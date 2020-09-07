Наказание соответствует преступлению. Почему Джоковича сняли с US Open?

Именно в этот момент Новак – надо признать, в привычном для себя стиле – ударил по мячу ракеткой, пытаясь выбить его с корта подальше, но угодил в линейную судью. Причем, попал крайне неудачно – прямо в горло. Женщина тут же рухнула на колени, схватилась за шею и начала задыхаться. Джокович мгновенно бросился к пострадавшей, извиняясь на бегу и пытаясь оказать помощь. Но от наказания его это не спасло. Согласно правилам, арбитр на вышке вызвал на корт супервайзера. Посовещавшись, они приняли решение – Новак дисквалифицирован, победа достается Каррено-Бусте. Сам же серб теряет и все призовые за турнир (как минимум за выход в третий круг ему полагалось почти 260 000 долларов), и все рейтинговые очки.

В матче четвертого раунда Новак Джокович сошелся с испанцем Пабло Каррено-Бустой . Три года назад он играл в полуфинале US Open и занимал 10-е место в рейтинге, даже выступал на Итоговом чемпионате ATP, но сейчас является 22-й ракеткой мира, так что шансы Пабло на победу над сербом казались совсем небольшими. Тем не менее, в первой партии он смог на равных навязать ему борьбу и сделал брейк при счете 5:5. Брейк, как оказалось, решающий.

Сразу после случившегося всех – и болельщиков в первую очередь – захлестнули эмоции. Вспоминая, как на этом же корте устраивала скандалы Серена Уильямс (вспомним хотя бы ее истерику в финале-2018, проигранном Осаке, или угроза в адрес линейного судьи «Я этот мяч тебе в глотку забью!» в полуфинале-2009), и сравнивая те эпизоды с историей Новака, резонно возникал вопрос – почему американке тогда выносили лишь предупреждения и снимали очки и геймы, а Джоковича сразу дисквалифицировали?

Наказание и правда экстраординарное, если учесть еще один факт – в истории «Больших шлемов» в одиночном разряде за всю Открытую эру (с 1968 года) такое случилось всего третий раз! Первым был Джон Макинрой на Australian Open-1990 – за несколько эпизодов некорректного поведения. Вторым – австриец Штефан Кубек на «Ролан Гаррос»-2000: он швырнул ракетку и попал в девочку, подающую мячи.

При этом репутация Джона всем прекрасна известна – он набалагурил куда на большее количество дисквалификаций. Кубек же – просто не звезда топ-уровня, как Макинрой или тем более Джокович. То, что столь жесткое наказание за единичный и действительно случайный эпизод понес не просто первая ракетка мира, а один из самых титулованных теннисистов в истории (с соответствующим авторитетом, уважением и влиянием в Туре) – вот, что обескуражило всех. И простых фанатов, и других игроков.

Конечно, мнение большинства в первые минуты было почти солидарным – судьи перегнули палку и просто «докопались до Новака», использовав подвернувшийся шанс снять его с чемпионата. Когда эмоции поутихли, картина прояснилась.

ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ?

Новак действительно не имел умысла попасть в женщину-судью, тем более – нанести ей травму. Он действительно был искренне обеспокоен случившимся, долго извинялся, пытался загладить вину. Но факт есть факт – своим неосторожным действием он причинил ущерб человеку на корте. Что важно – в неигровом эпизоде. И вот за это в правилах действительно предусмотрено наказание вплоть до дисквалификации.

Если кто-то считает, что удар был несильным, что пострадавшая «играла на публику» и т.д., и т.п., то можем вас уверить – вы неправы. Попадание теннисным мячом прямо в шею, даже на относительно небольшой скорости – это действительно опасно и больно. Это легко сбивает дыхание и может привести к травме (и даже куда худшим последствиям). Удар застал судью врасплох – она, в конце концов, не боллбой, который как раз и занимается тем, что ловит мячи после ударов теннисистов. Так что отсутствие умысла Джоковича в данном случае – не оправдание.

Супервайзер принял сложное решение. Но оно было вполне обоснованным. И, видимо, единственно верным.

МОЖНО ЛИ БЫЛО НАКАЗАТЬ ИНАЧЕ?

Чуть больше недели назад здесь же, на кортах «Флашинг Мидоуз», в матче третьего круга «Мастерса» словенец Аляж Бедене, проиграв эпизод Даниилу Медведеву, с расстройства запустил мячом на трибуны… И попал в единственного человека, который там находился – в оператора телекамеры. Тогда тоже вызвали супервайзера, но в итоге Бедене ограничился предупреждением.

Принципиальная разница в том, что оператор не получил ущерба – как говорят в подобных случаях, он отделался легким испугом (да и вряд ли там был даже испуг). Аляж тут же перед ним извинился. С ним же поговорил супервайзер. И только когда последний убедился, что человек не пострадал, было принято решение не наказывать словенца слишком строго.

Могли ли также простить Джоковича? Теоретически – да. У супервайзера была возможность дать ему предупреждение, штраф на очко или гейм. В правилах прописано, что любое действие во внеигровом эпизоде, подвергающее риску людей на корте (соперника, судей, боллбоев, зрителей) должно наказываться, но тяжесть поступка и мера наказания определяется в каждом случае индивидуально. Практика сложилась таким образом, что если кому-то нанесено повреждение, дисквалификация назначается сразу – без «разминочных» штрафов. Так в матче Кубка Дэвиса в 2017 году сняли Дениса Шаповалова – он лупанул ракеткой по мячу наотмашь и попал в глаз судье на вышке.

Сам канадец тогда признал, что наказали его справедливо. «Для меня это станет уроком – больше никогда в карьере я не допущу повторения подобного», - сказал Денис.

Тот же вывод, видимо, стоит сделать и Новаку. Джокович правда отличается тем, что часто может ударить по мячу наотмашь после проигранного розыгрыша или даже швырнуть ракетку на корт. Обычно, ему все сходило с рук. Могло обойтись и в этом эпизоде – пролети мяч на 5-10 см в сторону от судьи. Но он попал ей в шею. И привел к таким вот последствиям.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ ИГРОКИ?

Сам Новак пропустил пресс-конференцию, но после выпустил обращение по поводу произошедшего и опубликовал его у себя на «Фейсбуке».

- Сейчас я чувствую себя опечаленным и опустошенным, - написал Джокович. - Я узнал, как себя чувствует линейный судья и, слава Богу, с ней все нормально. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Я сделал это совершенно ненамеренно, но в любом случае это было неправильно. Что касается дисквалификации, мне нужно пройти через свое разочарование и превратить случившееся в такой эпизод, который сделает меня сильнее – как человека и как игрока.

Формально, Новак согласился с наказанием. И уже этим заслуживает отдельное уважение.

Почти все игроки, которые уже высказались по теме, сошлись во мнении – да, Джоковичу не повезло. Да, он явно не хотел причинить вред судье. Да, очень обидно, что его сняли с турнира. Но само решение о дисквалификации было верным, поскольку правила есть правила, и у организаторов просто не было выбора.

Свои выводы сделали все.

ЧТО БУДЕТ ТЕПЕРЬ?

Помимо прочего, случилось другое историческое событие – мы впервые за шесть лет получим нового чемпиона «Большого шлема»! Последним таковым был Марин Чилич – на US Open-2014. Тогда хорвату было 26 лет (столько же сейчас Доминику Тиму), он был на полтора года младше Джоковича (и на два года младше Надаля), и, казалось, его ждет большое будущее. Правда, повторить тот успех Марин не смог, хотя был третьей ракеткой мира и играл еще два финала на «мейджорах» - Уимблдон-2017 и Australian Open-2018.

Из действующих игроков, кто ранее выигрывал «Шлемы», Федерер, Надаль, Дель-Потро и Вавринка в Нью-Йорке не приехали, Чилич и Энди Маррей уже выбыли. Джокович был последним, но теперь нет и его.

Кто теперь фаворит? Их хватает. И главное для нас – в этом списке есть два россиянина. Сегодня ночью Даниил Медведев сыграет с Фрэнсисом Тиафу, Андрей Рублев – с Маттео Береттини. Если оба победят, в четвертьфинале они встретятся друг с другом. Нас ждет жаркая вторая неделя турнира!