Дамы – вперед. Женский теннисный тур стартует раньше мужского

ЧТО НАС ЖДЕТ?

Только во вторник подтвердили, что Открытый чемпионат США пройдет в назначенные сроки – стартует 31 августа, закончится 13 сентября. В среду, наконец, стало известно, что и другие турниры мы тоже увидим. ATP представила версию календаря на август и сентябрь. WTA – сразу до конца сезона. Рестарт намечен на 3 августа у женщин, на 14 августа – у мужчин.

Напомним, что большого тенниса (большого – не в смысле названия вида спорта, а в смысле масштаба турниров) мы не видели с начала марта. Когда первым отменили Индиан-Уэлс, а следом – и все остальное.

Итак, что нас ждет?

Вот календарь ATP:

14 августа – Вашингтон (США)

22 августа – Нью-Йорк (США) – перенесенный из Цинциннати «Мастерс»

31 августа – Открытый чемпионат США

8 сентября – Китцбюэль (Австрия)

13 сентября – Мадрид (Испания)

20 сентября – Рим (Италия)

27 сентября – «Ролан Гаррос»

Вот календарь WTA:

3 августа – Палермо (Италия)

10 августа – уточняется

21 августа – Нью-Йорк (США) – перенесенный из Цинциннати «Премьер»

31 августа – Открытый чемпионат США

7 сентября – Стамбул (Турция)

14 сентября – Мадрид (Испания)

21 сентября – Рим (Италия), Страсбург (Франция)

28 сентября – «Ролан Гаррос»

5 октября – Сеул (Корея)

12 октября – Пекин (Китай)

19 октября – Ухань (Китай), Наньчан (Китай)

26 октября – Чжэнчжоу (Китай), еще один турнир объявят позднее

2 ноября – Москва (Россия), Токио (Япония)

9 ноября – Итоговый турнир WTA



16 ноября – Малый итоговый турнир WTA



23 ноября – Гуанчжоу (Китай)

Оставшуюся часть мужского сезона опубликуют позднее.

ЧТО МЫ ВИДИМ?

Не будем сравнивать понедельно первую версию календаря и обновленную. Главное изменение одно – отмененный грунтовый сезон, изначально намеченный на апрель-май, пройдет в сентябре – сразу после US Open. Он будет короче, чем обычно, но все-таки будет – успеют сыграть два «Мастерса» и два «Премьера» (Мадрид и Рим), плюс парочку более мелких турниров, чтобы теннисисты нормально подготовились к «Ролан Гарросу». Сам «Ролан Гаррос» в конце сентября, конечно, видеть непривычно. Но надо отдать должное его организаторам – как бы их не ругали за самоличное принятие решение о переносе чемпионата на осень (они, по факту, не советовались ни с кем), именно это решение в конечном счете выкрутило руки руководству ATP и WTA. Терять еще один турнир «Большого шлема» (Уимблдон отменили – осенью просто невозможно нормально подготовить траву) им было невыгодно. Пришлось подстраиваться под французов. А сам по себе сокращенный грунтовый сезон заменил в календаре несколько небольших европейских турниров в залах.

Тут, нам кстати, обидно, поскольку под сокращение попал мужской турнир в Санкт-Петербурге. Обычно он стоит в календаре через неделю после US Open (в прошлом году титул в Питере выиграл Даниил Медведев). Теперь ему там места не нашлось. Но представители ATP уже заявили, что продолжают работать над календарем. И будут тщательно изучать ситуацию в разных странах – в том числе, в плане обстановки с covid-19 – прежде чем спланируют календарь на октябрь-ноябрь. Чисто гипотетически мы еще можем увидеть Питер в списке оставшихся турниров. А насчет «Кубка Кремля» можно почти не сомневаться. В женском календаре он есть. А значит, вряд ли что-то помешает добавить его и в мужской. Ну, либо отменят оба.

Что касается остального, то там принципиальных изменений нет. Более поздней осенью нас ждут привычные турниры в Азии, Итоговые в Лондоне (мужской) и Шеньчжене (Китай). Ну и, собственно, перерыв.

ЧТО ЕЩЕ НАМ СКАЗАЛИ?

Представители ATP и WTA заявили – возможны изменения в графике. Все будет зависеть от различных факторов и текущей ситуации в мире. Так что, гипотетически, возможно все. Но пессимистами не будем. Настраиваемся на то, что в начале августа сильнейшие игроки вернутся на корты и вновь начнут борьбу за титул на крупных турнирах.

Что касается более мелких, то мужские челленджеры и фьючерсы стартуют 17 августа, женские турниры ITF – 3 августа (одновременно с WTA-Туром).

Единственный оставшийся неразрешенным вопрос – что делать с рейтингом? Официально он заморожен по состоянию на 16 марта. И размораживать его не спешат. Включать его с началом первых турниров, вычеркивая все очки за несыгранные турниры – сложно и не вполне справедливо. Не включать его в принципе, оставив замороженным на год – тоже глупо. Ведь все соревнования, включая «Большие шлемы», превратятся де-юре в выставочные шоу-турниры, а это – колоссальный удар по их репутации. Скорее всего, будет принято какое-то компромиссное решение – тут вариантов много, перечислять не будем. Пока нам сказали, что ATP и WTA совместно с ITF продолжат отслеживать глобальную ситуацию насчет возможностей перемещения всех игроков по миру и их участия в доступных турнирах. И по итогам анализа такой ситуации в течение ближайших недель попробуют найти «самый справедливый способ возобновления рейтинга параллельно с возобновлением Тура».