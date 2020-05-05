Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис?

КАКОВА СИТУАЦИЯ?

Итак, диспозиция в целом – все турниры отменены до 13 июля. Причем это касается как крупных соревнований, входящих в Туры ATP и WTA, так и более мелких челленджеров, и фьючерсов, которые организует ITF (Международная федерация тенниса). Причем дело не только в том, что в большинстве стран введен запрет на проведение спортивных мероприятий, но и в заморозке рейтинга игроков. Даже если теоретически на какой-нибудь территории, не тронутой коронавирусом, или обошедшейся без серьезных ограничительных мер (как пример – Белоруссия) решат устроить официальный турнир, ATP и WTA добро на него не дадут – на нем не смогут разыграть очки, и теннисисты смогут побороться лишь за призовые. То есть, формально, это будет выставочный ивент. Вопрос с передвижением самих спортсменов, находящихся сейчас по домам в режиме самоизоляции, тоже стоит очень остро – большинство из них при всем желании не смогут уехать в другую страну и принять участие в соревновании за границей. Собственно, из-за этих нюансов и было принято довольно жесткое решение о полной приостановке сезона. Это же касается и юниорского Тура.

Минусы очевидны. Причем не только для болельщиков, лишенных возможности следить за любимой игрой. Но и для самих теннисистов. Все они сейчас теряют деньги (основной доход подавляющего большинства игроков – как раз призовые). А главное – теряют форму, поскольку не могут тренироваться в полноценном режиме. И даже если такая возможность есть (скажем, у игрока дома в наличии и полноценный тренажерный зал, и хорошо подготовленный корт), то долгое отсутствие игровой практики все равно сказывается. Без нормального соревновательного режима тонус быстро уходит, и вернуть себя на пик кондиций в короткие сроки будет попросту невозможно (на это способны единицы даже среди топ-звезд). Спарринги здесь особо не помогут. Вот и сыплются жалобы со стороны теннисистов о том, как тяжело им дается этот период самоизоляции. И как тяжело придется летом, когда турниры, наконец, возобновят.

Неудивительно, что в такой ситуации все ищут возможность устроить хоть что-то похожее на официальные соревнования. Пусть без рейтингов и даже без призовых. Но с реальной борьбой на корте, ТВ-трансляциями для болельщиков и даже (а может, это и главное!) возможностью принимать ставки на матчи.

ГДЕ УЖЕ ИГРАЮТ?

Возможно, вы удивитесь, но подобный турнир состоялся уже и в России! Причем, пару недель назад. Несколько наших игроков из глубины рейтинга (лучший из них – экс-чемпион юниорского Australian Open, 171-я ракетка планеты Роман Сафиуллин, карьере которого очень мешают травмы, но который все еще не теряет надежды добиться таких же успехов, как и его ровесники – Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев) сыграли друг с другом. Ставки на эти матчи принимались - правда, ТВ-картинки не было. Ребята неплохо размялись, явно не сильно думая о качестве игры и результатах. Но в условиях карантина все равно провели время с пользой.

На днях похожий шоу-турнир завершился в Германии – на крытых грунтовых кортах местного клуба недалеко от городка Хер-Гренцхаузен собралось восемь игроков (все – немцы), самый известный из которых – экс-64-я ракетка планеты Дастин Браун (тот самый, что бил Надаля на Уимблдоне-2015 и вообще ведет у испанца в личных встречах 2:0). Правила были нестандартные, а схожие с теми, что применяются при проведении Молодежного Итогового чемпионата – сеты до 4-х геймов, без розыгрыша «больше-меньше», при счете 3:3 – тай-брейк. Власти земли Рейнланд-Пфальц дали добро на проведение турнира при условии, что теннисисты за пределами корта будут носить маски. Разумеется, здесь отказались от услуг линейных судей, боллбоев, а также видеооператоров. При этом трансляция на канале Tennis Channel велась благодаря системе PlaySight, а поставщик статистики Sportradar организовал передачу корректного счета в режиме онлайн. Что позволило Tennis Integrity Unit (организация, созданная для борьбы с договорными матчами) одобрить проведение соревнований для букмекерских ставок. Если интересно, выиграл в итоге Янник Ганфманн, одолевший Брауна в финале – 4:2, 4:0.

По похожему формату в конце этой недели, 8-10 мая, состоится турнир в Уэст-Палм-Бич, во Флориде (США). Там состав участников куда более звездный, даже несмотря на то, что накануне снялся Маттео Берреттини – 8-я ракетка планеты и полуфиналист US Open получил незначительную травму. Так, в мужской части сыграют Райли Опелка, Теннис Сандгрен, Томми Пол (все стоят в топ-100), в женской – Аманда Анисимова, Элисон Риске, Даниэль Коллинз и Айла Томлянович. А 16-17 мая во Франции на кортах Академии Патрика Муратоглу запланирован еще один турнир, участие в котором подтвердили Давид Гоффен и Алексей Попырин.

Наверняка до середины июля мы увидим еще немало подобных соревнований. Как говорится, на безрыбье и рак рыба. И теннисистам неплохо размяться, и зрителям есть за чем последить.

КАКИЕ ЕЩЕ ВАРИАНТЫ?

Впрочем, это не единственный формат соревнований, который сейчас изучается в теннисном мире. Практически с первых дней карантина пошли разговоры о том, что в разных странах могут организовать свои национальные Туры – чтобы финансово поддержать теннисистов. Наиболее конкретный проект на днях сформулировали в Сербии.

- Я в курсе проблем, с которым столкнулись многие в наши стране. Я общаюсь с игроками и знаю, какие трудности они все испытывают. Поэтому совместно с национальной федерацией тенниса мы разработали план, который поможет им справиться с ситуацией, - рассказал Новак Джокович.

И добавил:

- Будут проведены шесть турниров с призовым фондом. Если понадобится, я помогу личными средствами, чтобы все было организовано на должном уровне. На соревнованиях будут соблюдаться все меры безопасности. По итогам Тура состоится финальный турнир, куда отберутся шесть лучших теннисистов плюс два обладателя wild card.

Правда, пока непонятно, когда именно пройдут соревнования. Но раз за дело взялся Джокович, можно почти не сомневаться – им все-таки быть. Аналогичные варианты изучают в Австралии и Испании. Конечно же – в США. Так что у нас все-таки есть возможность увидеть качественный теннис до середины июля.

Пусть и не в привычном формате Туров ATP и WTA.