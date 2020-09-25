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Российское супердерби – уже в первом круге. Анонс женского «Ролан Гарроса»
25 сентября 06:32
автор: Николай Мысин

Российское супердерби – уже в первом круге. Анонс женского «Ролан Гарроса»

В четверг прошла жеребьевка Открытого чемпионата Франции – последнего в этом сезоне турнира «Большого шлема». Борьбу за титул точно начнут 10 россиянок. «Советский спорт» изучил расклад сил.

КТО ЕСТЬ ИЗ НАШИХ?

В основной сетке уже есть 10 россиянок. Плюс две пробились в финал квалификации. Вера Звонарева разгромила Наталью Вихлянцеву и Арину Родионову, отдав им на двоих всего 7 геймов, и сегодня сыграет за выход в основу с румынкой Моникой Никулеску. А Камила Рахимова (запомните это имя!) сойдется с сербкой Наталией Костич и в свои 19 лет тоже попробует дебютировать на «Большом шлеме».

И КАКОВЫ ШАНСЫ?

Увы, но как обычно – не особо значительные. Российский женский теннис в кризисе, и даже большое количество теннисисток не обещает нам особых успехов. Тем более, с сеткой – не повезло. Уже в первом раунде встретятся самые опытные и титулованные россиянки в нынешнем Туре – Светлана Кузнецова (если забыли – чемпионка «Ролан Гарроса»-2009) и Анастасия Павлюченкова. Варваре Грачевой (лучшей из наших на US Open-2020 – там она вышла в третий круг) придется сыграть с пятой ракеткой планеты, украинкой Элиной Свитолиной. Маргарите Гаспарян – с сильной бельгийкой Элизой Мертенс (20-й номер рейтинга), Виталии Дьяченко – с финалисткой РГ-2018 Слоан Стивенс, а Людмиле Самсоновой – с действующий чемпионкой Australian Open Софией Кенин. Понятно, фаворитами этих матчей будут отнюдь не россиянки. Да и остальных наших девушек легкая дорога не ждет. Например, Дарья Касаткина уже во втором раунде может выйти на 8-ю сеяную Арину Соболенко из Белоруссии, а Вероника Кудерметова – на набравшую ход хорватку Петру Мартич.

В сухом остатке, если кто-то из россиянок доберется до третьего раунда, уже будет неплохо. Четвертый круг станет приятным сюрпризом. Четвертьфинал – считайте, что сенсацией.

А ФАВОРИТЫ КТО?

В Париж не прилетела прошлогодняя чемпионка и первая ракетка планеты Эшли Барти, которая решила завершить сезон из-за боязни подцепить коронавирус. Не будет и победительницы недавнего US Open Наоми Осаки – японка взяла паузу, чтобы долечить травму колена, мешавшую ей и в Нью-Йорке. В их отсутствие наилучшие шансы на титул у Симоны Халеп. Которая уже выигрывала «Ролан Гаррос» в 2018-м, не летала в Америку, а здорово выступала на грунте и явно набрала суперформу. Конечно, снова будет рвать и метать Серена Уильямс, мечтающая о рекорде по титулам «Больших шлемов» - до достижения Маргарет Корт (24) ей все еще не хватает одного трофея. Виктория Азаренка, бившая Серену в Нью-Йорке и игравшая там финал, тоже сейчас на ходу. Но в целом список фавориток куда больше.

Женский теннис нас привык удивлять, так что кто знает – вдруг через две недели мы получим очередную новую чемпионку «мейджора»?

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ

С кем сыграют россияне в первом круге.

ЖЕНЩИНЫ

Светлана Кузнецова (Россия, 28)Анастасия Павлюченкова (Россия)

Варвара Грачева (Россия) – Элина Свитолина (Украина, 3)

Маргарита Гаспарян (Россия) – Элиза Мертенс (Бельгия, 16)

Виталия Дьяченко (Россия) – Слоан Стивенс (США, 29)

Екатерина Александрова (Россия, 27) – Мэдисон Инглис (Австралия)

Людмила Самсонова (Россия) – София Кенин (США, 4)

Дарья Касаткина (Россия) – Хармони Тан (Франция)

Анна Блинкова (Россия) – победитель квалификации

Вероника Кудерметова (Россия) – Полин Парментье (Франция)

Анна Калинская (Россия) – Эжени Бушар (Канада)

источник: «Советский спорт»
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