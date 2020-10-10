Ига взяла Париж. Швентек – новая чемпионка «Ролан Гарроса»

РЕКОРДЫ ШВЕНТЕК

В случае с Игой мучают два вопроса. Первый – вот почему фамилия Swiatek читается как «Швёнтек» (да-да, именно через ё)? Второй – откуда вообще взялась эта девушка, подмявшая под себя весь женский «Ролан Гаррос»?

Просто вдумайтесь – впервые с 2007 года чемпионка Парижа не отдала соперницам ни партии (тогда это была Жюстин Энин). И проиграла всего 28 геймов! В последнем случае настолько убедительно «Ролан Гаррос» выигрывала еще Штеффи Граф – в 1988-м. Кроме того, взять титул французского «Шлема» в 19 лет не удавалось никому со времен Моники Селеш (1992). А выиграть первый «мейджор» всего с седьмой попытки – после Марии Шараповой и Уимблдоне-2004.

Швентек не просто чемпионка-сенсация. Она – девушка-уникум!

Всего два года назад Ига побеждала в Париже в юниорском турнире, к тому же – только в парном разряде. На начало прошлого сезона ее не было и в топ-100. На нынешний «Ролан Гаррос» она приехала даже не первой ракеткой Польши – Магда Линнетт стояла на 36-й строчке, сама Швентек – на 54-й. Ига лишь раз играла финал уровня WTA – в Лугано-2019, и уступила там словенке Полоне Герцог. Ее талант заметили давно, признав весьма перспективной спортсменкой. И все-таки, никто не думал, что в Париже ей удастся взять титул. Тем более – настолько убедительно!

ДОРОГА К ФИНАЛУ

В одну из главных фавориток она превратились неделю назад, когда буквально «вынесла» в четвертом круге румынку Симону Халеп. Халеп была неудержима после коронавирусной паузы – выиграла 14 матчей подряд, два крупных титула (включая «Премьер» в «Риме»), в Париже убедительно взяла реванш у Аманды Анисимовой за прошлогодний проигрыш в четвертьфинале (6:0, 6:1), а на матч против Иги выходила легко и уверенно. Все же помнила, как в прошлом году устроила ей здесь разгром в четвертом круге, отдав лишь гейм за 45 минут.