Волевая победа Хачанова, дежурные успехи Медведева и Рублева. Итоги второго дня US Open

НЕОБЫЧНЫЙ КАМБЭК КАРЕНА

Дождь, пошедший в Нью-Йорке во вторник с утра, несильно спутал планы организаторов. Все матчи стартовали, хоть и с незначительной задержкой. И все успели завершиться до наступления полной темноты. В том числе – матчи с участием россиян. Правда, Виталия Дьяченко на корт все же не вышла, но не из-за плохой погоды или проблем в расписании, а из-за травмы ноги. Так что одну теннисистку мы потеряли совсем без борьбы.

Впрочем, внимание наших болельщиков было больше приковано к мужской части турнира, где во второй день чемпионата США сыграло сразу четверо россиян. Даниил Медведев и Андрей Рублев справились без особых сложностей – добыли дежурные, уверенные победы над опытными, но не слишком титулованными аргентинцем Федерико Дельбонисом и французом Жереми Шарди. Куда больше эмоций – и не только положительных – вызвал поединок Хачанова. Который встретился с Янником Синнером.

Синнер – парень особый. В 13 лет выиграл чемпионат Италии… по горным лыжам. Что само по себе говорит о его серьезном уровне в этом спорте (у итальянцев конкуренция – запредельная!). После все равно выбрал теннис. Два года назад его вовсе не было в рейтинге. В начале прошлого сезон он стоял в шестой сотне. А к концу 2019-го ворвался в топ-100, уничтожив всех соперников на Молодежном итоговом турнире ATP (включая и пробившегося в топ-20 Алекса Де Минора – в финале). Сейчас Янник – самый молодой (19 лет) игрок первой сотни, занимающий в ней 74-ю позицию. И да – Карена он уже обыгрывал! Недавно, чуть больше месяца назад. Конечно, только в рамках выставочного турнира в Берлине. Но тем не менее.

И судя по всему, должен был обыгрывать сейчас. Два первых сета молодой итальянец провел увереннее и стабильнее, чем Хачанов. Одержал в них победы. А потом… Потом дернул ногу, вызвал на корт врача и хромал до самого конца встречи, стараясь не двигаться и полагаться лишь на мощь ударов. В итоге россиянин легко отыгрался (6:2, 6:0 в третьей и четвертой партиях). Но в пятом сете не реализовал тройной брейк-пойнт, потом – еще раз упустил возможность взять подачу соперника, и в итоге дождался тай-брейка. К счастью, в этой лотерее Карен действовал ровно так, как b надо – убойно подавал (сделал три эйса), перестал ошибаться и все же уверенно Синнера дожал. Хотя послевкусие от такой победы осталось несколько странное. Уйти с 0:2 по партиям – конечно, круто (в карьере Хачанова это случилось всего второй раз). Но уйти с 0:2 в матче с недавним юниором, да еще играющим на одной ноге, причем - с такими трудностями в конце матча… Похоже, до оптимальной формы Карену пока далеко.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КУЗНЕЦОВА

И во втором раунде мы узнаем, насколько. Там его ждет встреча с Андреем Кузнецовым, и есть такое ощущение, что экс-чемпион юниорского Уимблдона может вполне выиграть!