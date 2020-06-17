US Open пройдет в срок. Но, возможно, без Надаля и Джоковича

Организаторам было принципиально провести чемпионат именно в сроки, в которые он был запланирован. Как обычно, все упирается в деньги. Перенос US Open на новые даты или в новое место (в Нью-Йорке – одна из самых сложных ситуаций с коронавирусом в США, да и в мире) неизбежно привел бы к потерям в доходах от прав на телетрансляции. Полная отмена турнира – это минус 400 миллионов долларов (речь не об убытках, а о недополученной прибыли). Само собой, когда речь идет о столь значительных суммах, стараешься придумать хоть что-то, чтобы их сохранить. Так что в USTA (Ассоциации тенниса США) разработали специальные меры, которые одобрили и ITF (она отвечает за «Шлемы»), и ATP с WTA. Правда, как оказалось, не одобрили игроки. По разным данным – абсолютное большинство топ-100, исключение – лишь американцы.

Вопрос лишь в том, не превратится ли он в Уимблдон-1973, когда большинство ведущих теннисистов отказались от поездки на турнир.

Будет введен особый медицинский протокол, турнир пройдет без зрителей (и, видимо, без журналистов), на игроков наложат ряд ограничений, плюс немного сократят призовой фонд (на пять процентов по сравнению с прошлым годом). Но главное – US Open все-таки быть!

Но об этом чуть позже. Пока о том, что нас ждет.

Итак, US Open стартует 31 августа – как и планировалось. Однако он пройдет без квалификации, а сетка парного разряда сокращена наполовину – с 64 команд до 32. Этим, собственно, и объясняется небольшое снижение призового фонда – по факту, участники должны получить столько же, сколько в прошлом году. Просто самих участников будет меньше.

Чтобы обеспечить подготовку к чемпионату и в то же время снизить риски, связанные с переездами по стране, предваряющий US Open турнир в Цинциннати (у мужчин – категории «Мастерс», у женщин – «Премьер») также состоится в Нью-Йорке. Сроки – 22-28 августа.

На игроков наложат ряд ограничений, связанных с количеством людей, которые они могут взять с собой на турнир. Кроме того, в отелях и на территории «Флашинг Мидоуз» (где расположен стадионный комплекс US Open) все обязаны ходить в масках и соблюдать социальную дистанцию. Исключение – только для тренировок и матчей. И, разумеется, все теннисисты, как и персонал чемпионата, будут регулярно сдавать тест на covid-19.

В принципе, все выглядит разумно – с поправкой на ту ситуацию, в которой сейчас пребывает весь мир. Что же так не нравится теннисистам?

ЧЕГО БОЯТСЯ ИГРОКИ?

На самом деле, волна негатива поднялась пару дней назад – когда была представлена первая версия медицинского протокола. И меры в ней были значительно жестче. Так, всех теннисистов предлагалось поселить в одном отеле, при этом каждый мог взять не более одного члена команды. Предполагалось, что прибывшим в США придется отсидеть двухнедельный карантин. Плюс оставались вопросы, что будут делать организаторы, если кто-то из теннисистов или сотрудников турнира сдаст положительный тест. Всех срочно закроют в изоляторе, а сам турнир отменят?

Больше всего, конечно, пугала длительная изоляция от внешнего мира. Две недели карантина, плюс минимум неделя на нормальные тренировки, плюс неделя на первый турнир (тот, который перенесли из Цинциннати), плюс две недели сам US Open. Итого – полтора месяца ты находишься в Нью-Йорке, запертый практически в четырех стенах (отель + стадион), да еще живешь лишь с одним человеком из команды (или семьи). Что, в принципе, мало. Так еще и от него устанешь за такое-то время! Психологически справиться с подобным режимом будет невероятно тяжело, что неизбежно скажется на мотивации и т.д. Это признавали все – от Надаля, Джоковича, первой ракетки мира среди женщин Эшли Барти до игроков из второй сотни рейтинга. В итоге тот же Новак допустил вероятность, что пропустит чемпионат США и начнет готовиться к осеннему «Ролан Гарросу». Примерно то же заявил и Рафаэль.

Так что организаторы существенно смягчили ряд правил. Теперь селиться можно в разных отелях, и каждый теннисист может снять два номера на четырех человек в сумме. То есть, в команду можно брать уже трех. Более того, если позволяют возможности, не запрещено взять в аренду дом и поселить в него всех, кого хочешь. US Open даже поможет с риэлторами. А необходимость карантина отпала – власти штата предоставили гарантии, что у теннисистов не возникнет проблем с въездом в страну, а проводить 14 дней в изоляции не понадобится. Это, конечно, серьезно изменило ситуацию.

Кроме того, организаторы пошли на встречу игрокам, которые могли сыграть в квалификации, но теперь потеряли возможность пробиться в основу и заработать хорошие деньги. На их поддержку выделят дополнительно 6,6 миллионов долларов – чтобы компенсировать потерянные призовые.

ТАК ЧТО В ИТОГЕ?

Проблемы все равно остаются. Никуда не делся страх игроков подцепить опасную болезнь в городе со сложной эпидемиологической ситуацией (вряд ли она существенно улучшится за оставшиеся полтора месяца). Непонятно, что делать с очками в рейтинг – не начислять их нельзя по условиям соглашения с ITF на право проведения «Больших шлемов», а начислять – значить поставить в неравную ситуацию теннисистов, которые на US Open не попадут – ведь основная часть других турниров по-прежнему отменена. Как быть с теми, кто, возможно, сдаст положительный тест – изолировать будут лишь их, или же всех, с кем они контактировали? Ведь количество этих контактов будет весьма велико. Тем более, что игрокам придется делить друг с другом врачей, массажистов, физиотерапевтов – тех, кого нанимает турнир. Не каждый ведь сможет привести своих личных!

Большинство этих вопросов нерешаемы. Поэтому многие звезды пока встали на паузу и не подтвердили окончательно, что приедут в Нью-Йорк. И все-таки…. Скорее всего, что приедут. Слишком все соскучились по теннису. Тем более – по крупным турнирам. И слишком важны для многих те деньги, которые можно получить на US Open. А те, кому и не важны (речь о топ-звездах), вряд ли упустят возможность побороться за значимый титул. Это касается и Надаля. И Джоковича.