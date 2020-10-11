Рафаэль Величайший. Надаль разгромил Джоковича в финале в Париже

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЧ
Это должен был быть эпический матч! И он таким стал – если вдуматься с разные цифры и факты.
Только самим фактом выхода в финал «Ролан Гарроса» Новак Джокович и Рафаэль Надаль побили четыре рекорда. Они в 56-й раз вышли друг на друга – это самое насыщенное противостояние в истории мужского тенниса. Они в 27-й раз встретились в решающем матче. В восьмой раз – на «Ролан Гарросе» (никто раньше столько не встречался на одном «Большом шлеме»). И в девятый – в финале «мейджора» (тут повторение рекорда – столько же раз за титул главных турниров бились Надаль с Федерером).
Джокович при этом подошел к встрече, не проиграв ни разу в сезоне (дисквалификацию в четвертом раунде US Open в расчет не берем) и выиграв грунтовый «Мастерс» в Риме за неделю до чемпионата Франции. Он же вел в личных поединках с Надалем 29:26 и разгромил его в их последнем финале на «Шлеме» - на Australian Open в прошлом году (6:3, 6:2, 6:3).
Рафа, в свою очередь, в столице Италии выбыл в четвертьфинале, не справившись с Диего Шварцманом. Но именно в Париже не отдал никому ни сета – в том числе, упомянутому Шварцману в полуфинале. Тогда как Джокович уже в четвертом круге против Карена Хачанова начал испытывать проблемы – если бы россиянин не нервничал и не ошибался в ключевые моменты, вполне мог зацепить одну-две партии. В четвертьфинале Пабло Каррено-Буста уже выиграл у серба один сет, а в полуфинале Стефанос Циципас ушел со счета 0:2 по партиям и лишь проблемы со спиной лишили грека возможности все же выиграть этот матч-триллер.
В общем, Новак смотрелся куда менее убедительно, чем Надаль. И потратил куда больше сил за последние две недели.
Не говоря о том, что Рафа в Париже – король, царь и бог! Он за всю карьеру проиграл здесь всего два матча (один из них – Джоковичу, в четвертьфинале-2015). При этом выиграл все свои предыдущие 12 финалов, а общее количество побед довел до 99! Наконец, сам матч стал для Рафы 1200-м в Туре. И ни тяжелые мячи, ни закрытая крыша (при отсутствие дождя!), ни холодная погода – в общем, все те условия, которые должны были сыграть на руку Новаку – не могли его остановить.
Так и вышло.
РАЗГРОМ В ТРЕХ СЕТАХ
Джокович провалил этот финал. Возможно – из-за усталости. Возможно – из-за слишком сильного желания победить. А может, просто переволновался – он тоже, все-таки, человек… Но борьбы не было. Первый гейм Новак взял лишь на исходе первого часа игры – уже во втором сете. Брейк сумел сделать лишь раз – в третьей партии. Но развить локальный успех не сумел. Рафа был практически безупречен, а Джокович пулял по аутам и в сетку, не забивая даже в простых ситуациях.
Это не было похоже на встречу двух гуру, двух из трех величайших теннисистов и истории. Это скорее напомнило матч 17-летнего Новака в первом круге Australian Open-2005, где Марат Сафин – будущий чемпион – преподал мальчишке мастер-класс, разгромив его 6:0, 6:2, 6:1. Примерно такой мастер-класс показал и Надаль, убедительно продемонстрировав, почему именно он – король грунта. И неважно, в каких условиях проходит «Ролан Гаррос» - при майском-июньском тепле или холодной осенью, с быстрыми мячами или легкими, с низким отскоком или нет… Статистика порой красноречива. Так вот, в этом финале Рафаэль допустил 13 невынужденных. Джокович ошибся 52 раза!
Отсюда и результат на табло – 6:0, 6:2, 7:5.
Поэтому не Новак подобрался к Рафаэлю вплотную по количеству «Шлемов» - у него их осталось 17. А именно Рафаэль догнал Федерера – у обоих по 20. И, весьма вероятно, что испанец сумеет Роджера превзойти.
Мы знали, что Надаль – легенда. Но он все ближе к тому, чтобы стать величайшим в истории. И почти невозможно представить, что когда-то родится игрок, способный повторить достижения Рафы в Париже…