Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ТЕННИСИСТЫ?

Мы привыкли считать, что теннисные звезды – очень богатые люди. Так и есть. Федерер, Джокович и Надаль стабильно входят в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов планеты. В аналогичных списках Forbes среди женщин теннисисток – вообще большинство (по шесть-семь человек). Даже за вычетом рекламных контрактов, призовые очень достойные. В 2019-м тот же Надаль только за счет побед на корте заработал 16,3 миллиона долларов. Джокович – 13,3 миллиона. Замкнувший топ-5 мирового рейтинга Даниил Медведев – 7,9 миллиона. Замкнувший топ-10 испанец Роберто Баутиста-Агут – 2,9 миллиона. Жить можно! И очень безбедно.

Но есть оговорка – это касается только звезд. Действительно успешных теннисистов, ведущих битву за титулы на «Больших шлемах» и «Мастерсах». Для сравнения, австралиец Джеймс Дакворт, ставший последним в сотне лучших рейтинга ATP в декабре, за 2019-й получил призовыми всего 178 000 долларов. Из них солидную часть (примерно 70 000) – за поражение в первом круге Australian Open (на других «Больших шлемах» он не отобрался в основу). Еще раз – речь о 100-й ракетке планеты по итогам сезона! То есть парень, хоть и не звезда, но входит в сотню лучших в мире в своем виде спорта. Сравним, например, с баскетболом – в НБА прямо сейчас контракт на сумму 10 миллионов долларов в год или более имеют – барабанная дробь – 129 человек! Полноценных контрактов на $178 000 в лиге нет в принципе (минималка здесь – $582 000). А в ней выступают более 300 игроков.

В других раскрученных командных видах спорта ситуации аналогичные. Где лучше, где хуже, но общий порядок понятен - ни один из топ-100 лучших футболистов, хоккеистов, бейсболистов планеты в деньгах не нуждается. Все получают миллионы. А в теннисе – вот так, как есть.

ИГРАТЬ ОЧЕНЬ ДОРОГО

Причем, заметьте – написано, что Дакворт «получил», а не «положил себе на счет». Поскольку положил он много меньше. И речь не только о налогах, которые теннисисты выплачивают исходя из законодательств тех стран, в которых выступают на турнирах. Ставки везде разные, но в среднем выходит примерно 30 процентов (то есть, в случае с Джеймсом остается примерно 125 000 долларов «чистыми»). Речь и о множестве других расходов. Баскетболист, футболист, хоккеист, сидящий на контракте, не тратит деньги ни на что, что связано с его карьерой. Его возят, кормят, одевают, тренируют, лечат всегда за счет клуба. Частенько клуб же снимает жилье и предоставляет авто (не в НБА, но в Европе – весьма распространенная практика). Все деньги, что игрок получает (минус налоги), он может оставить себе. При этом, он их получает независимо от того, участвует в матче, или сидит на лавке/«лежит» в лазарете. Конечно, будешь плохо играть – новый «жирный» контракт не предложат. Но то, что полагается сейчас, получишь полностью. А сверху периодически еще прилетают и всякие бонусы - за победы, трофеи и титулы.

У теннисистов все иначе. Они предоставлены сами себе. Максимум, на что надеется игрок от организаторов соревнований – бесплатный номер в отеле на срок участия в турнире (если проиграл, то либо уезжай, либо плати дальше сам), плюс незначительные суточные на питание (около 50 долларов в день, и то не везде). Все остальное – за свой счет. И экипировка, и перелеты (а летать ведь приходится много, и порой далеко – добраться из Европы в Америку или Австралию стоит примерно 1000 долларов), и услуги тренера. Желательно – не одного, а сразу нескольких: обычного, тренера по ОФП, спарринг-партнера… Кроме того, команде платят не только зарплату - у всех по-разному, но в среднем это некая фиксированная ставка (от 1000 долларов в месяц до 1,5 миллионов в год), плюс 10-25 процентов от призовых. Но и полностью покрывают расходы – на те же перелеты, проживание, питание. Все это «съедает» значительную сумму дохода. И ладно, если, как Надаль, «гребешь» миллионы – себе тоже неплохо останется. А если, как Дакворт – 125 000 долларов в год? И из них половина (если не больше) уходит на все, что описано выше? В сухом остатке получается, что 100-й теннисист планеты зарабатывает в месяц примерно 4-5 тысяч долларов. Конечно, это куда выше российского МРОТ. Но воображение не поражает. В развитых странах это обычная зарплата полицейского или директора школы. Достаточно для жизни, но маловато для собственной виллы и «Бентли».

И есть еще один важный нюанс – если ты не играешь, то не получаешь ничего…

В ДОСТАВКЕ ПИЦЦЫ ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ

- Если вы видите в статистике, что я заработала за карьеру столько-то миллионов, это не значит, что все эти миллионы хранятся у меня под подушкой, - рассказывала как-то Светлана Кузнецова. – Значительную часть этой суммы я трачу на то, чтобы продолжать свою карьеру. И не забывайте, что если ты не можешь играть, то ты ничего не зарабатываешь. Тогда как расходы остаются.

Это еще одно серьезное отличие карьеры теннисиста от карьеры в командном виде спорта. Заболел, получил травму – это твои проблемы. Живи на то, что успел заработать, лечись, восстанавливайся, и так же плати - своей команде, за аренду за кортов для тренировок, за услуги врачей… Причем, нет никаких гарантий, что удастся вернуться на прежний уровень и компенсировать эти расходы за время простоя. Именно поэтому очень многие игроки, не успевшие добиться успехов, но столкнувшиеся с такими проблемами, просто уходят из спорта. У них не остается средств на продолжение карьеры.

И вот сейчас в такой ситуации оказались все теннисисты! Турниры отменены минимум до середины июля. Больше четырех месяцев спортсмены не могут играть и, соответственно, зарабатывать деньги. Сейчас не будем о других трудностях, связанными с условиями для тренировок, весьма ограниченными в условиях карантина. Сейчас мы только о финансовой стороны. И если у топ-звезд денег достаточно, чтобы пережить этот период, то как же быть с ребятами вроде Дакворта? Ладно, он тоже переживет. Но как насчет тех, кто стоит в рейтинге ниже – в топ-200, в топ-300? Да, мы не знаем их имен (по большей части), но как ни крути, это тоже серьезные теннисисты. Кто-то, возможно – потенциальная суперзвезда (если брать молодежь). И именно на них базируется теннис. «Большие шлемы» - это круто, но это лишь верхушка айсберга. А сам Тур (как мужской, так и женский) начинается снизу – с рядовых фьючерсов и челленджеров. Где платят, по сути, копейки, в сравнении с другими турнирами (как правило – меньше 10 000 долларов за титул). Этих денег и так не хватает на полноценный сезон, с перелетами и всем прочим – приходится спасаться за счет спонсоров, федераций, накоплений семьи… А тут еще и их лишаешься. Неудивительно, что многие теннисисты всерьез поговаривают – в текущих условиях им просто не выжить. Особенно, если сезон совсем отменят – подобная угроза тоже есть.

- Уверена, что я не буду голодать. Но счета по-прежнему приходят, и их надо оплачивать. А после месяцев простоя без дохода сделать это будет очень непросто, - призналась Софья Шапатава, 371-я ракетка мира из Грузии. И таких, как она – большинство.

ATP и WTA озабочены ситуацией и ищут возможность, как финансово помочь игрокам. Но сделать это будет непросто. И если положение усугубится, большинству теннисистов, стоящих ниже топ-100 (а кому-то – даже из первой сотни), придется искать новое место работы – заканчивать карьеру игрока и выбирать другую профессию. Кому – тренером в клуб, кому – доставщиком пиццы. Сейчас там тоже платят больше, чем за участие в теннисных матчах. Парадоксально, но факт.

И справится ли мировой Тур с потерей огромного количества игроков – пусть малоизвестных, но все равно очень важных – это, признаемся, большой вопрос.