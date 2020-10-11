Рафаэль Величайший. Надаль разгромил Джоковича в финале в Париже

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЧ

Это должен был быть эпический матч! И он таким стал – если вдуматься с разные цифры и факты.

Только самим фактом выхода в финал «Ролан Гарроса» Новак Джокович и Рафаэль Надаль побили четыре рекорда. Они в 56-й раз вышли друг на друга – это самое насыщенное противостояние в истории мужского тенниса. Они в 27-й раз встретились в решающем матче. В восьмой раз – на «Ролан Гарросе» (никто раньше столько не встречался на одном «Большом шлеме»). И в девятый – в финале «мейджора» (тут повторение рекорда – столько же раз за титул главных турниров бились Надаль с Федерером).

Джокович при этом подошел к встрече, не проиграв ни разу в сезоне (дисквалификацию в четвертом раунде US Open в расчет не берем) и выиграв грунтовый «Мастерс» в Риме за неделю до чемпионата Франции. Он же вел в личных поединках с Надалем 29:26 и разгромил его в их последнем финале на «Шлеме» - на Australian Open в прошлом году (6:3, 6:2, 6:3).

Рафа, в свою очередь, в столице Италии выбыл в четвертьфинале, не справившись с Диего Шварцманом. Но именно в Париже не отдал никому ни сета – в том числе, упомянутому Шварцману в полуфинале. Тогда как Джокович уже в четвертом круге против Карена Хачанова начал испытывать проблемы – если бы россиянин не нервничал и не ошибался в ключевые моменты, вполне мог зацепить одну-две партии. В четвертьфинале Пабло Каррено-Буста уже выиграл у серба один сет, а в полуфинале Стефанос Циципас ушел со счета 0:2 по партиям и лишь проблемы со спиной лишили грека возможности все же выиграть этот матч-триллер.

В общем, Новак смотрелся куда менее убедительно, чем Надаль. И потратил куда больше сил за последние две недели.