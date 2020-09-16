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Андрей Кузнецов: С Джоковичем обошлись сурово, лишив его 260 тысяч
16 сентября 15:36
автор: Юрий Волохов

Андрей Кузнецов: С Джоковичем обошлись сурово, лишив его 260 тысяч

Бывшая 39-я ракета мира Андрей Кузнецов пропустил два с половиной года из-за проблем со здоровьем. Вернувшись, он сразу отправился на US Open, где уступил в матче второго круга Карену Хачанову.

После возвращения в Москву Андрей дал большое интервью «Советскому спорту».

«ЧУДОМ УСПЕЛ НА US OPEN»

Андрей, вы два с половиной года не играли. Как у вас прошел этот период – восстанавливали здоровье, тренировались?
Первый год занимался здоровьем, в основном в Испании. Это был 2018 год, в 2019-м понемногу начал тренировать и немного комментировать матчи на телевидении.

Кого тренировали?
В конце 2019 года начал работать с Женей Донским. Проработали мы до февраля 2020-го. К этому времени я почувствовал себя лучше, стал сам тренироваться. Соответственно, сотрудничество с Женей прервалось.

Кто вас сейчас тренирует?
Со мной работает отец.

Не все могут быть тренерами: необходимо уметь себя сдерживать, уметь находить общий язык с подопечным. Вам нравится тренировать?
С умением себя сдерживать у меня проблем никогда не было, я достаточно спокойный человек. Тренировать, да нравится, не исключено, что после завершения карьеры займусь тренерством. Мне кажется, что если этому себя посвятить полностью, у меня получится.

Когда приняли решение выступить на US Open?
Изначально планировал начать играть в конце марта. Отправился в Испанию, в Марбелью, где я часто готовлюсь к турнирам. Планировал там пять дней потренироваться, затем сыграть в челенджере, который должен был пройти в Марбелье. Но тут началась пандемия, все отменилось, и я в Марбелье завис на все время карантина. Первый турнир сыграл в Праге за две недели до US Open.

Вы почти полгода провели в Испании. Поэтому хочу узнать ваше мнение по поводу ухода – не ухода Месси из «Барселоны». Что вы об этом думаете?
Я совсем не слежу за футболом. То, что вы сейчас сказали про Месси, для меня абсолютная новость. Поэтому у меня нет никакого мнения по этому поводу. Хотя я как-то побывал на футболе на «Камп Ноу», и у меня даже есть фирменная майка «Барселоны» с моим никнеймом на спине Кузьмич. В магазине при «Камп Ноу» это быстро делают.

Вернемся к US Open. Американская виза у вас была? А то сейчас с этим проблемы.
Визы не было. Как только появилась возможность, я сразу же через Турцию прилетел в Москву, это было 3 августа. 5 августа подал документы в посольство, а 23-го виза была готова.

Так быстро вам сделали визу?!
Думаю, решающую роль сыграла бумага, которую прислали из пресс-службы турнира. Это было очень солидно оформленное приглашение. Эта бумага мне позволила в принципе подать документы. Сейчас из-за пандемии документы не принимают.

На 25-е мне назначили собеседование, а 27-го мне уже нужно было быть в Нью-Йорке. Это был крайний срок, когда я еще успевал пройти карантин, что позволило бы сыграть на US Open.

Как же вы успели?
Каким-то чудом. На собеседовании мне сказали, что паспорт я получу 27 августа. Я объяснил, что это слишком поздно, умолял их ускорить процесс. Мне ответили, что попробуют выдать паспорт с визой 26 августа. Это меня тоже не устраивало. Но из посольства перезвонили через пару часов, и сказали, что паспорт с визой готовы.

Как я понимаю, билетов на самолет у вас не было?
Я не покупал, потому что еще не было ответа от организаторов – есть ли я в числе участников. Только вечером 26 августа мне сообщили, что включили меня в число участников. Рано утром я вылетел в Нью-Йорк через Стамбул. Успел на флажке.

«В НЬЮ-ЙОРКЕ БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО ВЫХОДИТЬ ИЗ ОТЕЛЯ»

Как проходил полет пассажиры рассаживались через кресло?
Я уже несколько раз летал после пандемии. Самолеты была полные, поэтому ни о какой рассадке речь не шла. Но все пассажиры в масках. Правда, из Нью-Йорка возвращался через Лондон, самолет был почти пустой, хоть все пять мест на ряду занимай.

В Нью-Йорке еще пандемия не закончилась, и вроде бы беспорядки продолжаются. Или все спокойно?
Организаторам разрешили провести турнир при соблюдении жестких условий. Все участники жили в одной гостинице, доставляли нас на стадион спецтранспортом. Выходить из отеля было категорически запрещено – тут же последует дисквалификация.

Меня встретили в аэропорту, отвезли в отель. Там сдал первый тест на коронавирус. В номере провел сутки на самоизоляции, покидать номер не имел права. Иначе дисквалификация. Еду доставляли в номер. Через сутки пришел отрицательный ответ на первый тест. После этого можно было покидать номер и ездить на тренировки.

Затем я сдал второй тест, только после получения второго отрицательного результата, меня допустили к турниру. На самом стадионе везде висели предупреждающие таблички, что нельзя выходит за границы стадиона. Нарушение также каралось дисквалификацией. За этим зорко следила охрана.

Как оцените свой матч с Кареном Хачановым?
Не очень. Вот в первом матче мне моя игра понравилась. С Кареном сразу не задалось – проиграл свою подачу, был каким-то зажатым. Думаю, это результат недостаточной работы. Перед турниром всего две недели удалось нормально потренироваться.

Какое-то время назад в России образовалась тройка надежд нашего тенниса – Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Не выпадает ли сейчас Карен из этой тройки?
Не думаю, Карену просто не хватает стабильности, в отличие от того же Медведева. Человек является 15-й ракеткой мира. Как с такими результатами можно говорить, что он выпадет из этой тройки?

Не слишком ли жестко обошлись с Новаком Джоковичем? Ну, ударил в сердцах по мячу, очевидно, что в эту девушку он попал случайно…
Новак попал неудачно в уязвимое место – в горло. И судя по картинке, девушка какое-то время начала задыхаться. А если бы удар был более сильный? У судей не было другого выхода, как дисквалифицировать Джоковича.

С другой стороны Новака жалко: если б он попал в ногу или руку, уверен, ничего бы вообще не было. Дисквалифицировали – это еще полбеды, но снятие всех очков и лишение всех призовых, это уже перебор. Получается, что этот удар обошелся Джоковичу в 260 тысяч долларов. Возможно, такой финансовый удар он и переживет, но я ставлю себя на его место и понимаю, что для меня лишение такой суммы призовых было бы сильным ударом. Мне кажется, это правило следует пересмотреть. Возможно, штрафа игрок в такой ситуации заслуживает, но лишать всех призовых, это перебор.

Тысячью долларов штрафа Джокович тоже явно не обошелся бы…
Конечно, о тысяче долларов речи не могло идти в такой ситуации. Кстати, меня в АТР-туре оштрафовали лишь однажды, на две тысячи долларов за подсказку тренера.

Вы пробуете себя в качестве комментатора. Ваша супруга журналистка Матч ТВ Дарья Левченко вам посоветовала?
Женя Донской как-то комментировал теннис на телевидении. Когда у меня получилась пауза в карьере, я у него поинтересовался, каково это? Первый опыт был на Матч ТВ, Даша этому поспособствовала, я комментировал в паре с Софьей Тартаковой.

Затем комментировал «Ролан Гаррос» на Евроспорте. Мне все очень понравилось, и, насколько я знаю, больших нареканий к моей работе не было. Как-то Анна Владимировна Дмитриева сказала, что я прибавил, как комментатор, стал более уверенным в эфире.

Вам несколько лет назад предоставили квартиру в Балашихе. Теперь у вас своя семья. Где вы сейчас живете?
Родители живут в той балашихинской квартире. Мы с Дашей поженились, нашему сыну уже девять месяцев. Первое время жили в Дашиной квартире в Зеленограде, затем я купил квартиру в Москве. Обзавелись своим жильем.

Какой ближайший турнир в ваших планах?
В ближайших планах – «Ролан Гаррос», к сожалению, придется начинать с квалификации. Повезло, что на US Open из-за пандемии не было квалификации. Затем хочу сыграть на турнирах в Питере и Москве. Надеюсь получить от организаторов wild card, потому что в основную сетку я не попаду.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Андрей КУЗНЕЦОВ

Родился 22 февраля 1991 года в Туле.

Чемпион Уиблдона-2009 среди юношей. Чемпион Универсиады-2013 в миксте.

Высшее место в рейтинге АТР – 39-я позиция (апрель 2016 года).

источник: «Советский спорт»
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