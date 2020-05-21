Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему?

Почему? Что мешает теннисистам вернуться на арены, как уже сделали или сделают в ближайшее время их коллеги из других топовых видов спорта?
В теннисе раньше, чем во многих других видах спорта, остановили сезон – первые турниры отменили в начале марта (Индиан-Уэлс и Майами). Границы стран еще были открыты (за исключением Китая), так что все игроки отправились по домам. Если легионеры в НБА, НХЛ, футбольных европейских лигах могли спокойно остаться в городах, где базируются их клубы (чем многие и воспользовались), у теннисистов такой возможности не было. В итоге все разъехались по миру кто куда. А теннис – очень интернациональный вид спорта! Только в первой сотне рейтинга ATP есть представители 36 стран со всех континентов (ну, кроме Антарктиды), в топ-100 рейтинга WTA – 33. И в каждой стране – своя ситуация с пандемией, свои ограничительные меры и свои прогнозы по выходу из кризиса. Где-то уже открывают границы и отменяют карантин, где-то это все еще перспектива весьма отдаленного будущего. У многих игроков, в том числе топовых, пока нет возможности уехать из дома, чтобы принять участие в турнирах. И не факт, что такая возможность появится в июне-июле. А ставить всех в неравные условия, когда одни играют, другие – нет, несправедливо. Это ведь вопрос и рейтинга, и призовых. И просто статуса самих турниров.
Да и при проведении этих самых турниров вопрос географии играет серьезную роль. Все они проводятся в разных странах во всех частях света. И добраться до многих из них все еще нереально. Причем, это касается не только уровня ATP и WTA-Тура. Но и челленджеров, и фьючерсов. Возобновлять сезон необходимо везде одновременно – чтобы не было перекоса в наборе очков для рейтинга. Пока не станет понятно, что хотя бы большая часть стран действительно готова вновь проводить соревнования, зеленый свет игрокам не дадут.
Новак Джокович
Еще одна проблема – сама специфика Тура. Футбольные лиги играются в пределах одной страны. В НБА и НХЛ планируют закончить сезон, собрав команды в одном месте (или в нескольких городах, но все равно в довольно ограниченном их количестве). Можно провести даже крупный турнир уровня чемпионата мира, поскольку он проводится на определенной территории. Собрать команды и спортсменов, поместить всех на двухнедельных карантин, а после – разыграть медали и титул. Но в теннисе такое невозможно. Здесь новые турниры играют каждую неделю, часто – в разных странах. Высиживать положенные 14 дней при переезде на новое место у игроков попросту не получится. Играть один турнир в полтора месяца (две недели самоизоляции по приезду, неделю играешь, потом переезд на новое место и еще две недели самоизоляции) смысла нет. Да и поддерживать форму в такой ситуации нереально – значит, возрастет риск травм, а уровень тенниса рухнет.
Серена Уильямс
Возможно, самый важный аргумент – финансовая сторона вопроса. В нынешних условиях все турниры проводятся (и будут проводиться летом) в режиме «без зрителей». Что, разумеется, несет свои издержки – организаторы не получают прибыль от продажи билетов, от мерчендайзинга, от сопутствующих услуг. Крупные лиги – футбольные, те же НБА и НХЛ – могут с этим смириться. У них достаточно ресурсов, чтобы справиться с этой проблемой и закрыть глаза на недополученные деньги. Но в теннисе все устроено по другому. Здесь каждый турнир проводится сам по себе, за собственные средства. Многие еще и приплачивают ATP с WTA за лицензии. И если крупные чемпионаты – те же «Большие шлемы», как пример – тоже с этой ситуацией разберутся, то условный небольшой турнир в Палермо – уже нет. Собрать игроков, раздать всем призовые, заплатить судьям и персоналу, при этом – ничего не заработать (за исключением незначительных отчислений от ТВ-трансляций), для них попросту нерентабельно. А значит, и смысла проводить турнир нет. По крайней мере – без существенной помощи со стороны Тура. Но в ATP и WTA никак не могут решить, как помочь хотя бы спортсменам, лишившимся заработка. О том, чтобы поддерживать турниры в финансовом плане тут речь вообще не идет.
Так что возобновлять сезон стоит только тогда, когда в большинстве стран обстановка нормализуется, ограничения по самоизоляции для пересекающих границу отменят (или сведут к минимуму – например, к паре дней), появится возможность играть при зрителях, а не пустых трибунах… И это, если честно, будет нескоро. Так что не факт, что турниры вернутся и в августе. А угроза полной отмены сезона до сих пор остается.