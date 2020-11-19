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На посошок. Андрей Рублев победой завершил сезон, обыграв третью ракетку мира
19 ноября 20:13
автор: Николай Мысин

На посошок. Андрей Рублев победой завершил сезон, обыграв третью ракетку мира

В своем последнем матче в году Андрей Рублев одолел Доминика Тима – 6:2, 7:5. К сожалению, этот успех не помог помочь ему выйти из группы.

ВСПОМИНАЯ ДВОЙНУЮ ОШИБКУ

Тем обиднее тот нереализованный матчбол в матче со Стефаносом Циципасом! Не допусти Рублев двойную ошибку на тай-брейке заключительной партии при счете 6:5, сейчас бы праздновал выход в полуфинал. Возможно – даже с первого места! Но, к сожалению, проиграв греку Андрей лишился шансов на выход в плей-офф.

- Все дело в опыте, – вздыхал потом россиянин. – Перед этим матчболом мы провели долгий розыгрыш и я очень устал. Надо было не торопиться, восстановить дыхание. Пусть бы даже получил предупреждение за задержку времени (на подачу игроку дается 25 секунд, - Прим. ред.). Все равно лучше, чем отдать очко без борьбы. Но что вышло, то вышло. Дело, конечно, не только в двойной. Такие поражения всегда переживаешь тяжело. Не важно, как именно я бы проиграл то очко – ошибкой на подаче, ошибкой в розыгрыше или за счет активных действий Стефа. Но у меня был шанс выиграть матч, я его упустил, потому что поторопился. Надеюсь, это станет хорошим уроком. Посмотрим, как в подобной ситуации я буду действовать в будущем.

Напомним, что Рублев уступил Циципасу первый сет всего за 19 минут (1:6), но потом перевернул ход игры, взял вторую партию 6:4 и дошел до тай-брейка в третьей. Там Андрей снова уступал – 2:5, но выиграл четыре очка кряду и вышел подавать на матч… Двойная ошибка лишила его победы – следом Стефанос взял еще два розыгрыша. Рублев же потерял последний шанс на выход из группы. Как бы ни сложилась его встреча с Тимом, выше последнего места в группе Андрей не поднялся бы…

ОТНЮДЬ НЕ ТОВАРНЯК

При этом Доминик как раз гарантировал себе полуфинал. Причем – с первого места. То есть, турнирного значения их поединок с Рублевым не имел никакого. И это… абсолютно не значило, что встреча превратится в «товарняк». Во-первых, 153 000 долларов за победу на дороге все равно не валяются. Во-вторых – 200 очков в рейтинг тоже не будут лишними ни для кого. В-третьих, Рублев явно не хотел покинуть Лондон с тремя поражениями и так бесславно закончить лучший год в карьере. А Тим в теории мог поберечь силы, но сознательно играя вполноги рискуешь потерять нужный ритм – кто знает, как это аукнется в полуфинале…

Так что ребята вышли бороться серьезно. И это было видно с первых минут.

Отсутствие излишнего давления лучше сказалось на Рублеве. Ах, играл бы он так же с Надалем! Впервые в Лондоне у россиянина сразу идет подача, что приносит очень много очков. И на приеме получается пробивать оборону соперника – Андрей делает брейк в первом же гейме! Пока Доминатор пытается понять, за счет чего он может перебегать, перебить Рублева, россиянин вырывается вперед – 4:0. И оставляет за собой партию – 6:2.

Конечно, на примере их поединка с Циципасом, можно было бояться, что история повторится – просто теперь в другую сторону. Но нет – во втором сете Андрей так же уверен в себе и вновь первым берет подачу австрийца. Правда, на этот раз дотерпеть до концовки не получается – австриец сравнивает счет…. И все равно опять проседает, уже в самой концовке. Андрей, в конце концов, хорош не только в быстрых розыгрышах. И в длинных, затяжных он тоже ощущает превосходство над третьей ракеткой планеты и действующим победителем US Open.

В итоге – новый брейк, при счете 5:5, и следом – победа во втором сете. А с ней – и в матче. Первая для Рублева на Итоговом чемпионате. Он все же дебютировал здесь лучше, чем Даниил Медведев в прошлом году.

ЗАДЕЛ НА НОВЫЙ ГОД

И это – очень хорошая нота для завершения сезона. Который однозначно стал прорывом для Рублева. Андрей третий раз в карьере обыграл Тима в официальной встрече (счет личных поединков теперь – 3:2). Выиграл свой 41-й матч за год (у Джоковича пока 40). В его активе – 5 титулов и восьмая позиция в рейтинге. А главное – он показал, что быстро учится на ошибках и действительно готов играть с топами. Не просто бороться – обыгрывать!

Все это очень пригодится Рублеву в будущем году. Он явно не планирует останавливаться.

источник: «Советский спорт»
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