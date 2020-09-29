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Мастер-класс от Рублева. Россиянин отыгрался с 0:2 по партиям и 2:5 в третьем сете
29 сентября 21:32
автор: Николай Мысин
автор фото: Philippe Montigny/FFT

Мастер-класс от Рублева. Россиянин отыгрался с 0:2 по партиям и 2:5 в третьем сете

В отличие от Даниила Медведева, Андрей Рублев впервые в карьере пробился во второй круг «Ролан Гарроса».

В драматичном матче с Сэмом Керреем он ушел со счета 6:7, 6:7, 2:5 и добился победы в решающей партии.

НЕПРИСТУПНЫЙ ПАРИЖ

Только трое россиян прошли в основу мужской сетки в Париже. Напрямую, по рейтингу. У нескольких других был шанс преодолеть квалификации. И у двоих это почти получилось – Андрей Кузнецов и Аслан Карацев пробились в финал, но там уступили. Так что борьбу за престижный трофей из наших начали лишь Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

По понятным причинам, особое внимание приковано к первым двоим. Хачанов в прошлом сезоне был здесь в четвертьфинале, благодаря чему дебютировал в топ-10 рейтинга (стал восьмой ракеткой планеты). Увы, с тех пор его результаты застопорились, особыми победами Карен больше не радовал, и постепенно потерял позиции в элите. Да и его текущие выступления (в частности – поражение в третьем раунде US Open и вылет на старте турнира в Гамбурге) не говорят о том, что Хачанов находится в лучшей форме. Может, по старой памяти он сможет здорово сыграть в Париже, но говорить о нем, как о реальном претенденте на титул, пока сложно.

То ли дело – Медведев с Рублевым! Даниил – пятая ракетка мира, полуфиналист Открытого чемпионата США (и финалист прошлогоднего), он уже отобрался на Итоговый турнир ATP (второй раз в карьере) и по умолчанию считаются одним из главных фаворитов «Больших шлемов». Рублев в рейтинге стоит пониже (на этой неделе – 12-й), но на счету Андрея уже три титула в этом сезоне (больше – только у Джоковича) и 25 выигранных матчей (опять же, больше – лишь у Новака). Кроме того, он выиграл турнир в Гамбурге, одолев Циципаса, которому проигрывал 3:5 в третьем сете. Так что и с формой, и с уверенностью в своих силах у Рублева сейчас полный порядок!

Но первый круг «Ролан Гаррос» сложился не так, как мы думали. Хачанов, правда, уверенно победил – малоизвестного поляка, 100-ю ракетку планеты Камила Майхаржака. А вот Медведев вылетел… Да и Рублев был в шаге от того, чтобы покинуть чемпионат Франции уже в самом начале турнира.

ОЧЕРЕДНАЯ ОСЕЧКА МЕДВЕДЕВА

Говоря про Даниила, мы часто любим вспоминать его прошлогодние результаты – 9 финалов на турнирах (из них шесть подряд), фантастический матч с Надалем в битве за титул US Open, два титула на «Мастерсах» (Цинциннати, Шанхай), две победы над Новаком Джоковичем… И привыкли считать, что он способен творить чудеса в любых условиях против любых соперников. Забыв о том, что есть одно покрытие, где результаты Медведева – совсем не ахти.

И это покрытие – грунт.

- Но как же так? – возразит искушенный читатель. – Ведь он обыгрывал Джоковича в Монте-Карло и выходил в финал Барселоны!

Все верно. Но за исключением двух этих турниров у Даниила на протяжении всей карьеры есть лишь одна победа в матче на грунте (по крайней мере – в рамках ATP-Тура). В 2018-м он одолел Мартона Фучовича на старте «Мастерса» в Монако. Все остальные поединки Медведев проиграл. Начиная с того самого финала Барселоны он уступил уже пять встреч подряд. Включая первый круг «Ролан Гарроса»-2019, где россиянин вел 2:0 по партиям у француза Пьера-Хьюго Эрбера.

Кстати, в Париже он ни разу ранее не проходил стартовый раунд!

Сейчас, прилетев из Нью-Йорка, Медведев в рамках подготовки к французскому «Шлему» успел сыграть только в Гамбурге – и тоже вылетел в самом начале, не справившись с Юго Умбером. Это уже серьезно настораживало в преддверии матча с Фучовичем. Да, венгр – один из немногих, кого Даниил на грунте обыгрывал. Но все равно это – сильный соперник. И, к сожалению для нас, он это подтвердил.

А Медведев продемонстрировал, что по-прежнему неуютно чувствует себя на мягких кортах.

- Мой уровень резко падает против тех игроков, кто хорошо играет на грунте. Многим ребятам вращение мяча дается легко и естественно. Мне же приходится менять свой теннис, и это делает меня уязвимым, - признавал Даниил.

Так и вышло. Что ни пытался придумать Медведев в матче с Мартоном, ничего не срабатывало. Тяжелые мячи и медленный отскок лишали его преимущества в силе и скорости. Выдерживать долгие розыгрыши с большим количеством крученых или резанных мячей он просто не может. Пробить соперника – не получается. А неуверенность в себе приводит к ошибкам, ошибки копят раздражение, раздражение выливается в злость и неразумные поступки на корте. Так, разбив ракетку на тай-брейке второй партии при счете 4:6, Медведев получил штраф в очко на сетболе. И Мартон повел 2:0 по сетам.

Кстати, с такого счета Даниил никогда не отыгрывался.

Не смог и в этот раз. Немного разошелся в третьей партии, поймав нужный ритм и дважды взяв подачу соперника (6:2). А потом – резко сдулся и получил 1:6. Четвертый раз подряд вылетев в Париже в первом раунде.

КАМБЭК РУБЛЕВА

Но ладно, Даниил – он явно сделал ставку на хард, отлично выступил в Америке и теперь будет спокойно готовиться к оставшимся осенним турнирам. Поражение на «Ролан Гарросе» - обидное, но не смертельное. Другое дело – Рублев. Который, в отличие от Медведева, с грунтом дружит, давно и успешно. Он и свой первый титул брал именно на нем (Умаг-2017). И Гамбург вот на днях выиграл. И даже становился чемпионом «Ролан Гарроса», пусть и юниорского (2015). Правда, на взрослом уровне, как и Даниил, ни разу не проходил первый круг. Но, справедливости ради, он в принципе лишь раз играл в основе – в 2017-м. С тех пор поездкам Андрея в Париж препятствовали разные травмы.

Сейчас все должно было измениться. Тем более, что и соперник по первому кругу попался вполне проходимый. Американец Сэм Керрей – боец опытный. Был 11-й ракеткой планеты. Обыгрывал лидеров рейтинга. Играл полуфинал Уимблдона (2017). Но все его успехи связаны с травой. Или с хардом. Да и успехи эти уже позади – на US Open Керрей в первом раунде проиграл вернувшемуся в Тур после двухлетней паузы Андрею Кузнецову.

Но что-то сразу же пошло не так.

Мощнейшие подачи, уверенные кроссы и результативные выходы к сетке дают американцу преимуществу. Он первым делает брейк, вырываясь вперед – 3:0. Ведет игру и давит Рублева мощью. А Андрей, прямо как Медведев днем ранее, лишь разводит руками, вопрошая команду: «Что мне делать? Ничего не выходит!».

Единственное, что мешает Керрею в начале – свои же собственные нервы. Он подавал на сет в первой партии при счете 5:3. И дважды делал это во второй, ведя 5:2. Но все три раза легко отдавал гейм Рублеву. Увы, все это не помогло россиянину оставить за собой два тай-брейка. И изменить ход матча в третьей партии, где Керрей снова первым сделал брейк.

К середине третьего часа Сэм снова вышел подавать – уже не на сет, а на матч. Он вел 7:6, 7:6, 5:3 (до этого – 5:2, но Рублев взял свой гейм на подаче). И опять задрожал.

На этот все изменилось. Андрей не просто сравнял счет. Но, наконец, ушел от тай-брейка, решив дожать Сэма сразу – 7:5. А дальше у американца просто кончились силы. Пропала точность, ослабла подача. Рублев поймал кураж, заполучил уверенность в себе, и надежно контролировал ход игры. Легко, почти без борьбы, добив соперника в пятой партии. И, кстати, впервые в карьере уйдя со счета 0:2 по сетам!

Ох, не такого драматичного начала турнира мы ждали! Но главное – Андрей пробился в следующий круг. И дальше должен только разгоняться.

источник: «Советский спорт»
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