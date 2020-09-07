Евгений Кафельников: Джоковича жаль, но обсуждать нечего. Решение справедливо

Напомним, что Новак Джокович в концовке первого сета встречи против Пабло Карреньо-Бусты в четвертом круге турнира не глядя отбросил мяч, который попал в линейного судью. Организаторы приняли решение дисквалифицировать спортсмена.

– Евгений, наверняка я не первый, кто обращается с вопросом по этой теме…

– Разумеется. И, думаю, каждый российский теннисист сегодня получал звонки от ваших коллег. Чтобы сразу было понятно – я вообще не вижу, что тут можно обсуждать. Решение совершенно понятно, справедливо, и его обсуждают только фанаты Джоковича. Даже не он сам. Потому что сам он все прекрасно понимает. Другого варианта – ни у судьи на вышке, ни у «супервайзера» турнира – не было.

– Что, все-таки, на ваш взгляд, произошло?

– Мы все бываем подвержены эмоциям. Не знаю, что у него происходило ранее по ходу матча, но на всех повторах видно, что он сознательно бьет мяч в сторону судьи. Не в судью, а именно в сторону. И не просто навесом – как отдают мяч болл-боям. А ударом средней силы. Возможно, он хотел, чтобы удар об стенку создал звук, на которых судья обратила бы внимание. И поняла бы его раздражение. Но вышло так, как вышло. Еще раз – не понимаю, что тут можно обсуждать. Джокович снят справедливо, и совершенно по делу.

– Неужели он реально хотел оказать влияние на судью?

– Я не думаю, что он осознавал возможные последствия. Бил в стену. Чтобы было громко. Но вышло так, как вышло. Понимаете, судья не готов к такому. И никогда не может быть готов. Удар средней силы Джоковича неготового человека может свалить в нокаут. Тем более, женщину. И представьте себе, что будет, если в футболе кто-то пробьет мячом в арбитра? Или в хоккее – метнет в него шайбу, пусть и «броском средней силы»? Не говоря уж о боксе. Арбитры – неприкосновенные участники процесса. Это аксиома.