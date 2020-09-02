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Волевая победа Хачанова, дежурные успехи Медведева и Рублева. Итоги второго дня US Open
02 сентября 11:54
автор: Николай Мысин

Волевая победа Хачанова, дежурные успехи Медведева и Рублева. Итоги второго дня US Open

Второй день Открытого чемпионата США принес успех семи российским спортсменам. Карен Хачанов и Андрей Кузнецов теперь сыграют друг с другом.

НЕОБЫЧНЫЙ КАМБЭК КАРЕНА

Дождь, пошедший в Нью-Йорке во вторник с утра, несильно спутал планы организаторов. Все матчи стартовали, хоть и с незначительной задержкой. И все успели завершиться до наступления полной темноты. В том числе – матчи с участием россиян. Правда, Виталия Дьяченко на корт все же не вышла, но не из-за плохой погоды или проблем в расписании, а из-за травмы ноги. Так что одну теннисистку мы потеряли совсем без борьбы.

Впрочем, внимание наших болельщиков было больше приковано к мужской части турнира, где во второй день чемпионата США сыграло сразу четверо россиян. Даниил Медведев и Андрей Рублев справились без особых сложностей – добыли дежурные, уверенные победы над опытными, но не слишком титулованными аргентинцем Федерико Дельбонисом и французом Жереми Шарди. Куда больше эмоций – и не только положительных – вызвал поединок Хачанова. Который встретился с Янником Синнером.

Синнер – парень особый. В 13 лет выиграл чемпионат Италии… по горным лыжам. Что само по себе говорит о его серьезном уровне в этом спорте (у итальянцев конкуренция – запредельная!). После все равно выбрал теннис. Два года назад его вовсе не было в рейтинге. В начале прошлого сезон он стоял в шестой сотне. А к концу 2019-го ворвался в топ-100, уничтожив всех соперников на Молодежном итоговом турнире ATP (включая и пробившегося в топ-20 Алекса Де Минора – в финале). Сейчас Янник – самый молодой (19 лет) игрок первой сотни, занимающий в ней 74-ю позицию. И да – Карена он уже обыгрывал! Недавно, чуть больше месяца назад. Конечно, только в рамках выставочного турнира в Берлине. Но тем не менее.

И судя по всему, должен был обыгрывать сейчас. Два первых сета молодой итальянец провел увереннее и стабильнее, чем Хачанов. Одержал в них победы. А потом… Потом дернул ногу, вызвал на корт врача и хромал до самого конца встречи, стараясь не двигаться и полагаться лишь на мощь ударов. В итоге россиянин легко отыгрался (6:2, 6:0 в третьей и четвертой партиях). Но в пятом сете не реализовал тройной брейк-пойнт, потом – еще раз упустил возможность взять подачу соперника, и в итоге дождался тай-брейка. К счастью, в этой лотерее Карен действовал ровно так, как b надо – убойно подавал (сделал три эйса), перестал ошибаться и все же уверенно Синнера дожал. Хотя послевкусие от такой победы осталось несколько странное. Уйти с 0:2 по партиям – конечно, круто (в карьере Хачанова это случилось всего второй раз). Но уйти с 0:2 в матче с недавним юниором, да еще играющим на одной ноге, причем - с такими трудностями в конце матча… Похоже, до оптимальной формы Карену пока далеко.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КУЗНЕЦОВА

И во втором раунде мы узнаем, насколько. Там его ждет встреча с Андреем Кузнецовым, и есть такое ощущение, что экс-чемпион юниорского Уимблдона может вполне выиграть!

Многие думали, что Андрей уже вовсе закончил карьеру. Он не играл с начала 2018-го (провел один матч, да и тот уступил). Все это время занимался лечением бедра и личной жизнью. Успел жениться. Успел поработать комментатором на ТВ (и, кстати, у него это отлично получается!). Но на турнирах не выступал. И, казалось, уже не вернется.

Мы ошиблись. Последние месяцы Кузнецов плодотворно работал на тренировках. Заявился на US Open по защищенному рейтингу. И сыграл на «Большом шлеме» впервые с 2017 года. Причем – сыграл уверенно, красиво, надежно и мощно! Американец Сэм Керрей был убран в трех партиях, не создав каких-то видимых проблем. Если Андрей еще прибавит и сохранит свой нынешний уровень, Хачанову во втором раунде точно придется непросто.

ЕКАТЕРИНА ПРОТИВ КИМ

Что касается девушек, то здесь у нас все не так хорошо. Путевки в следующий круг во вторник заработали лишь Маргарита Гаспарян (которая нанесла поражение олимпийской чемпионке Рио, пуэрториканке Монике Пуиг), Анна Калинская, одолевшая сербку Нину Стоянович, и первая ракетка страны Екатерина Александрова. Ей в соперницы досталась сразу Ким Клийстерс, которая впервые с 2012 года даже выиграла один сет! Но, конечно, это не та Ким, которая 15 лет назад брала US Open и была первой в рейтинге. Опыт и техника у нее остались, физика уже не позволяет играть с молодыми на равных. Екатерине пришлось туго, но она справилась – в трех партиях одолела бельгийку (3:6, 7:5, 6:1) и теперь встретится с американкой Кэтрин Макнелли.

А вот четыре других россиянки, увы, проиграли. Вера Звонарева, только-только вернувшаяся в топ-200 после неплохо выступления на «Премьере» в Нью-Йорке неделю назад, не нашла в себе достаточно сил, чтобы перебегать молодую канадку Лейлу-Анну Фернандес. Вероника Кудерметова, которая 7 дней назад обыгрывала Каролину Плишкову (третья ракетка планеты и первая сеяная на US Open), теперь не справилась с полячкой Игой Святек. Людмила Самсонова проиграла болгарке Цветане Пиронковой. А Наталья Вихлянцева – 16-летней американке Катрине Скотт, которая раньше ни разу не побеждала на уровне WTA-Тура.

Из других событий вторника отметим несколько. Энди Маррей отыгрался со счета 0:2 и матчбола у японца Йошихито Нишиоки (играли пять часов!). Венус Уильямс установила рекорд по количеству участий в US Open (22 раза), но впервые в карьере проиграла здесь в первом раунде (чешке Каролине Муховой). А ее сестра Серена обновила другой исторический результат – одержала в Нью-Йорке 102-ю победу в рамках чемпионата США (и это только в одиночном разряде!).

Сегодня же на «Флашинг Мидуоз» стартует второй круг. Из россиян на корты выйдет только Варвара Грачева, чьей соперницей станет француженка Кристина Младенович.

источник: «Советский спорт»
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