Победа – вот, что имеет значение. Осака выиграла Открытый чемпионат США

Наверняка эту историю раскрутят. Осака – наполовину японка, наполовину темнокожая (национальность папы Наоми никого не волнует, но так, на всякий случай, он – родом с Гаити) - буквально накануне Открытого чемпионата США отказалась от участия в полуфинале крупного турнира в Нью-Йорке, решив таким образом поддержать движение BLM («Жизни черных имеют значение»). Тогда из-за ее решения организаторы «Премьера», перенесенного в «Большое Яблоко» из Цинциннати, остановили проведение матчей. Спустя сутки ситуация устаканилась – Наоми согласилась играть, сказав что-то в духе «Мою позицию услышали, все нормально».

Конечно, ради хайпа в соцсетях она могла сняться и с US Open. Наоми в последние месяцы – борец за права темнокожих поактивней Серены! Но тут, как ни крути, а речь шла о «Шлеме». О культовом титуле. И $3 000 000 за победу. Осака сделала свой выбор. Он был вполне очевиден.

И вот теперь, забыв о всяких бойкотах, взяла свой третий «Большой шлем». Одолев в финале US Open Викторию Азаренку. Ту самую, которая в полуфинале турнира выбила ту же Серену.

ВОЗВРАЩЕНИЕ АЗАРЕНКИ

Тогда, на «Премьере», Осака в итоге обыграла бельгийку Элизу Мертенс, которую явно застали врасплох разговорами в духе «Наоми с тобой не сыграет… А, нет, все же сыграет». Но на финал не вышла. Уже не из-за политических мотивов. А по обычной для спортсменов причине – из-за травмы бедра. Кто должен был с ней поспорить за титул? Все верно – Вика Азаренка!

В итоге белоруска без борьбы в последнем матче завоевала самый крупный трофей с 2016 года.

Она прошла солидный путь к этой победе. И, скажем честно, Вику давно списали со счетов. Бывшая первая ракетка планеты, двукратная чемпионка Australian Open и двукратная финалистка нью-йоркского «Шлема», еще в 2016 году, по сути, покинула Тур. Сначала – по очень хорошей причине: Азаренка стала мамой. Но возвращение из декрета затянулось. Болезненный разрыв с отцом ребенка, а главное – суд за право опеки над сыном – на несколько лет выбили Вику из колеи. Долгое время она не могла выехать за пределы Калифорнии, а значит – и участвовать в турнирах. Когда все разрешилось - вернулась. Но быстро вновь попасть в элиту не смогла. Как ни крути, Азаренке к тому моменту почти исполнилось 30 лет…

И все же, этим летом было видно – Виктория не бросила работу. Наоборот – набралась мотивации. Ударно провела коронавирусную паузу. И показала, что тренировалась не зря, на том самом «Премьере» в Нью-Йорке. Куда приехала 59-й ракеткой планеты. Но уверенно вышла в финал, а из-за отказа Осаки от участия в оном взяла титул. И – бах! – поднялась на 27-ю позицию в рейтинге!

То, что успех не случаен, Виктория подтвердила и на US Open. Снова выйдя в финал. И впервые в карьере убрав на «Шлеме» саму Серену Уильямс – 1:6, 6:3, 6:3!

Но все же фаворитом решающего матча считалась все равно не она. А именно Осака. Пусть с забинтованным бедром, но японка продемонстрировала, что тоже находится в лучшей форме. Хотя ее сетка к финалу была и значительно легче.

КАМБЭК НАОМИ

Дважды в карьере до этого Наоми проходила в четвертьфинал «Большого шлема». И оба раза брала титул – на US Open-2018 (вы же помните тот феерический скандальный финал с Сереной Уильямс?), и на Australian Open-2019.

Она – моложе Виктории на 9 лет. И в отсутствие шести девушек из топ-10 на турнире в Нью-Йорке изначально считалась основной фавориткой. Азаренка и так всех удивила, одолев Уильямс-младшую. Но что она могла противопоставить Наоми?

Как оказалось – многое. И речь не только об опыте и прошлых заслугах. Мощнейшая, а главное – бесперебойная подача (за весь первый сет – всего один второй мяч, да и тот Вика выиграла!). Агрессия на задней линии. Стабильность в атаках и стабильность в защите. В начале матча Осака растеряна – белоруска откровенно доминирует, оставляя партию за собой. С разгромным счетом 6:1! А на старте второй снова делает брейк, ведет 2:0 и 40:30 на своей подаче…

И нет, в этот момент Виктория не стала играть хуже. Просто прибавила сама японка. Заметно снизила количество брака. Усилилась в мощи ударов. Подтянула подачу. И мало-помалу, но начала переламывать ход игры.

Сначала – отыграла брейк. Потом – сама вышла вперед. Затем – развила свой успех.

Азаренка боролась до последнего. Но не хватило ни сил, ни везения, которое от нее отвернулось (хотя бы на примере нетболов – в концовке матча почти все из них сыграли за Осаку). Девушки бились без малого два часа. Но все же японка оказалась сильнее – 1:6, 6:3, 6:3.