Титула пока не будет. Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open

Хотя подавал на сет в двух партиях и имел сетболы…

ТЯЖЕЛЫЙ ФИНАЛ

– Это, пожалуй, самый трудный матч, в котором я не отдал ни сета, – признался после встречи Доминик. – Даниил стоит очень близко по уровню своей игры к «Биг-3». И также близко к ним стоит в том плане, что может держать этот уровень на протяжении всего матча. Минимум две партии могли закончиться в его пользу, но я рад, что продолжал бороться за каждое очко и смог переломить ситуацию в свою пользу. Хоть сложись пара моментов не так – и все закончилось бы совершенно иначе.

Многие видели в этом матче досрочный финал. Возможно, он таким и вышел. Дело не в том, что в нем сошлись два главных фаворита после дисквалификации Новака Джоковича. Не в том, что один из них был прошлогодним финалистом и чуть не взял тогда титул, отыгравшись с 0:2 у Надаля и ведя в пятой партии. Медведев и Тим показали высочайшего уровня теннис на протяжении всей встречи – без явных спадов и провалов, от первого, до последнего гейма. И все решило несколько моментов, в которых Даниил, увы, был менее удачлив, чем австриец.

Хотя, если честно, не хватило ему не везения. А умения «додавить» в концовке. Возможно, дело в опыте. Возможно – в психологии. Возможно – в уровне игры Тима, который здесь запредельно высок.

Скорее всего – во всем одновременно.

НЕНУЖНАЯ ЯРОСТЬ

Даниил уверенно начал игру, едва не сделав брейк уже в первом гейме. Но в итоге сам первым отдал подачу – при счете 2:3. Причем, в довольно необычном моменте – на брейк-пойнте россиянин ошибся при первой подаче, послав мяч в очевидный аут, но судья не зафиксировал этот момент. Тим выполнил прием, Даниил машинально подставил ракетку – и попал в сетку. В итоге очко, а с ним и гейм, достались Доминику.

Медведев тут же попросил челлендж, но арбитр на вышке ему отказал – мол, момент был заигран, а видеоповтор надо было потребовать раньше (сразу после приема Тима). Формально он, конечно, был прав. Хотя можно понять и Даниила – он просто не рассчитывал, что столь далекий аут проигнорируют и линейные, и главный судья. А мяч отбил машинально. Подобная несправедливость в итоге привела к тому, что мы не раз уже видели – россиянин… сорвался.

Кинулся в споры с арбитром. Перешел на половину корта Тима, что запрещено делать правилами в неигровых ситуациях. Схлопотал за это предупреждение. Взъелся еще сильнее и пошел ругаться уже с супервайзером.

– Вы серьезно? Что тут за цирк? Я что, кого-то убил? За что мне предупреждение?! – возмущался Медведев.

Этот момент стоил ему немал нервов и выбил из колеи – до конца первого сета он больше не взял ни гейма. Кто знает, как бы все сложилось в другой ситуации, если бы Даниил не проиграл стартовую партию (и первую для себя партию на этом US Open вообще!), и не попал в позицию догоняющего? Но факт есть факт – Тим с самого начала получил преимущество.

– Я все равно считаю, что судья и супервайзер были неправы в этом моменте, – сказал потом Медведев. – Хотя, конечно, мне не стоило так реагировать. Не надо было так злиться – в итоге сделал только хуже самому себе.

Во второй и третьей партиях все решилось на тай-брейках. Причем в обоих случаях Даниил мог закончить все раньше. Он брал подачи Тима и выходил подавать на сет. Даже зарабатывал сетболы. Но никак не мог реализовать свой шанс – Доминик в этих ситуациях выглядел активнее и при этом стабильнее. Медведев же слегка зажимался, переставал рисковать, а пару раз сыграл попросту глупо – например, не смог забить мяч в пустой корт после выхода к сетке. За 2 часа 55 минут Тим оформил победу и вышел в свой четвертый финал «мейджора».

Там он сыграет с дебютантом этой стадии – Александром Зверевым.

ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?

– Я точно знал, как мне надо действовать, – раскрыл секрет успеха Тим. – Я знал, что если буду играть в его ритме, он не оставит мне шансов. Медведев – крайне надежный игрок, он почти не ошибается на корте. Так что я старался рвать темп, выбивать его из колеи ударами с сильным вращением, высоким отскоком и разными подрезками. Это принесло результат.

Безусловно, подобная тактика сыграла свою вескую роль. Но все же главная причина поражения Даниила немного в другом. Впервые на этом турнире он столкнулся с соперником, который сам может держать тот же высокий темп, который задает Даниил. Который практически не уступает ему в скорости, уверенно защищается и всегда готов к контратаке. Медведев так легко прошел пять первых матчей (даже с учетом тяжелой «рубки» с Рублевым в четвертьфинале), что, видимо, подзабыл, что делать в другой ситуации. Его соперники либо просто рассчитывали на мощь ударов (как тот же Андрей), и он, справляясь с их темпом, за счет терпения и той же стабильности добивался успеха в длительных розыгрышах. Либо уходили в глухую оборону, и рано или поздно Медведев все равно их пробивал. А Тим мог делать и то, и другое с равным успехом.

Возможно, будь у Даниила опыт таких тяжелых матчей в последние две недели, он бы нашел выход из ситуации. А так – не смог.

И главное, конечно – реализация моментов. Она, внезапно, Медведева подвела. Хотя прошлым летом он как раз и брал свое за счет того, что грамотно использовал каждый шанс в сложном матче. Так было и с Надалем в финале US Open, и с тем же Тимом на «Мастерсе» в Монреале, и с другими топ-звездами на выигранных им турнирах (в первую очередь – в Цинциннати с Шанхаем). Нынешний Даниил был очень близок по уровню к тому, прошлогоднему. Но, все-таки, чуть-чуть до него не дотянул.

Поэтому первым новым чемпионом «Шлема» с 2014-го станет все же не он. А либо Зверев. Либо Тим.