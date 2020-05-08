Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков

В ЧЕМ СУТЬ?

Разговоры о финансовой помощи игрокам, оставшимся, по сути, без работы, пошли сразу после отмены первых турниров – еще в марте. В середине апреля появились первые подробности. Член совета директоров ITF Алексей Селиваненко рассказал «Коммерсанту», что ключевые теннисные организации – собственно, сама ITF, а так же ATP, WTA и организаторы «Больших шлемов» создадут специальный фонд, средства из которого буду перечислены спортсменам, стоящими за пределами топ-100 мирового рейтинга. Правда, официальных заявлений по этому поводу со стороны чиновников не было. А чуть позднее Новак Джокович уточнил пару важных деталей.

Согласно словам первой ракетки планеты, деньги фонда будут собраны, в том числе, с представителей этой самой топ-100. Так, по предложению «Большой тройки» (Джоковича, Федерера и Надаля), которое частично опубликовал Sports Illustrated, теннисисты топ-5 переведут по 30 000 долларов, другие игроки топ-10 – по 20 000 долларов, игроки второй десятки – по 15 000 и так далее. Офисы ATP и всех четырех «Больших шлемов» добавят еще по 500 000, в итоге общая сумма фонда составит 9 миллионов долларов. Из него по 10 000 выплатят всем теннисистам и теннисисткам, стоящим в рейтинге на позициях с 250-й по 700-ю. Более того, Новак, Рафа и Роджер предложили направить им в помощь половину призовых с Итогового турнира ATP (его общая сумма должна составить еще 9 000 000 долларов). Либо, если чемпионат не состоится, в фонд отправится значительная часть призовых Australian Open-2021. «Но это должно коснуться не только нас троих, а всех, кто выступит в Мельбурне. Так будет честно», - добавил Новак.

И казалось бы – что же плохого в том, чтобы финансово помочь игрокам, попавшим в сложную ситуацию по независящим от них причинам? Но дьявол кроется в деталей. И возникло очень много неудобных вопросов, на которые у Новака, похоже, ответов нет.

ПОЧЕМУ СОГЛАСНЫ НЕ ВСЕ?

Причем, их задают и сами теннисисты. Одним из несогласных с такой системой помощи стал соперник Джоковича по финалу AO-2020, четвертая ракетка мира Доминик Тим.

- Я не понимаю, зачем поддерживать нерейтинговых игроков? – признался австриец. - По крайней мере – почему всех подряд? Я бы предпочел, что мы сами выбирали, кому выделить деньги. Никто из топ-игроков не получил ничего просто так. Все боролись за высокие позиции и приложили для их достижения уйму сил. Уверен, что на «фьючерсах» сейчас играет много ребят, которые не отдаются спорту на все 100 процентов. И я не думаю, что будет справедливо выделить им деньги за наш счет. Я лучше пожертвую средства другим организациям и людям, которые действительно в них нуждаются.

Тима, конечно, осудили многие. Не только из тех, кто не входит в топ-100, но и ребята более успешные – вроде Ника Кирьоса. Одна его же слова нашли поддержку даже среди тех теннисистов, кому и предназначается эта помощь.

- Нам нужно менять систему распределения призовых, а не заниматься сейчас благотворительностью, - признался украинец Илья Марченко. – Игроки должны получать то, что заслуживают. И мы – ребята из-за пределов топ-100 – заслуживаем больше, чем имеем. Да, у «фьючерсов» и «челленджеров» меньше зрителей и нет крупных спонсоров, но именно они – основа тенниса. Без них бы Тур просто не существовал. Разовые выплаты – возможно, это и неплохо. Но они не изменят ситуацию в целом.

ГЛАВНОЕ, ЧТО ВСЕХ СМУЩАЕТ

Вообще, к идее «Большой тройки» есть немало вопросов. Выделим три главных.

- Согласно логике Джоковича, Надаля и Федерера, 100-я ракетка мира должен пожертвовать условно 5 000 долларов, чтобы 250-я получил 10 000. Хотите интересную правду? Доходы этих теннисистов не сильно разнятся! Мы уже писали о простой математике, согласно которой теннисист, замыкающий топ-100 в ATP, зарабатывает чистыми примерно 5 000 долларов в месяц – незначительно больше, чем обычный представитель среднего класса в развитых странах. И это атлет, входящий в сотню лучших в мире в мегапопулярном виде спорта! Топ-звезды – да, действительно миллионеры. Но разрыв в доходах первой десятки и второго полтинника просто огромен. А вот дальше разница почти незаметна, поскольку основная масса игроков начиная со второй сотни и дальше играет на одни и тех же турнирах с незначительными призовыми фондами. И в этом случае немного странным выглядит тот факт, что Джокович, заработавший призовыми 137 миллионов за карьеру, выделит в фонд помощи 30 000. А Стефано Карузо (100-й номер рейтинга), не получивший в общей сложности и миллиона – 5 000. И в то же время Теймураз Габашвили (257-й номер), чей карьерный доход – свыше 4 000 000, но который давно находится на спаде хотя бы и в силу возраста (россиянину уже 34 года), получит 10 000 долларов. Как думаете, устроит Карузо подобный расклад?

- Согласно какому критерию выбрали именно игроков с 250-й по 700-ю строчку? Почему 249-я ракетка мира Филиппо Бальди этой помощи не заслуживает, а стоящий вслед за ним Даниэль Мазур разбогатеет на 10 000 долларов просто так? В чем между ними принципиальная разница? У них почти один возраст (24-25 лет), схожие высшие позиции в карьере (144 и 160), схожие призовые (около 250 000 долларов за все время) и т.д. Разве Бальди виноват в том, что успешнее начал сезон и перед карантином поднялся на одну строчку выше, чем Мазур?

- Деньги выделять будут всем-всем в указанном интервале? То есть, и 39-летнему чеху Ярославу Поспишилу, который за всю карьеру сыграл лишь 9 матчей на уровне ATP, не добившись никаких значительных успехов? И 16-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, который начал год с двух выигранных фьючерсов, прошел круг на крупном турнире в Рио и считается одной из самых талантливых восходящих звезд? Разве справедливо смешивать в одну кучу и перспективных юниоров, которым действительно нужны деньги, как воздух, поскольку у них просто в силу возраста не было шанса их еще заработать, и ветеранов, которые 10-15 лет топчутся на одном месте, не добравшись даже до уровня основы «Больших шлемов»?

Новак на эти вопросы не ответил.

ТАК БУДЕТ ПОМОЩИ ИЛИ НЕТ?

Старая истина – теннис спорт не для бедных. Старт карьеру дается очень тяжело – особенно, если ты не из богатой семьи или тебе не повезло уже по юниорам заручиться мощнейшей поддержкой от спонсоров (не все ведь еще в детстве раскрывают талант суперзвезды – многим на это требуется время).

- С 2004 года я жил в трейлере, выживая на заработанные деньги. И чтобы оплатить взнос за участие в 10-тысячнике ITF, который составлял 117 баксов, я натягивал струны на ракетки другим игрокам – по 5 евро за штуку. Случись подобная история с коронавирусом тогда, это бы стоило мне карьеры, - рассказал Дастин Браун. Тот парень, что обыгрывал Надаля дважды, в том числе – на Уимблдоне.

Истории о том, как будущим звездам приходилось на старте карьеры путешествовать на машине, спать в ней же или в дешевых мотелях и экономить каждый цент на еде, есть у многих – в том числе, у Кафельникова с Сафиным. Им повезло – они добились успеха, разбогатели, обеспечили свою жизнь. Но Браун прав – случись нечто подобное нынешней пандемии в годы их юности, это перечеркнуло мы всю их карьеру. И не было бы у России двух первых ракеток планеты и чемпионов «Больших шлемов». Таких примеров, на самом деле, много. Так что вопрос о том, помогать ли талантливых юниорам, не стоит – помогать, разумеется!

Но это не значит, что вместе с молодыми парнями такие же деньги должны получить игроки, вроде чешского Поспишила (не путать с канадским). И так же это не значит, что свои средства на эту помощь должны выделять игроки из конца топ-100, которые и сами по себе отнюдь не долларовые миллионеры (хотя так и думают многие).

Судя по всему, такого мнения придерживается большинство в Туре. Вот почему на дворе еще май, а официального подтверждения фонду все еще нет – лишь планы и разговоры. Похоже, четкого, утвержденного всеми проекта, как именно собрать деньги и кому ими помочь, мы не увидим еще долго. Если увидим вообще.