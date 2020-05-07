Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша

Приводим наиболее интересные фрагменты беседы с 22-летним Рублевым, который занимает сейчас высшую в своей карьере 14-ю позицию в рейтинге ATP.

О КАРАНТИНЕ

- Нелегко сидеть дома, но, к счастью, у меня есть возможность играть в теннис. Посещаю корт по соседству. Больше, чем обычно, уделяю внимания упражнениям на координацию и баланс.

О БОРОДЕ

- Почему не растет? На самом деле, растет. Просто не так быстро, как у Карена Хачанова и Дани Медведева.

О ЙОГЕ

- Больше года первый раз попробовал. Мой физиотерапевт - фанат йоги. С ним и практикуюсь. Вообще-то к этому трудно прийти, но если понимание есть, получаешь огромное удовольствие. На голове без рук пока, правда, стоять не научился.

О ЛЮБИМЫХ ТЕННИСИСТАХ

- Рафаэль Надаль и Марат Сафин. С детства от них фанатею. Очень рад возможности напрямую общаться с Маратом.

О ФИНАЛЕ US OPEN-2019 НАДАЛЬ - МЕДВЕДЕВ

- То, что сделал на том турнире Даня, сложно переоценить. Он поднял теннис на новый уровень. Болельщиков прибавилось и у меня тоже. Это и на Кубке Кремля чувствовалось.

О КУБКЕ КРЕМЛЯ

- Выиграв домашний турнир, реализовал детскую мечту. А то, что это случилось в мой день рождения, вдобавок приятно. Мы играли в «Крылатском». Но дай бог, чтобы Кубок Кремля в будущем вернулся в «Олимпийский», когда его отреставрируют.

О ВНЕЗЕМНОЙ ЖИЗНИ

- Уверен, что мы не одни во Вселенной. Сто процентов. Вообще, меня интересует космическая тема. В начале карантина слушал подкасты про опыты с отправкой роботов на Марс и все такое прочее. Обожаю смотреть «Звездные войны».

О ПРИОСТАНОВКЕ СЕЗОНА

- Все это очень некстати. Обидно было останавливаться, когда игра пошла. Я ведь ни разу за карьеру не отыграл летний сезон – и теперь не получится. На «Ролан Гарросе» давно не был, «Мадрид Опен» вообще всегда пропускал… С другой стороны, текущим рейтингом я доволен. Но планов подняться на какое-то конкретное место не строю. Моя цель – продолжать развиваться. А рейтинговые очки сами придут, если показывать лучший теннис.

О РАЗНИЦЕ МЕЖДУ МУЖСКИМ И ЖЕНСКИМ ТЕННИСОМ

- У девушек главное – психология. Бывает, и удар хороший, и техника неплохая, но наступает какой-то ступор - и ракетка валится из рук. В мужском такое тоже бывает, но все же реже. Когда уступаешь сопернику в классе, победить практически нереально.

О ВЫБОРЕ МЕЖДУ ШАРАПОВОЙ И КУРНИКОВОЙ

- Конечно, Шарапова. Я ее лично знаю, мы общались. От Маши исходит совершенно другая энергия. Не сравнить с теми спортсменами, которые стремятся на публике вести себя правильно. Там больше искусственного. А у Шараповой чистая энергия.

О ЛЮБИМЫХ ТУРНИРАХ

- Да мне почти везде нравится. Даже там, где матчи не складываются, все равно нереальная атмосфера. Все турниры Большого шлема – супер. Весь американский тур. Особенно классно в Цинциннати. Там тебе предоставляют машину, и ты на ней ездишь, куда хочешь.

О САМОМ СЛОЖНОМ СОПЕРНИКЕ

- Нет такого. У всех разные сильные стороны. Но, в конечном счете, все зависит от твоего собственного тенниса. Ключ на корте можно подобрать к любому противнику.

О ПОБЕДЕ НАД ФЕДЕРЕРОМ

- История очень смешная. Ведь я тогда забыл заявиться на турнир. Оставалось надеяться, что кто-то снимется. Так и получилось. Прошел квалификацию, надо было играть со Стэном Вавринкой. А у меня оставалась одна ракетка, у которой ручка шаталась… Но Вавринку каким-то чудом победил. Потом весь вечер трясся перед игрой с Роджером. Мандраж прошел, когда вышел на стадион и увидел полные трибуны. Сказал себе: надо выложиться по максимуму. Взял первый сет, но на счет внимания не обращал. Занимался самовнушением. И во второй партии при счете 3:3 брейканул. Всю мою команду тогда зажало, а я, наоборот, чувствовал раскрепощение. В противном случае против Федерера ловить было нечего.