По гамбургскому счету. Рублев выиграл третий титул в сезоне

ОТ ГАМБУРГА ДО ГАМБУРГА
А ведь именно здесь, на грунте Гамбурга, чуть больше года назад началось возрождение Рублева! В 2017-м он взял первый титул в Умаге, сыграл четвертьфинал US Open, но весной 2018-го получил травму спинs, потом – руки. И долгое время вовсе не выступал. А когда вернулся в Тур, никак не мог набрать форму. Прошлой весной он даже выбыл из топ-100 и проигрывал в квалификациях местных турниров парням из третьей или пятой сотен рейтинга! А в Гамбург приехал 78-й ракеткой мира. И… начал свой прорыв.
Тогда в Германии в четвертьфинале он одолел самого Доминика Тима. Дошел до финала, где, правда, уступил грузину Николозу Басилашвили (в трех сетах). А с переездом в США доказал, что успех в Гамбурге был неслучаен. На «Мастерсе» в Цинциннати Рублев буквально разгромил Федерера (6:3, 6:4), прежде чем в четвертьфинале сам попал под «каток» Медведева. В Винстон-Салеме тоже вышел в восьмерку сильнейших, на US Open сыграл четвертый круг, а осенью взял «Кубок Кремля» (второй титул в карьере) и помог сборной выйти в полуфинал Кубка Дэвиса.
В начале нового сезона Рублев выдал серию из 11 побед кряду (с учетом матчей того самого Кубка Дэвиса она составила даже 15 игр!) и выиграл еще два турнира – Доху и Аделаиду. Со времен Доминика Хрбаты в 2004 году никто не брал титулы на двух первых неделях сезона! Коронавирусную паузу Рублев также провел эффективно, дойдя до финалов двух шоу-турниров. В Загребе сыграть не смог – его соперник Новак Джоковича заболел коронавирусом (да и не он один), так что матч отменили. А в Китцбюэле Андрей победил… хозяина, организатора и главного фаворита – Доминика Тима! Потом был четвертьфинал US Open (проигранный Медведеву) и дебют на 12-й строчке рейтинга – высшей для Рублева в карьере.
Правда, перед самим Гамбургом он вновь опустился на две строчки ниже. Но, как оказалось, ненадолго.
ДОРОГА К ПЯТОМУ ТИТУЛУ
Генеральная репетиция перед «Ролан Гаррос» прошла удачно. При том, что состав турнира оказался гораздо сильнее, чем в прошлом году! Тем не менее, форма и настрой Рублева сыграли свою роль. По дороге в финал он обыграл подряд таких крепких ребят, как Теннис Сандгрен, Томми Пол, Роберто Баутиста-Агут и Каспер Рууд. А в решающем матче вышел на Циципаса. Который, конечно, считался здесь фаворитом.
При этом в счете личных встреч у ребят было равенство (если не брать в расчет юниорские соревнования и выступления на челленджерах). Стефанос одолел Андрея на первом Молодежном итоговом турнире - в 2018-м. Андрей взял над ним верх на старте прошлогоднего US Open (когда грек уже был в топ-10). Но в любом случае сейчас Циципас – шестая ракетка планеты, и список его достижений посерьезнее, чем у Рублева (одна победа на Итоговом в Лондоне чего стоит!). Плюс на грунте Стефанос умеет и любит играть – он побеждал на нем даже Надаля, был в финале «Мастерса» в Мадриде и в полуфинале Рима в прошлом году. Да и сейчас, в Гамбурге смотрелся стабильно, уверенно и надежно.
Но с агрессией Рублева совладать не смог.
Андрей мощнее начал встречу – отдал одну свою подачу, но сам два раза сделал брейк и выиграл стартовый сет 6:4. Во втором сказалась усталость – немного снизилась мощь ударов и точность подачи, а Стефанос прибрал к рукам инициативу. И в какой-то момент показалось, что полностью переломил ход игры. Циципас взял вторую партию – 6:3. И повел с брейком в третьей – 5:3. Спустя 2 часа после начала борьбы он вышел подавать при счете 5:4.
И тут к Андрею словно вернулись все силы. А сам Стефанос будто не ждал, что соперник прибавит. И, как не редко с ним бывает, расклеился. Отдав подачу почти без борьбы, он скис окончательно. Итог – Рублев берет четыре гейма кряду, а с ним – сет, матч и турнир: 6:4, 3:6, 7:5.
Это действительно было круто!
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Просто немного статистики.
Андрей выиграл пятый финал из семи, в которых участвовал (поражения – только в прошлом году в Гамбурге и в 2018-м – в Дохе). Кроме того, он одержал уже 25-ю победу в сезоне: по их количеству Рублев второй в Туре и уступает лишь Новаку Джоковичу (33). Также он на втором месте по числу трофеев в году – их у него теперь 3 (у Джоковича – 4). Наконец, титул в Гамбурге стал крупнейшим для россиянина. Все предыдущие свои победы он одерживал на турнирах категории ATP250. А этот – ATP500. В плане финансов в конкретном случае это не особо заметно – свой банковский счет Рублев пополнит «всего» на 80 000 евро (примерно уровень второго круга на «Большом шлеме»). А вот очков в рейтинг дает солидно – благодаря успеху в Германии Андрей вернется на 12-ю строчку.
Ну и главное – мы увидели, что Рублев очень сильно прибавил! Что он находится в отличной форме, в том числе – и ментальной. Что он уверен в себе и может бороться даже в тех обстоятельствах, когда, казалось бы, матч проигран. И все это очень важно с учетом того, что в воскресенье стартовал «Ролан Гаррос». Где Андрей теперь просто обязан развить свой успех!
Одна проблема – хватило бы сил. Как ни крути, а в Германии Рублев их потратил немало…