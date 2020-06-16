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Андрей Рублев: Хочу играть на US Open по нормальным правилам
16 июня 22:07
автор: Яременко Николай

Андрей Рублев: Хочу играть на US Open по нормальным правилам

Известный российский теннисист в день, когда американские власти подтвердили, что US Open всё-таки состоится, ответил на вопросы «Советского спорта».

- Очень много было информации, что американские игроки готовы играть в любые сроки и на любых условиях, какие бы ни предложили организаторы, а остальные игроки были настроены негативно. Какова Ваша позиция?
- Да мне всё равно как играть! Будет US Open – отлично! А что и почему говорили другие игроки, я сказать не могу, если честно: я пропустил общее собрание игроков, не знаю, что там говорили.

Возможно, многие боятся, что пока небезопасно, если все будут жить в одном отеле, и вдруг кто-то заболеет. Если организаторы сделают, чтобы всем было комфортно и более-менее безопасно, то все возможно. Но, даже если сделают самые жесткие ограничения, я все равно поеду.

- Многие предлагали играть не пятисетовые матчи на турнире, а трехсетовые – мол, была пауза, и подобные нагрузки будут неприемлемы для теннисистов.
- Нет, так нельзя. Какие трехсетовые? Это же турнир «Большого шлема». Я хочу играть по нормальным правилам.

- Не будет болбоев. Будут взрослые дядечки, в меньшем количестве. Меньше будет судей. Судья на вышке будет чаще обращаться к видеоповторам. Повлияет ли это как-то на теннис и на его качество?
- Может, и получится немного рваный ритм. Но я об этом не задумываюсь. Надо ехать, чтобы играть. Больше волнует не это, а моральная готовность к жестким условиям. Я ведь никогда в таких условиях не был, когда просто корт – отель, отель – корт, все эти постоянные проверки температуры. Думаю, как раз вот это будет не легко.

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