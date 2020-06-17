ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Дамы – вперед. Женский теннисный тур стартует раньше мужского
17 июня 22:00
автор: Мысин Николай

Дамы – вперед. Женский теннисный тур стартует раньше мужского

Опубликован новый теннисный календарь. Но не полностью. Первые матчи состоятся 3 августа. Судьба двух мужских турниров в России пока неизвестна.

ЧТО НАС ЖДЕТ?

Только во вторник подтвердили, что Открытый чемпионат США пройдет в назначенные сроки – стартует 31 августа, закончится 13 сентября. В среду, наконец, стало известно, что и другие турниры мы тоже увидим. ATP представила версию календаря на август и сентябрь. WTA – сразу до конца сезона. Рестарт намечен на 3 августа у женщин, на 14 августа – у мужчин.

Напомним, что большого тенниса (большого – не в смысле названия вида спорта, а в смысле масштаба турниров) мы не видели с начала марта. Когда первым отменили Индиан-Уэлс, а следом – и все остальное.

Итак, что нас ждет?

Вот календарь ATP:

  • 14 августа – Вашингтон (США)
  • 22 августа – Нью-Йорк (США) – перенесенный из Цинциннати «Мастерс»
  • 31 августа – Открытый чемпионат США
  • 8 сентября – Китцбюэль (Австрия)
  • 13 сентября – Мадрид (Испания)
  • 20 сентября – Рим (Италия)
  • 27 сентября – «Ролан Гаррос»

Вот календарь WTA:

  • 3 августа – Палермо (Италия)
  • 10 августа – уточняется
  • 21 августа – Нью-Йорк (США) – перенесенный из Цинциннати «Премьер»
  • 31 августа – Открытый чемпионат США
  • 7 сентября – Стамбул (Турция)
  • 14 сентября – Мадрид (Испания)
  • 21 сентября – Рим (Италия), Страсбург (Франция)
  • 28 сентября – «Ролан Гаррос»
  • 5 октября – Сеул (Корея)
  • 12 октября – Пекин (Китай)
  • 19 октября – Ухань (Китай), Наньчан (Китай)
  • 26 октября – Чжэнчжоу (Китай), еще один турнир объявят позднее
  • 2 ноября – Москва (Россия), Токио (Япония)
  • 9 ноября – Итоговый турнир WTA
  • 16 ноября – Малый итоговый турнир WTA
  • 23 ноября – Гуанчжоу (Китай)

Оставшуюся часть мужского сезона опубликуют позднее.

ЧТО МЫ ВИДИМ?

Не будем сравнивать понедельно первую версию календаря и обновленную. Главное изменение одно – отмененный грунтовый сезон, изначально намеченный на апрель-май, пройдет в сентябре – сразу после US Open. Он будет короче, чем обычно, но все-таки будет – успеют сыграть два «Мастерса» и два «Премьера» (Мадрид и Рим), плюс парочку более мелких турниров, чтобы теннисисты нормально подготовились к «Ролан Гарросу». Сам «Ролан Гаррос» в конце сентября, конечно, видеть непривычно. Но надо отдать должное его организаторам – как бы их не ругали за самоличное принятие решение о переносе чемпионата на осень (они, по факту, не советовались ни с кем), именно это решение в конечном счете выкрутило руки руководству ATP и WTA. Терять еще один турнир «Большого шлема» (Уимблдон отменили – осенью просто невозможно нормально подготовить траву) им было невыгодно. Пришлось подстраиваться под французов. А сам по себе сокращенный грунтовый сезон заменил в календаре несколько небольших европейских турниров в залах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Roland-Garros 2020: 21st September - 11th October 🧡 #savethedate #rolandgarros #paris 📷 C. Guibbaud / FFT

Публикация от Roland-Garros (@rolandgarros)

Тут, нам кстати, обидно, поскольку под сокращение попал мужской турнир в Санкт-Петербурге. Обычно он стоит в календаре через неделю после US Open (в прошлом году титул в Питере выиграл Даниил Медведев). Теперь ему там места не нашлось. Но представители ATP уже заявили, что продолжают работать над календарем. И будут тщательно изучать ситуацию в разных странах – в том числе, в плане обстановки с covid-19 – прежде чем спланируют календарь на октябрь-ноябрь. Чисто гипотетически мы еще можем увидеть Питер в списке оставшихся турниров. А насчет «Кубка Кремля» можно почти не сомневаться. В женском календаре он есть. А значит, вряд ли что-то помешает добавить его и в мужской. Ну, либо отменят оба.

Что касается остального, то там принципиальных изменений нет. Более поздней осенью нас ждут привычные турниры в Азии, Итоговые в Лондоне (мужской) и Шеньчжене (Китай). Ну и, собственно, перерыв.

ЧТО ЕЩЕ НАМ СКАЗАЛИ?

Представители ATP и WTA заявили – возможны изменения в графике. Все будет зависеть от различных факторов и текущей ситуации в мире. Так что, гипотетически, возможно все. Но пессимистами не будем. Настраиваемся на то, что в начале августа сильнейшие игроки вернутся на корты и вновь начнут борьбу за титул на крупных турнирах.

Что касается более мелких, то мужские челленджеры и фьючерсы стартуют 17 августа, женские турниры ITF – 3 августа (одновременно с WTA-Туром).

Единственный оставшийся неразрешенным вопрос – что делать с рейтингом? Официально он заморожен по состоянию на 16 марта. И размораживать его не спешат. Включать его с началом первых турниров, вычеркивая все очки за несыгранные турниры – сложно и не вполне справедливо. Не включать его в принципе, оставив замороженным на год – тоже глупо. Ведь все соревнования, включая «Большие шлемы», превратятся де-юре в выставочные шоу-турниры, а это – колоссальный удар по их репутации. Скорее всего, будет принято какое-то компромиссное решение – тут вариантов много, перечислять не будем. Пока нам сказали, что ATP и WTA совместно с ITF продолжат отслеживать глобальную ситуацию насчет возможностей перемещения всех игроков по миру и их участия в доступных турнирах. И по итогам анализа такой ситуации в течение ближайших недель попробуют найти «самый справедливый способ возобновления рейтинга параллельно с возобновлением Тура».

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В сети появились первые фотографии обновленного Skoda Karoq 2021Мусаев вступил в должность главного тренера «Краснодара»Первая ракетка России Александрова проиграла Мартинцевой на турнире в ПрагеЛипницкая призналась, что беременна и назвала отца ребенкаТутберидзе назвала бредом назначение Плющенко тренером сборной РФПогибла чемпионка мира по скалолазанью
Дамы – вперед. Женский теннисный тур стартует раньше мужского
Дамы – вперед. Женский теннисный тур стартует раньше мужского
Опубликован новый теннисный календарь. Но не полностью. Первые матчи состоятся 3 августа. Судьба двух мужских турниров в России пока неизвестна.
17.06.2020 22:00
Теннис
автор: Мысин Николай
US Open пройдет в срок. Но, возможно, без Надаля и Джоковича
US Open пройдет в срок. Но, возможно, без Надаля и Джоковича
Федерер точно не сыграет – он перенес операцию. Все остальные звезды пока сомневаются, стоит ли отправляться в Нью-Йорк.
17.06.2020 13:00
Теннис
автор: Мысин Николай
Андрей Рублев: Хочу играть на US Open по нормальным правилам
Андрей Рублев: Хочу играть на US Open по нормальным правилам
Известный российский теннисист в день, когда американские власти подтвердили, что US Open все-таки состоится, ответил на вопросы «Советского спорта».
16.06.2020 22:00
Теннис
автор: Яременко Николай
«Флойда убили. Я следующая?» Как звезды спорта протестуют против расизма
«Флойда убили. Я следующая?» Как звезды спорта протестуют против расизма
Смерть Джорджа Флойда, протесты и беспорядки в Америке вызывали реакцию многих звезд. В том числе – Коко Гауфф и Марии Шараповой.
09.06.2020 16:30
Теннис
автор: Мысин Николай
Светлана Кузнецова: Серена – веселая и ранимая. Для меня она величайшая спортсменка
Светлана Кузнецова: Серена – веселая и ранимая. Для меня она величайшая спортсменка
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» стала очередной собеседницей Марии Командной.
07.06.2020 19:00
Теннис
автор: Григорьевская Юлия
Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть II
Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть II
Пять лучших молодых теннисистов, которые уже стали звездами. А в будущем имеют все шансы выиграть «Большой шлем» и стать первой ракеткой планеты.
04.06.2020 22:00
Теннис
автор: Мысин Николай
Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть I
Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть I
«Советский спорт» составил список лучших молодых игроков не старше 25 лет, которые просто обязаны стать звездами. В их числе – три россиянина.
04.06.2020 16:30
Теннис
автор: Мысин Николай
Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру
Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру
Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы.
26.05.2020 23:00
Теннис
автор: Григорьевская Юлия
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия…
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия…
Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе.
22.05.2020 21:30
Теннис
автор: Григорьевская Юлия
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему?
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему?
В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа.
21.05.2020 17:00
Теннис
автор: Мысин Николай
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика