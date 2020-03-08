«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта - Советский спорт
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08 марта 2020 15:07ТеннисМысин Николай

«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта

В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте.

В детстве мы с братом Джейми жили совсем рядом с местными теннисными кортами в Данблейне (Шотландия). Учитывая, что моя мама весьма неплохо играла в теннис, а также была тренером, мы, разумеется, рано или поздно должны были им заняться.

Моя мама очень энергична. Сколько себя помню, она всегда была трудоголиком, часто начиная свой день в 4 утра. Она для меня пример для подражания в том, что касается ее целеустремленности, трудолюбия и решимости делать то, что она хочет делать. Даже сейчас она все еще разъезжает повсюду и проводит занятия на корте, пытаясь сделать теннис доступным для всех и дать возможность заявить о себе детям, девочкам и женщинам-тренерам.

Мама тренировала меня с раннего возраста, и на протяжении всей моей теннисной карьеры у меня был хороший опыт общения с тренерами-женщинами. Но когда я стал профессионалом, я заметил, что практически у каждого игрока мужского пола был тренер-мужчина и в большинстве случаев в команде поддержки были одни мужчины.

Когда я подыскивал нового тренера в 2014 году, я хотел работать с кем-то из бывших игроков — я считаю, что они могут оказать существенную помощь в психологической подготовке и понимают, какие нагрузки связаны с участием в крупных соревнованиях и достижением победы в них. Как и я, Амели Моресмо справлялась с нервным напряжением и преодолевала трудности на пути к победе в крупных соревнованиях, и я чувствовал, что в этом плане мы поймем друг друга.

Реакция на назначение Амели моим тренером, даже от близких мне людей, дала понять, что люди видят в этом проблему. Причина, по которой у них возникали сомнения, была основана исключительно на ее принадлежности к женскому полу. Это не было связано с ее способностями или тем, чего она достигла в своей карьере.

Мне хорошо работалось с Амели, я добирался до финалов на турнирах Большого шлема, но многие считали период, когда мы работали вместе, неудачным, потому что ни одного Большого шлема я не выиграл. Люди обвиняли в этом ее, однако с другими тренерами все было по-другому — проблему всегда видели во мне, и, когда я проигрывал, критиковали именно меня. С Амели вопросы, которые мне задавали после проигрыша матчей, часто касались наших отношений. Такого больше никогда не было в течение всей моей карьеры, ни до, ни после.

Лучшими тренерами должны быть лучшие люди, и на Олимпийских играх женщины ни в коем случае не должны составлять лишь 11 процентов лучших тренеров (именно столько от общего числа специалистов в Рио-2016 пришлось на представительниц прекрасного пола) — очевидно, что здесь предстоит еще проделать большую работу% В том, что касается мышления, навыков и интеллекта, нет причин, почему женщина не может быть так же хороша, как мужчина, и, надеюсь, когда женщинам будет предоставлено больше возможностей, все изменится в лучшую сторону. Кстати, я читал, что в Токио будет самое большое количество участниц-женщин на одних Олимпийских играх (48,8 процента), так что прогресс налицо.

Из всех мировых видов спорта, теннис является лучшим с точки зрения равенства в отношении призовых денег и участия мужчин и женщин в одних и тех же соревнованиях. Но вот что интересно: вместо того, чтобы оценить эту ситуацию по достоинству, в мире спорта она зачастую подвергается критике. Это привлекает зрителей, спонсоров, телевидение, всех, так что не тратьте время на споры об этом: давайте оценим это по достоинству и будем использовать в наших интересах, чтобы развивать спорт по всему миру.

Олимпийские игры также играют важную роль в продвижении гендерного равенства. Люди любят смотреть Олимпиаду, потому что видят лучших спортсменов, как мужчин, так и женщин. Им нравится смешанный состав спортсменов, и это одна из причин, по которой эти спортивные соревнования являются самыми популярными. Когда я впервые соревновался на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, я пошел посмотреть матчи смешанных пар по бадминтону, и я был в полном восторге. Точно так же люди любят смотреть микст в теннисе. Представителям и других видов спорта следует присмотреться к такому формату соревнований и подумать, что тут можно сделать, и чего хотелось бы их болельщикам.

Когда я в прошлом году играл микст с Сереной Уильямс в Уимблдоне, это был хороший пример того, как формат соревнований привлекает внимание немного другого типа болельщиков. Обычно, когда я выигрываю или проигрываю в Уимблдоне, люди подходят ко мне и говорят: “Отлично” или “Не повезло”. Но в случае с Сереной многие говорили: “Нам очень понравилось смотреть, как вы с Сереной играете вместе. Это было великолепно”. Людям нравится это смотреть, и мы должны продвигать этот формат. Как можно не понимать, что это хорошо и правильно?

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