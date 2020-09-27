По гамбургскому счету. Рублев выиграл третий титул в сезоне

ОТ ГАМБУРГА ДО ГАМБУРГА

А ведь именно здесь, на грунте Гамбурга, чуть больше года назад началось возрождение Рублева! В 2017-м он взял первый титул в Умаге, сыграл четвертьфинал US Open, но весной 2018-го получил травму спинs, потом – руки. И долгое время вовсе не выступал. А когда вернулся в Тур, никак не мог набрать форму. Прошлой весной он даже выбыл из топ-100 и проигрывал в квалификациях местных турниров парням из третьей или пятой сотен рейтинга! А в Гамбург приехал 78-й ракеткой мира. И… начал свой прорыв.

Тогда в Германии в четвертьфинале он одолел самого Доминика Тима. Дошел до финала, где, правда, уступил грузину Николозу Басилашвили (в трех сетах). А с переездом в США доказал, что успех в Гамбурге был неслучаен. На «Мастерсе» в Цинциннати Рублев буквально разгромил Федерера (6:3, 6:4), прежде чем в четвертьфинале сам попал под «каток» Медведева. В Винстон-Салеме тоже вышел в восьмерку сильнейших, на US Open сыграл четвертый круг, а осенью взял «Кубок Кремля» (второй титул в карьере) и помог сборной выйти в полуфинал Кубка Дэвиса.

В начале нового сезона Рублев выдал серию из 11 побед кряду (с учетом матчей того самого Кубка Дэвиса она составила даже 15 игр!) и выиграл еще два турнира – Доху и Аделаиду. Со времен Доминика Хрбаты в 2004 году никто не брал титулы на двух первых неделях сезона! Коронавирусную паузу Рублев также провел эффективно, дойдя до финалов двух шоу-турниров. В Загребе сыграть не смог – его соперник Новак Джоковича заболел коронавирусом (да и не он один), так что матч отменили. А в Китцбюэле Андрей победил… хозяина, организатора и главного фаворита – Доминика Тима! Потом был четвертьфинал US Open (проигранный Медведеву) и дебют на 12-й строчке рейтинга – высшей для Рублева в карьере.

Правда, перед самим Гамбургом он вновь опустился на две строчки ниже. Но, как оказалось, ненадолго.

ДОРОГА К ПЯТОМУ ТИТУЛУ

Генеральная репетиция перед «Ролан Гаррос» прошла удачно. При том, что состав турнира оказался гораздо сильнее, чем в прошлом году! Тем не менее, форма и настрой Рублева сыграли свою роль. По дороге в финал он обыграл подряд таких крепких ребят, как Теннис Сандгрен, Томми Пол, Роберто Баутиста-Агут и Каспер Рууд. А в решающем матче вышел на Циципаса. Который, конечно, считался здесь фаворитом.