«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой

«Как можно оставить позади ту единственную жизнь, которую ты когда-либо знал? Как можно уйти от кортов, на которых тренировалась с детства, от игры, которую любишь, которая заставляла плакать горькими слезами и скакать от радости, от спорта, который дал настоящую семью, от болельщиков, которые поддерживают тебя более 28 лет подряд?

Я не знаю. Ведь я – новичок в таком деле. Так что, пожалуйста, прости меня. Теннис, я прощаюсь с тобой…

Но прежде чем мы дойдем до конца, позвольте мне рассказать все с самого начала. Когда я впервые увидела теннисный корт и как мой отец играл на нем. Тогда мне было четыре года, я была в Сочи в России. Такая маленькая, что мои крошечные ножки свисали со скамейки, на которой я сидела. Такая маленькая, что подобранная мною ракетка была в два раза больше меня.

Когда мне было всего шесть лет, то мы с отцом проехали по всему миру, чтобы попасть во Флориду. Тогда вся планета казалась просто гигантской. Самолет, аэропорт, бескрайние просторы Америки – все было огромным, как и жертва моих родителей.

Я начинала играть и девушки по ту строну сетки всегда были старше меня, выше и сильнее. Ну а великие теннисистки, которых я видела по телевизору, казались мне недосягаемыми. Но мало-помалу, с каждым днем практики на корте, этот почти мифический мир становился все реальнее и реальнее.

Первый мои корты были из неровного бетона с выцветшими линиями. Со временем они превратились в грязную глину, а потом и в самую великолепную, ухоженную траву, на которую когда-либо вступали мои ноги. Но никогда, даже в самых смелых мечтах, я не думала, что когда-то выиграю турниры на самых больших этапах этого вида спорта. И на каждой поверхности.

Уимблдон казался мне хорошим стартом, Я была наивным 17-летним подростком, все еще собиравшим марки и не понимавшим всю величину своей победы. Пока я не стала старше, я радовалась ,что тогда этого не понимала.

Мое преимущество, однако, никогда не было связано с чувством собственного превосходства над другими теннисистками, Это было больше похоже на опасность падения со скалы. Вот почему я постоянно в дальнейшем возвращалась на корт, чтобы понять, как продолжить восхождение.

Открытый чемпионат США показал мне, как преодолеть рассеянность и чрезмерные ожидания. Если ты не можешь справиться с суматохой Нью-Йорка – хорошо. Аэропорт рядом. До свидания.

Открытый чемпионат дал мне то, чего не было никогда – крайнюю уверенность, которую некоторые люди называют «быть в зоне». Я действительно не могу объяснить этот феномен,

Глина на Открытом чемпионате Франции обнажила практически все мои слабости: для начала, мою неспособность скользить по ней. Но я смогла их преодолеть. Дважды. И я чувствовала себя прекрасно.

Эти корты раскрыли мою истинную сущность. За фотосессиями и красивыми теннисными платьями они обнажали мои недостатки – каждую морщинку, каждую каплю пота, Они проверяли мой характер, мою волю, мою способность направлять свои необузданные эмоции туда, где они работали на меня, а не против меня. Между ними мои уязвимые места чувствовали себя в безопасности. Как мне повезло, что я нашла такую почву, на которой я чувствовала себя такой беззащитно и в то же время так уютно?

Одним из ключей к моему успеху было то, что я никогда не оглядывался назад и никогда не смотрел вперед. Я верила, что если буду продолжать пахать и пахать, то смогу достичь невероятных высот. Но нет никакого мастерства в теннисе - вы должны просто продолжать прислушиваться к требованиям корта, пытаясь успокоить эти непрестанные мысли в вашей голове:

Ты сделала достаточно и больше, чтобы подготовиться к следующему сопернику?

Ты взяла пару выходных – не теряй границы.

Этот лишний кусок пиццы? Лучше наверстаю упущенное отличной утренней тренировкой.

Слыша этот голос в себе и предвидя каждый его звук, я принимала и те последние сигналы, что приходили мне.

Один из них появился в августе прошлого года на Открытом чемпионате США. За закрытыми дверями за полчаса до выхода на корт, мне пришлось подвергнуться процедурам по противодействию онемению плеча, чтобы выйти на корт. Травмы плеча для меня не новость, со временем мои сухожилия истрепались, как струна. Я перенесла несколько операций: одну – в 2008 году, вторую – в прошлом. Потом были бесчисленные месяцы физиотерапии. Просто выход на корт в тот день казался мне окончательной победой, хотя, конечно, это должен был быть только первый шаг к победе. Я делюсь этим не для того, чтобы вызвать жалость, а чтобы нарисовать свою новую реальность: мое тело стало отвлекающим фактором.

Это было со мной на протяжении всей моей карьеры. Стоило ли это того? Такой вопрос никогда не стоял. Все эти плюсы и минусы были со мной всегда. Моя стойкость всегда была самым сильным моим оружием. Даже если мой соперник был сильнее физически и увереннее, да просто лучше, я могла и продолжала упорно бороться. Я никогда не чувствовала себя обязанной говорить о работе, или усилиях, или твердости—каждый спортсмен понимает жертвы, которые он должен принести, чтобы добиться успеха. Но когда я приступаю к следующей главе, я хочу, чтобы каждый, кто мечтает преуспеть в чем-либо, знал, что сомнения и суждения неизбежны: вы потерпите неудачу сотни раз, и мир будет наблюдать за вами. Прими его. Доверяй себе. Я обещаю, что ты победишь.

Я отдала свою жизнь теннису, а теннис дал мне жизнь. Я буду скучать по нему каждый день. Я буду скучать по тренировкам и ежедневной рутине: просыпаться на рассвете, зашнуровывать левый ботинок перед правым и закрывать ворота корта до того, как забью свой первый мяч за день. Я буду скучать по своей команде, по своим тренерам. Я буду скучать по тем моментам, когда буду сидеть с отцом на скамье запасных. По рукопожатиям, победам или поражениям. По спортсменам, знают они об этом или нет, которые заставляли меня быть лучшей.

Оглядываясь назад, я понимаю, что теннис был моей горой. Мой путь был заполнен долинами и обходами, но виды с его вершины были невероятными. Однако после 28 лет и пяти титулов Большого Шлема я готова взобраться на другую гору-соревноваться на другой местности.

Но эта безжалостная жажда побед? Это никогда не уменьшится. Независимо от того, что ждет меня впереди, я буду применять тот же фокус, ту же трудовую этику и все уроки, которые я получила на этом пути.

А пока есть несколько простых вещей, которых я действительно жду с нетерпением: ощущение покоя в моей семье. Задерживаясь за утренней чашкой кофе. Неожиданные выходные. Тренировки по моему выбору (привет, танцевальный класс!).

Теннис показал мне мир—и показал, из чего я сделана. Именно так я проверяла себя. И поэтому, что бы я ни выбрала для своей следующей главы, для своей следующей горы, я все равно буду бороться. Я все равно буду карабкаться. Я все равно буду расти».