Когда Серена – не фаворит. Чего ждать от женского US Open?

В основную сетку US Open попало аж 12 россиянок – Анна Блинкова, Варвара Грачева, Дарья Касаткина, Ирина Хромачева, Людмила Самсонова, Наталья Вихлянцева, Виталия Дьяченко, Маргарита Гаспарян, Вероника Кудерметова, Анна Калинская, Екатерина Александрова и Вера Звонарева. Это много! Из представительниц других стран больше (вполне логично!) только американок – сразу 22 девушки. Беда в том, что из хозяек корта сразу у нескольких есть шансы на титул.

Во-первых – в Нью-Йорк не приехали Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова. Наши самые успешные девушки из ныне играющих – как в плане карьеры в целом, так и по части выступления на US Open (Света выигрывала титул в 2004-м, Настя бывала здесь в четвертьфинале). Обе попали в список тех, кто побоялся лететь в Америку из-за опасения заразиться ковидом. При этом именно на них мы могли бы рассчитывать в первую очередь. Поскольку остальные россиянки вряд ли способны добиться в Нью-Йорке серьезного успеха.

Дарья Касаткина, не так давно стоявшая в топ-10 рейтинга (еще зимой 2019-го), продолжает прибывать в кризисе, из которого никак не может не выбраться. Плюс в первом круге ей досталась украинка Марта Костюк – одна из самых многообещающих вчерашних юниорок. Вероника Кудерметова на прошлой неделе в Нью-Йорке, в рамках турнира категории «Премьер», сумела справиться с Каролиной Плишковой (третьей ракеткой планеты и первой сеяной на US Open), но не развила свой успех, проиграв Элизе Мертенс. Вероника и правда находится в хорошей форме, так что за ней надо отдельно проследить. Но сетка попалась тяжелая – Арина Соболенко уже в третьем раунде, Джоанна Конта – в четвертом… Дойти до четвертьфинала уже будет успехом.

Екатерине Александровой – первой ракетке страны – не повезло совсем. Уже в стартовом раунде ее ждет рандеву с экс-чемпионкой US Open Ким Клийстерс. Конечно, никто не знает, в каком состоянии находится бельгийка. Но как она умеет собираться на матчи в рамках «Больших шлемов», плюс ее опыт и регалии, говорят сами себя – Кате придется очень сложно. А финалистка чемпионата США-2010 Вера Звонарева неплохо отыграла в Нью-Йорке в рамках турнира категории «Премьер», пройдя квалификацию и добравшись до третьего круга (уступила Конте), но ее уже во втором раунде может ждать София Кенин – вторая ракетка чемпионата и чемпионка Australian Open.

В сухом остатке, если хотя бы одна из наших девушек продержится два-три круга, это будет неплохо. О том, что кто-то из россиянок сумеет взять титул, мечтать нам, увы, не приходится.

А ФАВОРИТЫ КТО?

Понятия не имеем!

Женский теннис и так непредсказуем в последние годы – почти каждый «Большой шлем» выигрывает новая теннисистка, а состав топ-10 меняется с регулярно. Так плюс еще сейчас лететь в Нью-Йорк отказались больше половины этой самой «десятки» (включая лидера рейтинга Эшли Барти, а также Симону Халеп), да и еще немало других теннисисток. Конечно, проще всего придется американкам. Но, скажем, София Кенин после январского успеха в Мельбурне абсолютно нас ничем не впечатляла. А Серена Уильямс на «Премьере» в Нью-Йорке проиграла уже в третьем раунде гречанке Марии Саккари.

Это к тому, что строить прогнозы, у кого лучшие шансы на титул, просто бессмысленно. Если хотите, мы перечислим тех, кто среди всех участниц стоит выше в рейтинге: Каролина Плишкова, София Кенин, Серена Уильямс. Ну и добавим к ним Викторию Азаренку – как чемпионку «Премьера» в Нью-Йорке.

ЖЕРЕБЬЕВКА ТУРНИРА

С кем сыграют россияне в первом круге

ЖЕНЩИНЫ

Анна Блинкова (Россия) – Дженнифер Брэйди (США, 28)

Варвара Грачева (Россия) – Паула Бадоса (Испания)

Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина (Россия)

Ирина Хромачева (Россия) – Шелби Роджерс (США)

Цветана Пиронкова (Болгария) – Людмила Самсонова (Россия)

Наталья Вихлянцева (Россия) – Катрина Скотт (США)

Виталия Дьяченко (Россия) – Ольга Говорцова (Белоруссия)

Маргарита Гаспарян (Россия) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)

Ига Швятек (Польша) – Вероника Кудерметова (Россия, 29)

Анна Калинская (Россия) – Нина Стоянович (Сербия)

Ким Клийстерс (Бельгия) – Екатерина Александрова (Россия, 21)

Вера Звонарева (Россия) – Лейла-Анни Фернандес (Канада)