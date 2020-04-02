Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» - Советский спорт
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02 апреля 2020 22:03ТеннисМысин Николай

Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем»

Теннисный сезон приостановлен до середины июля. Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам.

ПЕРЕНОС НЕВОЗМОЖЕН. ТОЛЬКО ОТМЕНА

Меньше месяца назад, когда отменили турнир в Индиан-Уэлсе, это вызывало шок и стало мегасенсацией. Казалось даже неоправданно жесткой мерой. Но ситуация развивается быстро, и последние новости больше не вызывают такой резонанс. Они по-прежнему неутешительные – в среду объявили об отмене Уимблдона (и нет, это не стало первоапрельской шуткой), а сразу вслед за этим ATP и WTA подтвердили, что травяной сезон не состоится в целом. Таким образом, ближайшие турниры пройдут не раньше 13 июля.

Хотя вовсю идут слухи о том, что этот год для теннисистов в принципе потерян, результаты января-февраля аннулируют (не в смысле трофеев и призовых, а в смысле рейтинга), соревнования отменят вплоть до конца декабря, а в 2021-м начнут все заново. Но это пока только слухи, хоть и подкрепленные рядом разумных аргументов. В частности – самой спецификой тенниса, который подразумевает постоянные переезды и перелеты спортсменов по миру, а нормально сообщение между странами и континентами будет восстановлено далеко не в первую очередь после того, как ситуация начнет стабилизироваться.

Что касается самого Уимблдона, то организаторы не стали медлить с отменой чемпионата – подготовку к нему надо начинать уже сейчас (сам турнир был запланирован на 29 июня – 12 июля), что в текущих условиях невозможно. Вопрос о переносе также не поднимался. В отличие от «Ролан Гарроса», который французы, ни с кем (кроме Надаля) не советуясь, спокойно сдвинули на осень (на через неделю после US Open), с Уимблдоном такой вариант не прокатит. Просто из-за покрытия – травяные корты в октябре-ноябре будет невозможно подготовить к матчам. В итоге впервые с 1945 года не состоится один из «Больших шлемов». И впервые в истории турнир не пройдет не из-за мировой войны, а по другой причине.

УДАР ПО МЕЧТЕ

Пострадают, конечно же, все. Но все – в разной степени. Болельщикам вернут билеты или предоставят возможность заменить их на аналогичные на будущий год. Организаторам потери возместит страховая компания – Уимблдон единственный из всех «мейджоров» полностью застрахован от отмены турнира, так что астрономическая сумма в четверть миллиарда фунтов стерлингов (или 310 миллионов долларов) будет полностью компенсирована.

Игрокам сложнее – их доходы напрямую зависят от результатов на турнирах, а сейчас спортсмены не имеют возможность получать призовые. Особенно это ударит по теннисистам, стоящим во второй половине топ-100 или ниже. Для большинства из них гонорар даже за поражение в первом круге на «Шлеме» - около 50-60 тысяч долларов – это значительная сумма, способная их обеспечить на несколько месяцев или даже полгода (напомним, игрокам приходится тратиться на перелеты и содержание своей команды, далеко не все призовые идут им в карман). Правда, офисы ATP и WTA уже работают над вариантами, как помочь спортсменам в такой ситуации.

Но есть еще одна категория пострадавших. И речь тут не о деньгах. А о гораздо более серьезном ударе.

Два самых титулованных теннисиста в истории – Роджер Федерер (20 «Больших шлемов») и Серена Уильямс (23) уже не первый год живут одной целью – выиграть очередной «мейджор». Это главная (если вообще не единственная) мотивация, которая удерживает их в Туре. И главный соперник обоих – не Джокович и Надаль (в случае с Роджером) или Осака и Халеп (у Серены), и даже не коронавирус. А время. В августе Федереру исполнится 39 лет. Уильямс столько же «стукнет» месяцем позже. Они уже несколько лет делают поправку на возраст, играя все меньше турниров и тщательно планируя подготовку, чтобы вывести себя на пик формы именно к главным стартам. Ведь только в этом случае у них будет шанс выдержать двухнедельный марафон и одолеть всех лучших из лучших. А главный турнир для обоих – разумеется, Уимблдон. Именно на траве Всеанглийского клуба лаун-тенниса и Роджер, и Серена выигрывали чаще всего. Даже в последние годы. Уильямс была в двух последних финалах подряд, Федерер в прошлом году имел в финале два матчбола на своей подаче в борьбе против Джоковича. Именно здесь, как нигде в другом месте, у них наилучшие шансы на титул. И именно ради этого (и ради, разумеется, Олимпиады) и Роджер, и Серена продлили карьеру на сезон-2020. С учетом, что в будущем году им исполнится уже 40 лет, все понимали – объективно для обоих сейчас последняя возможность взять новый «Большой шлем» в карьере. Последний.

Но пандемия внесла свои коррективы. Сначала отменили Игры (точнее – перенесли на будущий год). Теперь – и Уимблдон.

- Нет такой картинки, которая поможет описать, что я сейчас чувствую, - написал Роджер в «Твиттере» после новости об отмене британского «Шлема».

И чуть позже добавил:

- Опустошение.

Правда, тут же отметил:

- С нетерпением жду возможности вернуться на турнир в 2021-м.

Вот только… Какова вероятность, что еще спустя год Роджер действительно сможет за что-то бороться? Так же, как и Серена? Будем честными – она стремится к нулю.

По сути, коронавирус забрал у них все, ради чего они работали последние несколько лет. Мечту о новом титуле. И о красивом завершении карьеры.

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