Первое дерби – в пользу Хачанова. Карен обыграл Андрея Кузнецова

За это время он успел жениться и поработать комментатором на ТВ. Не раз признавался, как ему сложно следить за матчами по эту сторону экрана. И чувствовалось, что последнее слово он еще не сказал. Так и вышло. Этим летом, спустя 2,5 года, Андрей вернулся в Тур. На маленьком турнире (категории «челленджер») в Праге он уступил голландцу Таллону Грикспору . В Нью-Йорк поехал по защищенному рейтингу (он действует три года и позволяет теннисистам, входившим в топ-100 на момент перерыва в карьере, заявляться на отдельные турниры). И неожиданно для многих уверенно обыграл Куэрри.

Сам по себе он – парень с необычной спортивной судьбой. Стал первым и единственным россиянином, который выиграл Уимблдон среди юношей (в 2009-м). Был лучшим теннисистом России, но в тот момент, когда наш мужской теннис переживал определенный кризис (в середине 10-х годов). При этом так и не поднялся выше 39-й строчки рейтинга, не выиграл титулов ATP, а всю свою карьеру боролся не столько с соперниками, сколько с травмами. Причем к хроническим проблемам со спиной, которые преследуют Андрея с юности, добавлялись другие. Так, в январе 2018 года, когда ему было всего 26 лет, Кузнецов прекратил выступления из-за серьезной травмы бедра.

Евгений, к сожалению, дальше первого раунда не пробился. Андрей – порадовал победой над американцем Сэмом Куэрри . Которая удивила, в том числе, и его самого. Точнее, не сама победа. А уровень игры, который Кузнецов показал.

Как-то мы отвыкли от российских дерби в мужском одиночном разряде. По крайней мере – на «Больших шлемах». Неудивительно, в общем, если учесть, что наших теннисистов в первой сотне – всего трое. Однако в основу US Open помимо Даниила Медведева , Андрея Рублева и Карена Хачанова все же попали еще двое игроков из России – Евгений Донской (благодаря отмене квалификации) и Андрей Кузнецов (по защищенному рейтингу).

– Я сам не ожидал, что так получится – 3:0 по сетам, – признался Андрей. – Сэм – очень неудобный соперник. С его сильной подачей, с его опытом, он крайне опасен. Но у меня все получилось так, как надо. Причем, я даже не устал физически – матч продолжался меньше двух часов. Тело выдержало, болячки не беспокоили. По факту чувствую себя вполне нормально.

US Open. На фото: Андрей Кузнецов

ПРОГРЕСС КАРЕНА

И эта уверенность, с которой он сыграл первый матч, позволила болельщикам Андрея надеяться на дальнейший успех – в поединке с Кареном Хачановым.

Да, два россиянина сошлись друг с другом уже во втором круге.

Ведь сам Карен стартовый раунд прошел со скрипом, на тоненького. Формально – совершил подвиг, отыгравшись с 0:2 по партиям. По сути – ему просто повезло, что соперник Хачанова – 19-летний Янник Синнер – получил травму ноги и три сета ходил по корту пешком. На фоне стабильного тенниса Кузнецова мучения Карена смотрелись невыгодно – он даже так едва дожал итальянца на тай-брейке решающей партии! Так что высокий посев (11-й номер) не гарантировал Хачанову статуса фаворита.

– Понимаю, болельщикам будет обидно, что дальше пройдет только один из нас, – отмечал Кузнецов. – Но я к таким матчам отношусь как к любым остальным. Задача та же – выиграть. К тому же очень хочется взять у Карена реванш за поражение на Уимблдоне.

То, что два года перерыва – не приговор, мы уже поняли. Хотя бы на примере Цветаны Пиронковой, которая не играла все три! Правда, не из-за травмы, а по более приятной причине – болгарка сходила в декрет, родив ребенка и посвятив время семье. Но вот, вернулась – и сходу прошла сначала Людмилу Самсонову, а следом – и Гарбинью Мугурусу (на минуточку – финалистку Australian Open-2020!). Да и сам Кузнецов стал первым теннисистом без рейтинга, который выиграл матч на «Большом шлеме» – с тех пор, как немец Николас Кифер сотворил то же самое еще в 2007 году!

И все же пройти за Пиронковой в третий раунд Андрей не сумел.

Во-первых, сам Карен мощно прибавил. Сделал выводы из первого матча. Стал действовать активнее, увереннее и надежнее. Плюс Кузнецов смотрелся не так бодро, как в игре против Куэрри. В начале каждой партии он моментально отдавал инициативу, позволяя Хачанову сделать брейк. И дальше в позиции догоняющего безуспешно пытался спасти ситуацию. Нет, не вышло. Карен второй раз в карьере пробился в третий круг на US Open. Андрей едет домой.

Но все равно – в хорошем настроении.

US Open. На фото: Карен Хачанов

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

2-й круг

Карен Хачанов (Россия, 11) – Андрей Кузнецов – 6:3, 6:4, 6:1