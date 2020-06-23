Джокович тоже подхватил коронавирус. Его турниры спровоцировали вспышку болезни

ОТ ГРИГОРА ДО НОВАКА. КТО ДАЛЬШЕ?
История со вспышкой эпидемии на благотворительных турнирах Джоковича продолжает набирать обороты. Увы, хорошими эти новости не назовешь. Первым коронавирус был обнаружен у Григора Димитрова. Затем – у Борны Чорича. Вечером в понедельник стало известно, что заразился серб Виктор Троицки – так же, как его беременная жена. А во вторник и сам лидер рейтинга заявил, что сдал положительный тест. Причем, вместе с Новаком заболела его супруга.
То, что Джокович, мягко скажем, не слишком ответственно подошел к организации своих турниров в плане защиты от коронавируса, все уже обсудили. Да, в Сербии и Хорватии, где прошли соревнования, общая ситуация с эпидемией была не так критична, как в других странах Европы, в России и тем более в США. Но все-таки болезнь ходила и там! Более того, в Белград и затем в Задар приехали теннисисты и члены их команды со всех точек света – в том числе, из Америки. То, что спортсменам хотелось поиграть, собрать немного денег на благотворительность, проверить собственную форму и просто развлечься, понятно. Непонятно, зачем все было устраивать так, будто covid-19 не существует. Полные трибуны, игры в футбол и в баскетбол, фотосессии с болельщиками, вечеринки в ресторанах, постоянные объятия и рукопожатия всех со всеми – парни словно демонстративно показывали, что ничего не боятся, что жизнь вернулась в прежне русло, и им ничего не грозит.
Доиграли… И, к сожалению, не в теннис.
«Нулевым пациентом» пока считается Григор Димитров. Причем история бывшего бойфренда Шараповой вызывает немало вопросов. Как оказалось, он почувствовал недомогание еще в конце прошлой недели. Но дважды отказался от тестов на коронавирус, решив, что просто подхватил простуду. Григор в итоге снялся с турнира после первого матча в Задаре и улетел в Монако. Однако перед этим успел неплохо «потусить» с другими теннисистами (и не только). Как один из итогов – covid-19 был обнаружен у 5-летнего мальчика, сына хозяина ресторана, где проходила вечеринка игроков. Положительный анализ на коронавирус Димитров сдал уже дома, в Монте-Карло. После чего финал турнира в Задаре был отменен (в нем должны были встретиться наш Андрей Рублев и Джокович), а всех, кто контактировал с болгарином, попросили срочно сдать тесты.
И Новак отказался от них даже тогда! Он спешно собрал вещи и вылетел в Белград. Но долго бегать от врачей все же не стал.
- Если у Джоковича не найдут коронавирус, я стану заряжать воду положительной энергией, - написал в твиттере Теннис Сандгрен. С намеком на то, что вряд ли позитивный настрой сам по себе убережет от болезни. Увы, был прав. Новак тоже подцепил covid-19. Вместе с женой и своим фитнес-тренером.
Из положительных новостей – тест Андрея Рублева показал отрицательный результат. Как и у Доминика Тима (он играл в Белграде, потом улетел домой в Австрию, а следом отправился во Францию на турнир Патрика Муратоглу).
ИЗВИНЕНИЯ ДЖОКОВИЧА
Реакция не заставила себя ждать. Официальное заявление по ситуации выпустил ATP-Тур. Правда, обошелся без критики.
- Мы желаем всех скорейшего выздоровления. И продолжаем призывать всех к строгому соблюдению социальной дистанции и остальных мер безопасности, чтобы помешать распространению вируса. Для того, чтобы возобновить Тур 14 августа, ATP и организаторы турниров введут все необходимые протоколы и предпримут все возможное, чтобы уменьшить риск заболевания, - говорится в релизе.
Что косвенно намекает – об отмене рестарта сезона речь пока не идет. И даже заболевшие игроки, включая Джоковича, теоретически имеют шанс выздороветь, отсидеть положенный карантин и вернуться на корт одновременно с остальными.
Порезче в адрес Новака высказались сами теннисисты. Не все, конечно. Но многие. Ник Кирьос назвал решение проводить турниры таким образом «дубоголовым». А Энди Маррей – вот уж сама дипломатичность! – заявил:
- Само собой, во всех странах разная ситуация и разные правила. Но если ты берешься за организацию турниров, который собирает людей со всех точек света, то нужно предпринять все меры предосторожности! Надеюсь, то, что случилось, не перерастет в новую вспышку эпидемии. Это урок для всех нас, который, как оказывается, мы еще не усвоили – надо воспринимать ситуацию с максимальной серьезностью.
Конечно, не смог промолчать и сам Джокович. Выступивший с извинениями.
- Все, что мы делали, исходило из чистого сердца, - рассказал Новак. – Наши турниры должны были объединить игроков. Они предназначались для того, чтобы помочь как известным, так и начинающим теннисистам из юго-восточной Европы. А все вырученные средства должны были достаться нуждающимся людям. Я рад, что эта идея всем пришлась по душе. Мы думали, что эпидемия ослабла и все необходимые правила были соблюдены. Но, к сожалению, вирус никуда не делся. Это наша новая реальность, с которой придется мириться и в которой мы должны учиться жить. Приношу глубокие извинения за каждый отдельный случай заболевания. Надеюсь, они не повлекут осложнений и все быстро поправятся.
В общем, человеку в 33 года, имеющему за плечами 16 «Больших шлемов» и прочие невероятные спортивные достижения, показалось, что обниматься с друзьями и делать групповые фото с детишками в разгар пандемии – это достаточно безопасно и «соответствует необходимым правилам». И надо было спровоцировать заражение многих людей, включая одного ребенка (как минимум) и одну беременную женщину (как минимум), чтобы понять, что это не так.
О чем думал Джокович?
Но что ж, его пример – другим наука. Здоровья всем!