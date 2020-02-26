Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

После Уимблдона-2019 Даниил Медведев всего за пару месяцев превратился из просто перспективного игрока в теннисиста элиты. Его серия в шесть финалов подряд, включая три титула (два на «Мастерсах») и пятисетовый триллер в решающей встрече в Нью-Йорке с Рафаэлем Надалем заставили разглядеть в Данииле звезду. Сверхновую, с приставкой «супер». А заодно – передвинуть Медведева в начало виртуальной очереди из молодых талантов, которые должны в ближайшее время взять первый для себя «Большой шлем». Правда, конец сезона россиянин незначительно смазал – сначала неожиданной осечкой в Париже, где он проиграл Жереми Шарди (65-й ракетке мира в день матча), а после – в Лондоне, на Итоговом чемпионате, где Даниил уступил все три матча в группе. Там он впервые в карьере не справился со Стефаносом Циципасом и отдал победу Надалю, хотя вел 5:1 в третьем сете. Поражение от Александра Зверева уже особого значения не имело, но тоже получилось обидным. Было заметно, что Медведев устал – и физически, и психологически. И сил на финальный турнир у него не осталось. Так что трагедии из этой серии поражений делать никто не спешил. Вон, Новак Джокович на дебютном для себя Итоговом в 2007 году тоже не взял на групповом этапе ни одной победы, а в январе, отдохнув и настроившись на новый сезон, покорил Australian Open. Вдруг Даниила ждет что-то подобное?

И поначалу показалось – так и есть! Отдохнув в межсезонье и хорошо проведя подготовку, Медведев ударно отыграл первый турнир в Австралии – свежеиспеченный Кубок ATP. Итог – четыре победы, три из которых – над соперниками из топ-20 рейтинга (итальянец Фабио Фонини, американец Джон Изнер, аргентинец Диего Шварцман) и лишь одно поражение в невероятном блокбастере с Новаком Джоковичем в полуфинале. В матче, который наверняка будет включен в топ лучших в сезоне. Серб, правда, оказался чуть удачнее. Но все мы поняли – Медведев находится в отличной форме. И пошумит на Australian Open!

Не сложилось. В четвертом круге в Мельбурне Даниил в пяти сетах не справился со Стэном Вавринкой. И да, швейцарец демонстрировал невероятный теннис в этот день, но ощущение, что Медведев «расклеился» в самом конце, что сам отдал инициативу, что не использовал весь свой потенциал, осталось.

А после был возвращение в Европу, выступление в Роттердаме и в Марселе и… внезапный провал. В Голландии Даниил вылетел сразу, не совладав с канадцем Васеком Поспишилом. Во Франции прошел Янника Синнера (хотя отдал пареньку первый сет 1:6), но после безвольно уступил Жилю Симону – вел с брейком 3:1, а проиграл 4:6, 0:6 (в восьмой раз в карьере «слив» партию с «баранкой»). При этом ни один из последних соперников россиянина не входил даже в топ-50 (а Поспишил – и в топ-100). Так с чем же связаны такие результаты?

В ЧЕМ ПРИЧИНА?

«Медведев не повторит результаты прошлого лета. И, думаю, на грунте тоже очков не заработает. Поэтому максимум по итогам сезона – топ-15 (надеюсь, что я ошибаюсь)» - писал недавно в «Твиттере» Евгений Кафельников. И такие опасения небеспочвенны.

«Синдром второго года» - распространенное явление в теннисе. Когда после успешного, прорывного сезона, игрок сбавляет обороты и делает шаг назад. Можно опуститься незначительно – как Карен Хачанов (с 11-й позиции на 17-ю за прошлый год). Можно в прямом смысле рухнуть – как Дарья Касаткина (из топ-10 в конец топ-100). Причины у всех разные, но в целом похожие. Во-первых, соперники начинают иначе на тебя настраиваться. Во-вторых – они изучают и разбирают твою игру, и какие-то «фишки», которые их раньше ставили в тупик, помогая добиться победы, уже не работают. В-третьих – возрастает груз ожиданий, как от болельщиков, так и от самого себя, а это – куда большее давление, и не всем удается с ним справиться. В-четвертых, кого-то может накрыть «звездная болезнь».

Надеемся, последнее – не случай Медведева. Но вот все остальное имеет место быть. Необычный, ни на что непохожий теннис Даниила все разобрали еще в прошлом году. Тот же Поспишил едва не подобрал ключи к победе над россиянином еще на «Мастерсе» в Шанхае, где Васек навязал ему серьезную борьбу. В Роттердаме канадец просто довел до конца то, что не вышло в Китае. Про предельную мотивацию и настрой на пятую ракетку планеты писать вовсе излишне.

- Медведев – талантливый парень. Но важно помнить, что каждый год надо апгрейдить себя, - рассказал Марат Сафин. – Иначе все быстро начнут читать твою игру. Если Даниил будет и дальше «тюнинговать» свой теннис, все у него сложится нормально. Но если просто продолжит играть как в прошлом году, ничего хорошего не выйдет.

Что же касается груза ожиданий, это похоже главная проблема, которая мешает россиянину.

Если в проигранной встрече с Вавринкой Медведев держался достойно и не особо расстроился, отдав должное теннису Стэна, то в Роттердаме и особенно в Марселе мы вдруг увидели прежнего нервного Даниила, который бьет ракетки о корт, ругается с судьями и бросает истеричные жесты в сторону собственной команды. Одно дело увидеть такое в напряженном поединке с Надалем, как было в Лондоне. Другое – в матче с 18-летним Янником Синнером, который хоть и мега-талантлив, но пока точно не ровня Медведеву. Во время серии финалов Даниил брал своим спокойствием. Своей непоколебимой уверенностью, что в любой ситуации найдет путь к успеху. Да, мог позлить трибуны (временами – специально) короткими эмоциональными срывами, но быстро брал в себя руки. И дожимал соперника. Любого (ну, кроме Надаля). Сейчас этой уверенности нет, и нынешний Медведев скорее похож на того Даниила, который бросал монетки под судейскую вышку на Уимблдоне-2017, намекая на «продажность» арбитра. И это те эмоции, которые ему только мешают, не дают взять ситуацию под контроль. В конечном счете, подобные выходки достали даже личного тренера – Жиль Сервара демонстративно покидал трибуну по ходу матчей в Марселе. И если в случае с Синнером это Медведева слегка отрезвило, то против Симона уже не сработало.

- Когда я вижу подобное отношение с его стороны, когда он переживает из-за каждого очка, меня это бесит. Особенно, когда Даня не хочет пользоваться нашей поддержкой. И я сказал себе – кто-то должен отреагировать. Или он, или я. В итоге этим «кто-то» оказался я. Я просто не мог позволить, чтобы он дальше так себя вел. Поскольку понимал, что это приведет к провалу, - признался француз.

- После того, что я показывал на корте, я бы понял, если бы из моего бокса ушли вообще все, - отметил Даниил. – Жиль поступил правильно.

По сути, в этих эмоциях – основная проблема Медведева. Он не разучился играть (что мы увидели в Австралии и в том матче с Джоковичем). Но отсутствие собранности и концентрации мешает Даниилу добавить лоск своей игре. Внести в нее ту толику магии, которую мы видели прошлым летом в виде фантастических розыгрышей и нереалистичных ударов в его исполнении. Если россиянин успокоится, вернет уверенность и одержит пару важных побед, он легко преодолеет этот кризис.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Два неудачных турнира – не повод для паники и глобальных выводов. Тем более, что сами турниры были из серии необязательных – в тот же Марсель Медведев приехал лишь потому, что живет рядом, в Монако. Так-то теннисисты из топ-5 не часто появляются на соревнованиях ATP 250… Куда важнее результаты на «Мастерсах», ближайший из которых пройдет уже скоро – в Индиан-Уэлсе (стартует 12 марта). Потом будет другой «Мастерс» в Майами и начнется грунтовый сезон. Тогда-то Медведеву и предстоит защищать первые крупные очки – за финал Барселоны и полуфинал Монте-Карло. До этого времени о результатах ему можно особо не думать.

Перерыв в две недели (до Индиан-Уэлса Даниил играть не будет) – достаточный срок, чтобы успокоиться, сделать выводы из поражений, обсудить ситуацию с тренером и внести коррективы в игру (и в поведение на корте). Неудачные серии бывают у всех, включая «Биг-3». Нельзя после двух проигранных матчей записывать спортсмена в сбитые летчики. Так что запасемся терпением и посмотрим, что покажет Медведев в Америке.

- Личное мое мнение – Даня продолжит эволюционировать, - отметил Сафин. – Сегодняшний уровень – не предел для него. Немножко опыта и удачи, и он может стать первым в мире… Через какое-то время, конечно. А неудачные моменты есть у всех. Без поражений побед не бывает.