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Джокович тоже подхватил коронавирус. Его турниры спровоцировали вспышку болезни
23 июня 16:55
автор: Николай Мысин

Джокович тоже подхватил коронавирус. Его турниры спровоцировали вспышку болезни

Первая ракетка мира Новак Джокович сдал положительный тест на covid-19. Всего на его турнирах заразились минимум четверо теннисистов. А так же – члены их команд и простые болельщики.

ОТ ГРИГОРА ДО НОВАКА. КТО ДАЛЬШЕ?

История со вспышкой эпидемии на благотворительных турнирах Джоковича продолжает набирать обороты. Увы, хорошими эти новости не назовешь. Первым коронавирус был обнаружен у Григора Димитрова. Затем – у Борны Чорича. Вечером в понедельник стало известно, что заразился серб Виктор Троицки – так же, как его беременная жена. А во вторник и сам лидер рейтинга заявил, что сдал положительный тест. Причем, вместе с Новаком заболела его супруга.

То, что Джокович, мягко скажем, не слишком ответственно подошел к организации своих турниров в плане защиты от коронавируса, все уже обсудили. Да, в Сербии и Хорватии, где прошли соревнования, общая ситуация с эпидемией была не так критична, как в других странах Европы, в России и тем более в США. Но все-таки болезнь ходила и там! Более того, в Белград и затем в Задар приехали теннисисты и члены их команды со всех точек света – в том числе, из Америки. То, что спортсменам хотелось поиграть, собрать немного денег на благотворительность, проверить собственную форму и просто развлечься, понятно. Непонятно, зачем все было устраивать так, будто covid-19 не существует. Полные трибуны, игры в футбол и в баскетбол, фотосессии с болельщиками, вечеринки в ресторанах, постоянные объятия и рукопожатия всех со всеми – парни словно демонстративно показывали, что ничего не боятся, что жизнь вернулась в прежне русло, и им ничего не грозит.

Доиграли… И, к сожалению, не в теннис.

«Нулевым пациентом» пока считается Григор Димитров. Причем история бывшего бойфренда Шараповой вызывает немало вопросов. Как оказалось, он почувствовал недомогание еще в конце прошлой недели. Но дважды отказался от тестов на коронавирус, решив, что просто подхватил простуду. Григор в итоге снялся с турнира после первого матча в Задаре и улетел в Монако. Однако перед этим успел неплохо «потусить» с другими теннисистами (и не только). Как один из итогов – covid-19 был обнаружен у 5-летнего мальчика, сына хозяина ресторана, где проходила вечеринка игроков. Положительный анализ на коронавирус Димитров сдал уже дома, в Монте-Карло. После чего финал турнира в Задаре был отменен (в нем должны были встретиться наш Андрей Рублев и Джокович), а всех, кто контактировал с болгарином, попросили срочно сдать тесты.

И Новак отказался от них даже тогда! Он спешно собрал вещи и вылетел в Белград. Но долго бегать от врачей все же не стал.

- Если у Джоковича не найдут коронавирус, я стану заряжать воду положительной энергией, - написал в твиттере Теннис Сандгрен. С намеком на то, что вряд ли позитивный настрой сам по себе убережет от болезни. Увы, был прав. Новак тоже подцепил covid-19. Вместе с женой и своим фитнес-тренером.

Из положительных новостей – тест Андрея Рублева показал отрицательный результат. Как и у Доминика Тима (он играл в Белграде, потом улетел домой в Австрию, а следом отправился во Францию на турнир Патрика Муратоглу).

ИЗВИНЕНИЯ ДЖОКОВИЧА

Реакция не заставила себя ждать. Официальное заявление по ситуации выпустил ATP-Тур. Правда, обошелся без критики.

- Мы желаем всех скорейшего выздоровления. И продолжаем призывать всех к строгому соблюдению социальной дистанции и остальных мер безопасности, чтобы помешать распространению вируса. Для того, чтобы возобновить Тур 14 августа, ATP и организаторы турниров введут все необходимые протоколы и предпримут все возможное, чтобы уменьшить риск заболевания, - говорится в релизе.

Что косвенно намекает – об отмене рестарта сезона речь пока не идет. И даже заболевшие игроки, включая Джоковича, теоретически имеют шанс выздороветь, отсидеть положенный карантин и вернуться на корт одновременно с остальными.

Порезче в адрес Новака высказались сами теннисисты. Не все, конечно. Но многие. Ник Кирьос назвал решение проводить турниры таким образом «дубоголовым». А Энди Маррей – вот уж сама дипломатичность! – заявил:

- Само собой, во всех странах разная ситуация и разные правила. Но если ты берешься за организацию турниров, который собирает людей со всех точек света, то нужно предпринять все меры предосторожности! Надеюсь, то, что случилось, не перерастет в новую вспышку эпидемии. Это урок для всех нас, который, как оказывается, мы еще не усвоили – надо воспринимать ситуацию с максимальной серьезностью.

Конечно, не смог промолчать и сам Джокович. Выступивший с извинениями.

- Все, что мы делали, исходило из чистого сердца, - рассказал Новак. – Наши турниры должны были объединить игроков. Они предназначались для того, чтобы помочь как известным, так и начинающим теннисистам из юго-восточной Европы. А все вырученные средства должны были достаться нуждающимся людям. Я рад, что эта идея всем пришлась по душе. Мы думали, что эпидемия ослабла и все необходимые правила были соблюдены. Но, к сожалению, вирус никуда не делся. Это наша новая реальность, с которой придется мириться и в которой мы должны учиться жить. Приношу глубокие извинения за каждый отдельный случай заболевания. Надеюсь, они не повлекут осложнений и все быстро поправятся.

В общем, человеку в 33 года, имеющему за плечами 16 «Больших шлемов» и прочие невероятные спортивные достижения, показалось, что обниматься с друзьями и делать групповые фото с детишками в разгар пандемии – это достаточно безопасно и «соответствует необходимым правилам». И надо было спровоцировать заражение многих людей, включая одного ребенка (как минимум) и одну беременную женщину (как минимум), чтобы понять, что это не так.

О чем думал Джокович?

Но что ж, его пример – другим наука. Здоровья всем!

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Джокович тоже подхватил коронавирус. Его турниры спровоцировали вспышку болезни
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