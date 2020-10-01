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Девочки – на выход, мальчикам – победы. Хачанов и Рублев – в третьем круге «Ролан Гарроса»
01 октября 22:00
автор: Николай Мысин

Девочки – на выход, мальчикам – победы. Хачанов и Рублев – в третьем круге «Ролан Гарроса»

В пятый день Открытого чемпионата Франции на корты вышли четверо россиян. Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова свои встречи, увы, проиграли. Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились в третий круг.

НЕВЕСЕЛЫЙ ВЕСЕЛЫ

И казалось – ничего не предвещало проблем. Солнышко светило, птички пели, Карен Хачанов уверенно вел 6:1, 5:2… Иржи Веселы выглядел грустно, не понимая, как бороться с россиянином. Чех, бывший когда-то лучшим юниором планеты, на взрослом уровне больших успехов не добился, зависнув в середине топ-100. Раз в год он выдает один успешный турнир, периодически берет титулы, но до достижений Хачанова (выигранный «Мастерс», четвертьфинал «Большого шлема», место в первой десятке) не добрался и близко. А тут, в очной встрече в Париже, отчетливо осознал, почему – Карен на порядок быстрее, надежнее и увереннее. Берет шесть геймов кряду в первом сете, оставив его за собой. Делает брейк во второй партии, выходя подавать при счете 5:3.

Ну как с ним справиться, когда Хачанов так стабилен?

Карен подсказал – Иржи не надо делать нечего. Он все сделает за соперника. Две двойные за гейм, одна нелепая ошибка в убойной ситуации – и вот у Веселы брейк, а скоро – равный счет. И тай-брейк, который чех выигрывает опять же из-за ошибок Хачанова. Вместо того, чтобы дожать успешного когда-то юниора, но очень среднего по меркам Тура теннисиста, россиянин решает устроить длительный триллер. Затянув встречу на добрых три часа.

- Это довольно сложно принять: когда у тебя все получается, и вдруг все разом начинает валиться из рук, - признается позже Хачанов. – Ушло немало времени, прежде чем я понял, что борьба дальше будет упорнее, и надо собраться.

В третьем партии Карен отыгрывал сетбол и оставил ее на тай-брейке в битве нервов - 9:7! В четвертой – уходил со счета 2:5 и двух брейков… Мы только-только приготовились к развязке триллера в решающем сете, как это было в поединке Рублева и Керрея два дня назад, но тут Хачанова как будто подменили. Теперь – в лучшую сторону. Что ни удар – то шикарнейший кросс, обводящий прострел или суперподача. И даже Веселы – привычно спокойный, без единой эмоции – срывается на недовольный крик, опять отдав свою подачу…

Все-таки, пятой партии не будет – Карен успел сравнять счет, а после снова выиграл тай-брейк. Уже без особых проблем – на кураже и классе. Дальше его ждет чилиец Кристиан Гарин. И, видимо, мы вновь увидим триллер.

РОССИЯНИН ПРОТИВ РУССКОГО ИСПАНЦА

В воскресенье Рублев спасался в финале Гамбурге, отыгрываясь у Циципаса со счета 3:5 в третьей партии. Во вторник впервые в карьере ушел со счета 0:2 по сетам, бодаясь в первом раунде «Ролан Гарроса» с Сэмом Керреем. В четверг – вышел играть с Алехандро Давидовичем-Фокиной. И да, у парня – правильный падеж в фамилии. Хотя и режет русский слух.

Просто так принято в Испании – давать ребенку двойную фамилию, по матери и отцу. Отсюда Баутисты-Агуты, Каррено-Бусты и Карбальос-Буэны. А то, что мама с папой Алехандро – русские, ну… так сложилось. И, кстати, привыкайте к его имени. Алехандро Давидович-Фокина звучит несколько непривычно, но в теннисном Туре будет звучать еще долго. Возможно, даже громко. Шансы на это есть.

Но не сейчас. Не на этом «Ролан Гарросе», где очередной потомок русских эмигрантов отметился в основной сетке (из остальных, к примеру – немец Александр Зверев, канадец Денис Шаповалов, австриец Юрий Родионов, австралиец Алексей Попырин, наполовину русский грек Стефанос Циципас)… Давидович-Фокина – 70-й номер рейтинга. Он уверенно прогрессирует. Любит хард и траву, но на грунте (как любой теннисист из Испании) тоже выглядит очень надежно. И все же – Рублеву, одному из лучших по победам и титулам в этом сезоне – пока не ровня. Хотя, конечно, смог потрепать нервы.

Но только в первом сете, который россиянин взял в последний момент, уйдя от тай-брейка (7:5). И в третьем, где Андрей слегка расслабился, быстро позволил сопернику сделать брейк, но не смог отыграться (хотя и спас тройной матчбол при 3:5, потом все равно уступил). Во второй и четвертой партиях преимущество москвича было попросту подавляющим – 6:1 оба раза. И это хорошо в том плане, что сэкономит для Рублева силы на третий круг против Кевина Андерсона.

Хотя, признаемся, глядя на сетку мы уже видим его куда дальше. Как минимум в четвертьфинале. И Андрей демонстрирует – это не просто лишь наивные мечты. Он действительно способен на многое. Прямо сейчас. В Париже. На «Ролан Гарросе».

источник: «Советский спорт»
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