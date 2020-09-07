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Евгений Кафельников: Джоковича жаль, но обсуждать нечего. Решение справедливо
07 сентября 22:08
автор: Алексей Андронов

Евгений Кафельников: Джоковича жаль, но обсуждать нечего. Решение справедливо

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников прокомментировал скандал на турнире US Open.

Напомним, что Новак Джокович в концовке первого сета встречи против Пабло Карреньо-Бусты в четвертом круге турнира не глядя отбросил мяч, который попал в линейного судью. Организаторы приняли решение дисквалифицировать спортсмена.

– Евгений, наверняка я не первый, кто обращается с вопросом по этой теме…
– Разумеется. И, думаю, каждый российский теннисист сегодня получал звонки от ваших коллег. Чтобы сразу было понятно – я вообще не вижу, что тут можно обсуждать. Решение совершенно понятно, справедливо, и его обсуждают только фанаты Джоковича. Даже не он сам. Потому что сам он все прекрасно понимает. Другого варианта – ни у судьи на вышке, ни у «супервайзера» турнира – не было.

– Что, все-таки, на ваш взгляд, произошло?
– Мы все бываем подвержены эмоциям. Не знаю, что у него происходило ранее по ходу матча, но на всех повторах видно, что он сознательно бьет мяч в сторону судьи. Не в судью, а именно в сторону. И не просто навесом – как отдают мяч болл-боям. А ударом средней силы. Возможно, он хотел, чтобы удар об стенку создал звук, на которых судья обратила бы внимание. И поняла бы его раздражение. Но вышло так, как вышло. Еще раз – не понимаю, что тут можно обсуждать. Джокович снят справедливо, и совершенно по делу.

– Неужели он реально хотел оказать влияние на судью?
– Я не думаю, что он осознавал возможные последствия. Бил в стену. Чтобы было громко. Но вышло так, как вышло. Понимаете, судья не готов к такому. И никогда не может быть готов. Удар средней силы Джоковича неготового человека может свалить в нокаут. Тем более, женщину. И представьте себе, что будет, если в футболе кто-то пробьет мячом в арбитра? Или в хоккее – метнет в него шайбу, пусть и «броском средней силы»? Не говоря уж о боксе. Арбитры – неприкосновенные участники процесса. Это аксиома.

– Несколько лет назад уже был скандал с Сереной Уильямс, в том же Нью-Йорке.
– Тогда не было контакта, а была словесная перепалка. Очень грубая со стороны Серены. И тоже – решение было совершенно понятно. Говорю так, потому что я сам с этим сталкивался. Мы играли пару с Уэйном Феррейрой в Гамбурге, мне не понравились действия судьи на вышке. Я его не трогал, и мяч в него не пробивал. Просто послал «на три буквы». Нашу пару немедленно сняли. И это правильно.

– Что вам потом сказал Феррейра?
– Ничего. Профессионалы все прекрасно понимают. Да, бывает всплеск эмоций. Но если ты просто сломал об корт ракетку – это одно. А тут другое. И через это проходили многие – Тима Хэнмена дисквалифицировали на Уимблдоне за попадание мячом в девочку, подающую мячи. Он хотел пробить в сетку, но не заметил, что она стала перебегать корт. И попал в нее. Все – дисквалификация. Меня очень удивляет, что эта тема вообще обсуждается, в том числе журналистами, которых я считаю здравомыслящими и адекватными. Здесь не о чем дискутировать. Джоковича дисквалифицировали по делу. И, заметьте, сам он решение не оспаривает.

– Что ему теперь делать?
– А что он может сделать? Извинения принесет, это понятно. Вынести урок для себя, понять, что так делать нельзя. Что еще?

– На многих кортах US Open вообще нет арбитров на линии, работает электроника. Может, он просто забылся?
– Джокович? Забылся? Играя на центральном корте? Перестаньте. Я понимаю его фанатов, мне самому жаль, что он не смог показать спортивный результат. Но правила – это правила. И согласно ним все сделано логично. «Входить в положение» в нормальном мире никто не должен. И не будет. Забылся ты, захлестнули эмоции, завелся – это все никого не интересует. Есть правила. Он их нарушил. Точка.

источник: «Советский спорт»
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