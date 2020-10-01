Девочки – на выход, мальчикам – победы. Хачанов и Рублев – в третьем круге «Ролан Гарроса»

НЕВЕСЕЛЫЙ ВЕСЕЛЫ

И казалось – ничего не предвещало проблем. Солнышко светило, птички пели, Карен Хачанов уверенно вел 6:1, 5:2… Иржи Веселы выглядел грустно, не понимая, как бороться с россиянином. Чех, бывший когда-то лучшим юниором планеты, на взрослом уровне больших успехов не добился, зависнув в середине топ-100. Раз в год он выдает один успешный турнир, периодически берет титулы, но до достижений Хачанова (выигранный «Мастерс», четвертьфинал «Большого шлема», место в первой десятке) не добрался и близко. А тут, в очной встрече в Париже, отчетливо осознал, почему – Карен на порядок быстрее, надежнее и увереннее. Берет шесть геймов кряду в первом сете, оставив его за собой. Делает брейк во второй партии, выходя подавать при счете 5:3.

Ну как с ним справиться, когда Хачанов так стабилен?

Карен подсказал – Иржи не надо делать нечего. Он все сделает за соперника. Две двойные за гейм, одна нелепая ошибка в убойной ситуации – и вот у Веселы брейк, а скоро – равный счет. И тай-брейк, который чех выигрывает опять же из-за ошибок Хачанова. Вместо того, чтобы дожать успешного когда-то юниора, но очень среднего по меркам Тура теннисиста, россиянин решает устроить длительный триллер. Затянув встречу на добрых три часа.

- Это довольно сложно принять: когда у тебя все получается, и вдруг все разом начинает валиться из рук, - признается позже Хачанов. – Ушло немало времени, прежде чем я понял, что борьба дальше будет упорнее, и надо собраться.

В третьем партии Карен отыгрывал сетбол и оставил ее на тай-брейке в битве нервов - 9:7! В четвертой – уходил со счета 2:5 и двух брейков… Мы только-только приготовились к развязке триллера в решающем сете, как это было в поединке Рублева и Керрея два дня назад, но тут Хачанова как будто подменили. Теперь – в лучшую сторону. Что ни удар – то шикарнейший кросс, обводящий прострел или суперподача. И даже Веселы – привычно спокойный, без единой эмоции – срывается на недовольный крик, опять отдав свою подачу…