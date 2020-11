На посошок. Андрей Рублев победой завершил сезон, обыграв третью ракетку мира

Отсутствие излишнего давления лучше сказалось на Рублеве. Ах, играл бы он так же с Надалем! Впервые в Лондоне у россиянина сразу идет подача, что приносит очень много очков. И на приеме получается пробивать оборону соперника – Андрей делает брейк в первом же гейме! Пока Доминатор пытается понять, за счет чего он может перебегать, перебить Рублева, россиянин вырывается вперед – 4:0. И оставляет за собой партию – 6:2.

Конечно, на примере их поединка с Циципасом, можно было бояться, что история повторится – просто теперь в другую сторону. Но нет – во втором сете Андрей так же уверен в себе и вновь первым берет подачу австрийца. Правда, на этот раз дотерпеть до концовки не получается – австриец сравнивает счет…. И все равно опять проседает, уже в самой концовке. Андрей, в конце концов, хорош не только в быстрых розыгрышах. И в длинных, затяжных он тоже ощущает превосходство над третьей ракеткой планеты и действующим победителем US Open.

RIP this tennis ball 😳 Enormous 25-shot rally between Rublev & Thiem! #NittoATPFinals pic.twitter.com/8OFuShUoys

В итоге – новый брейк, при счете 5:5, и следом – победа во втором сете. А с ней – и в матче. Первая для Рублева на Итоговом чемпионате. Он все же дебютировал здесь лучше, чем Даниил Медведев в прошлом году.

A brilliant 2020 season ends with his FIRST #NittoATPFinals victory 💪@AndreyRublev97 defeats group winner Thiem 6-2 7-5 pic.twitter.com/EflkXHk6sU