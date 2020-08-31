Медведев против Джоковича. Кто выиграет Открытый чемпионат США?

Если бы US Open проходил в обычных условиях, то напрямую в мужскую сетку турнира попали бы лишь трое россиян. Правда, все они стоят в топ-20 рейтинга, а один – даже на пятой позиции. Речь, конечно, о «большой русской тройке» - Данииле Медведеве, Андрее Рублеве и Карене Хачанове. Больше никого из наших в первой сотне нет. Однако коронавирус внес свои коррективы. И, во-первых, организаторы чемпионата США отменили квалификацию (правда, обещают выплатить денежную компенсацию тем игрокам, которые должны были в ней участвовать). А во-вторых (и к этому вопросу мы обстоятельно вернемся позднее), часть теннисистов отказалась прилететь в Нью-Йорк. Так что в основу US Open попал и Евгений Донской (114-й номер рейтинга). И Андрей Кузнецов, у которого рейтинга нет совсем, но он использует так называемый «защищенный» (за предыдущие заслуги). Так что формально битву за титул чемпиона США начнут сразу пятеро россиян.

Хотя реально за корону поборются, конечно, не все.

Главная надежда – Даниил Медведев. Во-первых – пятая ракетка мира и третий сеяный на этом турнире. Во-вторых – прошлогодний финалист чемпионата, рубившийся в решающем матче все пять сетов с Рафаэлем Надалем. Медведев с толком провел коронавирусный перерыв, прибавив в физике и поработав над техникой. Его выступление в Нью-Йорке в рамках «Мастерса», перенесенного сюда из Цинциннати (где он прошлым летом взял титул), несмотря на поражение от Роберто Баутиста-Агута в четвертьфинале, оставило приятное впечатление. Видно, что Даниил еще не разыгрался, что может серьезно прибавить, но даже сейчас в целом чувствует себя уверенно и не подвержен резким спадам из-за отдельных неудач в игре, которые с ним случались в конце прошлой осени и этой зимой. То, что испанец сумел его переиграть, уступая 1:6 и 0:40 на своей подаче в начале второй партии – чисто заслуга испанца. Баутиста-Агут в конечном счете чуть Джоковича потом не «убрал» (Новак выиграл лишь на тей-брейке третьего сета)! А так-то Даниил смотрелся, в общем, достойно.

Высокий номер посева на US Open дает ему преимущество, да и жребий был весьма благосколонен. Серьезных соперников на первой неделе у россиянина не предвидится. Разве что Григор Димитров, которого он в прошлом году выбил здесь в полуфинале. И вместе с которым не так давно был пойман за превышение скорости в Монако (оба лишились водительских прав).

В четвертьфинале же Даниил может выйти на Андрея Рублева. Последний мощно начал этот сезон, взяв два титула – в Дохе и Аделаиде. На Australian Open добрался до четвертого круга, где уступил лишь Александру Звереву. В итоге – почти что пробился в топ-10 и мог бы пробиться туда наверняка, если бы… не известная пауза. При этом летом Рублев отметился на нескольких шоу-турнирах, где выглядел уверенно и эффектно. В Белграде вышел в финал, но не сыграл с Новаком Джоковичем, поскольку последний заразился ковидом (да и не только он). А в Китцбюэле взял титул, одолев Доминика Тима – организатора соревнований и третью ракетку планеты. Да, все это были лишь товарищеские игры, но они показали, что форму Рублев не терял. Неудача на нью-йоркском «Мастерсе», где россиянин проиграл Даниэлу Эвансу уже в первом круге – досадная случайность. Андрей явно находится в отличной форме, и должен пошуметь в Нью-Йорке вновь. Чтобы сыграть с Медведевым в четвертьфинале, ему придется выиграть четыре матча. И самым серьезным соперником из всех возможных на этом отрезке окажется Маттео Береттини – которому Рублев и проиграл на US Open в прошлом году в 1/8 финала.

Куда сложнее придется Карену Хачанову. Его в первом же круге ждет Янник Синнер – амбициозный, талантливый итальянец, который уже «бил» Карена в этом году – хоть и в товарищеском матче (в Берлине). Самый юный теннисист в первой сотне давно считается восходящей звездой, так что справиться с Янником будет непросто. Правда, и сам Хачанов этим летом времени не терял. Разогревочный «Мастерс» он достойно очень провел, споткнувшись лишь о того же Баутисту-Агута (как и Медведев, проиграл в трех сетах). Физически Карен сильно прибавил. Ментально, видимо, тоже. Но у него очень сложная сетка. Помимо Синнера в числе возможных соперников – канадец Милош Раонич (финалист «Мастерса» в Нью-Йорке), австралиец Алекс Де Минор, все тот же Баутиста-Агут – и это только на первой неделе! В четвертьфинале же Хачанов может выйти на Тима. В полуфинале – если все сложится удачно – на Медведева или Рублева.

Что касается Кузнецова с Донским, от них в Нью-Йорке многого не ждут. Андрей в принципе почти не играл два последних года – из-за травмы бедра (провел за это время лишь два матча). Евгений играл много и часто, но не очень удачно (о чем говорит его рейтинг). Если ребята пройдут пару кругов – это уже станет для них большим успехом. Вылетят в первом – никого не удивят.

А ФАВОРИТЫ КТО?

На US Open не будет Федерера – он перенес операцию на колене еще в июне и завершил сезон досрочно. Не будет Надаля – действующий чемпион США отказался отправляться в Америку. Во-первых – побоялся заразиться ковидом. А во-вторых – решил сосредоточиться на подготовке к «Ролан Гарросу», который стартует меньше, чем через месяц (27 сентября). Так что, конечно, главный фаворит – Новак Джокович. Который хоть и подхватил коронавирус, но перенес его без проблем и успел набрать нужную форму, что всем продемонстрировал на «Мастерсе» на кортах «Флашинг Мидоуз».

С другой стороны, нас могут ждать сюрпризы. Да, молодежь из топ-10, в лице Медведева, Зверева, Циципаса и даже Тима, не сильно-то блистала на этой неделе, но это не значит, что парни не смогут прибавить по ходу US Open. К тому же в целом непонятно, кто в какой форме находится и кто смог спрогрессировать в своей игре. Наверняка нас ждут открытия. Так что с высокой долей вероятности можно сказать, что этот чемпионат США станет самым непредсказуемым с 2009 года – когда его выиграл Хуан-Мартин Дель-Потро.

ЖЕРЕБЬЕВКА ТУРНИРА

С кем сыграют россияне в первом круге

МУЖЧИНЫ

Евгений Донской (Россия) – Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина)

Жереми Шарди (Франция) – Андрей Рублев (Россия, 10)

Даниил Медведев (Россия, 3) – Федерико Дельбонис (Аргентина)

Андрей Кузнецов (Россия) – Сэм Керрей (США)

Карен Хачанов (Россия, 11) – Янник Синнер (Италия)