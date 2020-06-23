Джокович тоже подхватил коронавирус. Его турниры спровоцировали вспышку болезни

ОТ ГРИГОРА ДО НОВАКА. КТО ДАЛЬШЕ?

История со вспышкой эпидемии на благотворительных турнирах Джоковича продолжает набирать обороты. Увы, хорошими эти новости не назовешь. Первым коронавирус был обнаружен у Григора Димитрова. Затем – у Борны Чорича. Вечером в понедельник стало известно, что заразился серб Виктор Троицки – так же, как его беременная жена. А во вторник и сам лидер рейтинга заявил, что сдал положительный тест. Причем, вместе с Новаком заболела его супруга.

То, что Джокович, мягко скажем, не слишком ответственно подошел к организации своих турниров в плане защиты от коронавируса, все уже обсудили. Да, в Сербии и Хорватии, где прошли соревнования, общая ситуация с эпидемией была не так критична, как в других странах Европы, в России и тем более в США. Но все-таки болезнь ходила и там! Более того, в Белград и затем в Задар приехали теннисисты и члены их команды со всех точек света – в том числе, из Америки. То, что спортсменам хотелось поиграть, собрать немного денег на благотворительность, проверить собственную форму и просто развлечься, понятно. Непонятно, зачем все было устраивать так, будто covid-19 не существует. Полные трибуны, игры в футбол и в баскетбол, фотосессии с болельщиками, вечеринки в ресторанах, постоянные объятия и рукопожатия всех со всеми – парни словно демонстративно показывали, что ничего не боятся, что жизнь вернулась в прежне русло, и им ничего не грозит.

Доиграли… И, к сожалению, не в теннис.

«Нулевым пациентом» пока считается Григор Димитров. Причем история бывшего бойфренда Шараповой вызывает немало вопросов. Как оказалось, он почувствовал недомогание еще в конце прошлой недели. Но дважды отказался от тестов на коронавирус, решив, что просто подхватил простуду. Григор в итоге снялся с турнира после первого матча в Задаре и улетел в Монако. Однако перед этим успел неплохо «потусить» с другими теннисистами (и не только). Как один из итогов – covid-19 был обнаружен у 5-летнего мальчика, сына хозяина ресторана, где проходила вечеринка игроков. Положительный анализ на коронавирус Димитров сдал уже дома, в Монте-Карло. После чего финал турнира в Задаре был отменен (в нем должны были встретиться наш Андрей Рублев и Джокович), а всех, кто контактировал с болгарином, попросили срочно сдать тесты.

И Новак отказался от них даже тогда! Он спешно собрал вещи и вылетел в Белград. Но долго бегать от врачей все же не стал.