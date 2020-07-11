Куда Доминатору до Рублева? Россиянин забрал титул у Тима на собственном турнире австрийца

На Новака посыпалась критика. Только ленивый, кажется, не упрекнул его во всем случившемся. Но, если убрать все эмоции, он ничего плохого не хотел. Наоборот, руководствовался лишь благими намерениями – дать игрокам возможность поиграть, болельщикам – вновь посмотреть на теннис, а собранные деньги направить на благотворительность. Просто не слишком ответственно (точнее – почти безответственно) отнесся к проблеме «ковида». И результаты не заставили себя ждать.

Чем же грозят сами шоу-турниры, мы прекрасно увидели на примере Новака Джоковича . Который устроил свой «Адриатический тур», словно принципиально игнорируя все меры безопасности. Ну, вы знаете – ношение масок, запрет на близкие контакты, социальная дистанция, отсутствие болельщиков на трибунах… Итог печален – коронавирус подхватил и сам Джокович вместе с супругой, и пара сильных игроков ( Виктор Троицки , Григор Димитров ), и даже маленький мальчик – сын владельца ресторана, где компания теннисистов устроила вечеринку во время турнира в Загребе. Были и другие заразившиеся.

При этом Даниил – один из трех игроков из топ-10, кто нынешним летом закрылся от всех и не участвовал в различных шоу-турнирах. Роджер Федерер не смог при всем желании – он перенес операцию и досрочно закончил сезон. А Рафаэль Надаль решил поберечься – видимо, в 34 года лишние риски ему не нужны.

– Тренировки – всегда хорошо. Но вот представьте, что я приезжаю на обязательный турнир в Цинциннати, который состоится в Нью-Йорке. И проигрываю там в первом круге. А сразу следом – US Open, и надо играть пятисетовики, при этом не имея практики на протяжении нескольких последних месяцев… Это невероятно тяжело! Так что надо использовать любую возможность, чтобы войти в нормальный ритм.

Зачем нужно играть, когда есть возможность, уже рассказывал наш Даниил Медведев . Комментируя свою заявку на турнир в Вашингтоне (стартует в середине августа).

И вот как раз на турнирах у Джоковича (успели пройти в Белграде и Загребе) отметились Доминик Тим и Андрей Рублев. Рублев сыграл в Хорватии, вышел в финал, где должен был встретиться с Новаком, но в тот момент стало известно о случаях заражения среди теннисистов (началось все с Димитрова). Сам матч в итоге отменили. Андрей впоследствии сдал аж четыре (!) теста – к счастью, все были отрицательными. Тим тоже проверялся не раз – и тоже не подвергся заражению. Так что ребята продолжили набирать форму. В том числе – с помощью и других турниров.

Но проведение которых, конечно, было куда более правильным, чем у Новака.

ГЛОТОК НАСТОЯЩЕГО ТЕННИСА

За креатив команде Доминика Тима надо поставить «пятерку». Даже с плюсом! Чего стоит только название – Thiem’7. Тут и аллегория на Thiem’s (мол, турнир Тима – если переводить с английского) И отсылка к фильму Ocean’s 11 («11 друзей Оушена» в русской локализации). И намек на слово «teams» – «командный» (опять же, с английского). В общем, сплошное удовольствие видеть это название! В итоге попросту турнир все звали «7 друзей Тима». Но радовал он нас не только именем.

А, прежде всего, составом участников, где собралось немало игроков элиты – сам Тим, Рублев, Маттео Берреттини (входит в топ-10), Роберто Баутиста-Агут (сейчас – 12-й в мире), Карен Хачанов (стоит в топ-20), Ян-Леннард Штруфф (поднялся в «полтинник»). Плюс юное норвежское дарование Каспер Рууд и… Ну, ладно, Деннис Новак – не звезда. Но он австриец, плюс значится в топ-100, так что его приглашение тоже было оправдано.

Привлек внимание и уровень организации. Корты турнира в Китцбюэле (один из лучших в календаре ATP-Тура), ТВ-трансляции на ведущих каналах (включая «Евроспорт»), сочная телекартинка, масштабная промо-кампания… Плюс достойное представление игроков, интервью с победителями. Такое ощущение, что смотришь настоящий турнир!

При этом – со всеми разумными ограничениями. На корте нет линейных судей (благо, на грунте и так отлично видно, куда ложится мяч). Боллбоев – минимальное количество, и они занимаются только мячами, а не подносят полотенца и воду. Трибуны – пустые (нет никого, за исключением членов команд игроков и персонала). И даже сами игроки после матчей не обнимаются, не жмут руки, а лишь дают друг другу «пять» ракетками (скрещивая их, словно шпаги). Кстати, как и арбитру на вышке (ему ракетку выдают специально для этого).

Но главное – это правила! Никаких вам сокращенных сетов до четырех геймов без «больше-меньше». Никаких серий из тай-брейков. Нормальная игра, по классической схеме. Лишь с одним допущением – вместо решающей партии играется «чемпионский» тай-брейк до десяти очков. В остальном – словно смотришь реальную битву на корте. И неважно, что нет на кону ни призовых, ни очков. Настрой у ребят – максимальный. Эмоции – соответствующие. С криками, воплями, битьем ракеток, с нервными срывами и матерками.

Сразу заметно – соскучились все по жесткой борьбе!

РЕВАНШ В ФИНАЛЕ

И тут-то Рублев доказал, что неспроста блистал у Джоковича в Загребе. А заодно продемонстрировал всю пользу подобных турниров. Поскольку разница в качестве тенниса между первыми матчами и финальным бросалась в глаза!

Если в начале – сплошные ошибки и ауты, в конце – почти что уровень решающих стадий на «Больших шлемах». Напряженные розыгрыши, шикарные выстрелы, борьба до последнего очка… Эмоции, страсть, азарт, напряжение. И как же здорово, что именно Андрей в этом выстоял!

На групповом этапе он не справился с Тимом. Еще бы, Доминик – организатор. Доминик – третья ракетка планеты. Доминик – трехкратный финалист «Больших шлемов», дважды игравший финал «Ролан Гаррос». Плюс – шикарно выступающий в Австрии, словно черпающий энергию трибун (пусть и пустых в данном случае). Ну как с ним справиться? Оказалось, что можно!

Финал Андрей оставил за собой – 6:2, 5:7, 1:0 (10:8). При том, что за час перед этим доигрывал и полуфинал с Берреттини – их матч был прерван в пятницу из-за дождя в начале второго сета.

Кстати, второй россиянин среди «семи друзей Тима» – Карен Хачанов – турнир провалил. Уступил Баутисту-Агуту и даже Новаку. Взял верх над Берреттини, но в той ситуации, когда сам Маттео уже вышел из группы. Может, сказалась именно нехватка практики? У Рублева она-то была!

Конечно, не было ни кубков, ни чеков, ни крутой церемонии награждения. В конце концов, это просто – шоу-турнир. Но он напомнил нам две важные вещи.

Первое – мы реально соскучились по шикарной борьбе и нормальному теннису. А эти вот ребята в Китцбюэле нам ее подарили.

Второе – у нас есть суперигроки! И Рублев, похоже, не планирует снижать обороты. Он мощно начал этот год – с двух титулов подряд. И может так же здорово сыграть на рестарте сезона. Ведь убрать Тима на турнире «Семь друзей Тима», да еще и в финале – это круто, поверьте! Без всяких поправок на то, что сам турнир – товарищеский.