. В любом случае, поднявшись на 15-ю строчку рейтинга, Андрей всем однозначно дал понять – он рвется в топ-10! И вот – победа в Роттердаме, если удастся взять здесь третий титул в сезоне (и пятый в карьере), обеспечит россиянину дебют в десятке. Правда, для этого надо выиграть еще три встречи. Одну из них – возможно, у Поспишила. При этом, чисто номинально, Рублев сейчас – один из главных фаворитов. Поскольку остался одним из двух сеяных игроков (второй – Гаэль Монфис). Выбыл ведь в Роттердаме не только Медведев. Но и Стефанос Циципас, и Давид Гоффен, и Фабио Фонини, и Денис Шаповалов с Роберто Батиста-Агутом…

ТУРНИР ATP

РОТТЕРДАМ (ГОЛЛАНДИЯ)

Категория ATP 500. Закрытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд – 2 013 855 евро.

Одиночный разряд

Первый круг

Поспишил (Канада) – Медведев (Россия, 1) – 6:4, 6:3.

Второй круг

Рублев (Россия, 7) – Бублик (Казахстан) – 7:5, 6:3. Эванс (Великобритания) – Хачанов (Россия) – 4:6, 6:3, 6:4.

ТУРНИР WTA

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ)

Категория «Премьер». Закрытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд - $782 900.

Одиночный разряд. Второй круг

Александрова (Россия) – Векич (Хорватия, 7) – 6:1, 7:5. Бертенс (Голландия, 2) – Кудерметова (Россия) – 6:1, 6:2.