Ига взяла Париж. Швентек – новая чемпионка «Ролан Гарроса»

РЕКОРДЫ ШВЕНТЕК
В случае с Игой мучают два вопроса. Первый – вот почему фамилия Swiatek читается как «Швёнтек» (да-да, именно через ё)? Второй – откуда вообще взялась эта девушка, подмявшая под себя весь женский «Ролан Гаррос»?
Просто вдумайтесь – впервые с 2007 года чемпионка Парижа не отдала соперницам ни партии (тогда это была Жюстин Энин). И проиграла всего 28 геймов! В последнем случае настолько убедительно «Ролан Гаррос» выигрывала еще Штеффи Граф – в 1988-м. Кроме того, взять титул французского «Шлема» в 19 лет не удавалось никому со времен Моники Селеш (1992). А выиграть первый «мейджор» всего с седьмой попытки – после Марии Шараповой и Уимблдоне-2004.
Швентек не просто чемпионка-сенсация. Она – девушка-уникум!
Всего два года назад Ига побеждала в Париже в юниорском турнире, к тому же – только в парном разряде. На начало прошлого сезона ее не было и в топ-100. На нынешний «Ролан Гаррос» она приехала даже не первой ракеткой Польши – Магда Линнетт стояла на 36-й строчке, сама Швентек – на 54-й. Ига лишь раз играла финал уровня WTA – в Лугано-2019, и уступила там словенке Полоне Герцог. Ее талант заметили давно, признав весьма перспективной спортсменкой. И все-таки, никто не думал, что в Париже ей удастся взять титул. Тем более – настолько убедительно!
ДОРОГА К ФИНАЛУ
В одну из главных фавориток она превратились неделю назад, когда буквально «вынесла» в четвертом круге румынку Симону Халеп. Халеп была неудержима после коронавирусной паузы – выиграла 14 матчей подряд, два крупных титула (включая «Премьер» в «Риме»), в Париже убедительно взяла реванш у Аманды Анисимовой за прошлогодний проигрыш в четвертьфинале (6:0, 6:1), а на матч против Иги выходила легко и уверенно. Все же помнила, как в прошлом году устроила ей здесь разгром в четвертом круге, отдав лишь гейм за 45 минут.
На этот раз уже сама Симона взяла только три. Матч завершился через час с небольшим после начала – со счетом 6:1, 6:2. С таким же Швентек в первом раунде выбила прошлогоднюю финалистку турнира, Маркету Вондроушову. Из того результата сенсации делать не стали – мало ли фавориток вылетают на первой неделе? Тем более, что Маркета со времен РГ-2019 крупными успехами не радовала. А вот разгром Халеп не заметить уже было нельзя!
Причем нельзя сказать, что это Симона слишком сильно отметила накануне день рождения личного тренера и провалила игру. Вовсе нет – Ига взяла все сама, за счет активных ударов, агрессивных действий по всему корту, частых выходов к сетке, разнообразной тактике. Она рвала ритм, регулярно взвинчивала темп и вынуждала румынку (к слову – вторую ракетку планеты и первую сеяную на турнире) лишь разводить от бессилия руки. Халеп так и не придумала, за счет чего можно справиться с Швентек. Собственно, и не справилась.
Дальше полячка легко прошла итальянку Мартину Тревизан (6:3, 6:1) и аргентинку Надю Подорошку (6:2, 6:1). Обе девушки тоже стали сенсациями. Но далеко не столь громкими, как сама Ига.
БЕДНАЯ КЕНИН
В отличие от Швентек, София Кенин потратила для выхода в финал куда больше сил. Четыре из шести матчей она сыграла в трех сетах – в том числе, с россиянкой Людмилой Самсоновой в первом круге. Только румынку Ирину Бару (третий раунд) и чешку Петру Квитову в полуфинале смогла пройти в двух. Возможно, это сказалось на ее состоянии – на решающий матч Соня вышла уставшей, с повязкой на левом бедре. А в начале второй партии вызвала на корт врача и ушла под трибуны – на массаж и полноценное тейпирование.
Не помогло. Как не помог ей опыт победы на «Большом шлеме» в Австралии в этом году, статус шестой ракетки мира и в целом неплохие выступления на грунте (в прошлом сезоне она обыграла в Париже Серену и вышла в четвертьфинал). Подобие борьбы возникло лишь в середине первой партии – Швентек быстро повела 3:0, но Кенин тут же отыгралась. И начале второй, когда уроженка российской столицы сразу сделала брейк. Все остальное время Ига уверенно контролировала ход игры, добившись своего без особых проблем – 6:4, 6:1.
То, что Агнешка Радванска не смогла сделать на протяжении долгой и успешной карьеры, Швентек осуществила в свой второй полноценный сезон – стала первой теннисисткой из Польши, выигравшей «Большой шлем».
И есть ощущение, что в отличие от Алены Остапенко, которая так же сенсационно брала кубок в Париже в 2017-м (как и в случае с Игой, латвийка прежде не выигрывала титулов, да и в рейтинге была 47-й), Швентек останется в элите надолго. Уж слишком умный, зрелый и разносторонний теннис она демонстрирует.