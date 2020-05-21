Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? - Советский спорт
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21 мая 2020 17:00ТеннисМысин Николай

Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему?

В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа.

Почему? Что мешает теннисистам вернуться на арены, как уже сделали или сделают в ближайшее время их коллеги из других топовых видов спорта?

ЗАКРЫТЫЕ ГРАНИЦЫ

В теннисе раньше, чем во многих других видах спорта, остановили сезон – первые турниры отменили в начале марта (Индиан-Уэлс и Майами). Границы стран еще были открыты (за исключением Китая), так что все игроки отправились по домам. Если легионеры в НБА, НХЛ, футбольных европейских лигах могли спокойно остаться в городах, где базируются их клубы (чем многие и воспользовались), у теннисистов такой возможности не было. В итоге все разъехались по миру кто куда. А теннис – очень интернациональный вид спорта! Только в первой сотне рейтинга ATP есть представители 36 стран со всех континентов (ну, кроме Антарктиды), в топ-100 рейтинга WTA – 33. И в каждой стране – своя ситуация с пандемией, свои ограничительные меры и свои прогнозы по выходу из кризиса. Где-то уже открывают границы и отменяют карантин, где-то это все еще перспектива весьма отдаленного будущего. У многих игроков, в том числе топовых, пока нет возможности уехать из дома, чтобы принять участие в турнирах. И не факт, что такая возможность появится в июне-июле. А ставить всех в неравные условия, когда одни играют, другие – нет, несправедливо. Это ведь вопрос и рейтинга, и призовых. И просто статуса самих турниров.

Да и при проведении этих самых турниров вопрос географии играет серьезную роль. Все они проводятся в разных странах во всех частях света. И добраться до многих из них все еще нереально. Причем, это касается не только уровня ATP и WTA-Тура. Но и челленджеров, и фьючерсов. Возобновлять сезон необходимо везде одновременно – чтобы не было перекоса в наборе очков для рейтинга. Пока не станет понятно, что хотя бы большая часть стран действительно готова вновь проводить соревнования, зеленый свет игрокам не дадут.

1Новак Джокович

РЕЖИМЫ САМОИЗОЛЯЦИИ

Еще одна проблема – сама специфика Тура. Футбольные лиги играются в пределах одной страны. В НБА и НХЛ планируют закончить сезон, собрав команды в одном месте (или в нескольких городах, но все равно в довольно ограниченном их количестве). Можно провести даже крупный турнир уровня чемпионата мира, поскольку он проводится на определенной территории. Собрать команды и спортсменов, поместить всех на двухнедельных карантин, а после – разыграть медали и титул. Но в теннисе такое невозможно. Здесь новые турниры играют каждую неделю, часто – в разных странах. Высиживать положенные 14 дней при переезде на новое место у игроков попросту не получится. Играть один турнир в полтора месяца (две недели самоизоляции по приезду, неделю играешь, потом переезд на новое место и еще две недели самоизоляции) смысла нет. Да и поддерживать форму в такой ситуации нереально значит, возрастет риск травм, а уровень тенниса рухнет.

2Серена Уильямс

ДЕНЬГИ

Возможно, самый важный аргумент – финансовая сторона вопроса. В нынешних условиях все турниры проводятся (и будут проводиться летом) в режиме «без зрителей». Что, разумеется, несет свои издержки – организаторы не получают прибыль от продажи билетов, от мерчендайзинга, от сопутствующих услуг. Крупные лиги – футбольные, те же НБА и НХЛ – могут с этим смириться. У них достаточно ресурсов, чтобы справиться с этой проблемой и закрыть глаза на недополученные деньги. Но в теннисе все устроено по другому. Здесь каждый турнир проводится сам по себе, за собственные средства. Многие еще и приплачивают ATP с WTA за лицензии. И если крупные чемпионаты – те же «Большие шлемы», как пример – тоже с этой ситуацией разберутся, то условный небольшой турнир в Палермо – уже нет. Собрать игроков, раздать всем призовые, заплатить судьям и персоналу, при этом – ничего не заработать (за исключением незначительных отчислений от ТВ-трансляций), для них попросту нерентабельно. А значит, и смысла проводить турнир нет. По крайней мере – без существенной помощи со стороны Тура. Но в ATP и WTA никак не могут решить, как помочь хотя бы спортсменам, лишившимся заработка. О том, чтобы поддерживать турниры в финансовом плане тут речь вообще не идет.

Так что возобновлять сезон стоит только тогда, когда в большинстве стран обстановка нормализуется, ограничения по самоизоляции для пересекающих границу отменят (или сведут к минимуму – например, к паре дней), появится возможность играть при зрителях, а не пустых трибунах… И это, если честно, будет нескоро. Так что не факт, что турниры вернутся и в августе. А угроза полной отмены сезона до сих пор остается.

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