В чем сила, Дань? Главные вопросы о победе Медведева на Итоговом

Мы привыкли, что теннисисты после крупных успехов или просто побед в напряженных матчах с сильными соперниками (не обязательно в финалах) бурно празднуют это событие на корте. Все по-разному, но эмоции есть у всех. У всех, кроме…. Медведева.

Это даже стало поводом для шуток в соцсетях и среди простых болельщиков.

Ну правда, разве это нормальная реакция на победу в финале Итогового чемпионата ATP, по ходу которого ты обыграл трех лидеров рейтинга?

Тем не менее, кто давно следит за Даниилом, тот в курсе, что для него это – обычная история.

- Многие игроки, выиграв титул, вскидывают вверх руки или падают на корт. Но я решил, что буду реагировать иначе. Вот так – спокойно. Будто ничего не случилось. Впервые я так сделал прошлым летом в Цинциннати и с тех пор не изменяю традиции, - рассказывает Медведев.

- Это не значит, что я не радуюсь или спокойно воспринимаю победы. На самом деле, внутри себя, в душе, в такие моменты у меня кипят эмоции и я безумно счастлив! Но я специально стараюсь не показывать это людям. Сделал это своей фишкой. Вы же всегда говорите, что хотите чего-нибудь новенького? Вот, я дал вам это! – улыбается Даниил.

При этом Медведева сложно назвать неэмоциональным, замкнутым игроком. Как раз наоборот – за пока недолгую карьеру он уже не раз отметился резким, временами – скандальным поведением на корте и стачками с соперниками: от перепалки с Циципасом два года назад в Майами до конфликта с Шварцманом в январе 2020-го на ATP Cup. Были и бросание монеток под судейскую вышку на Уимблдоне, и показанный трибунам средний палец на US Open-2019. Это не говоря о многочисленных случаях швыряния ракеток и прочих типичных для игроков шалостей. При этом Медведев признал, что такие всплески ему чаще мешают, чем помогают сконцентрироваться. Он много времени уделил работе с психологом и серьезно прибавил по части хладнокровия. Возможно, такое необычный способ праздновать победы – просто один из способов контроля над эмоциями, которые необходимо держать даже в подобные счастливые моменты. Вон, на US Open в этом году Даниил впервые позволил себе после победы закричать от радости (в четвертьфинале с Андреем Рублевым) – и следующий матч уже уступил.

Разбирать теннис Медведева можно долго и большинство специалистов занялись этим еще в прошлом году. Сильные качества Даниила известны – убойная подача, шикарная скорость передвижения (тем более, при росте под 2 метра!), невероятный удар слева (быстрый, хлесткий, непредсказуемый), потрясающий теннисный интеллект (не зря учился в престижном физико-математическом лицее и поступил в МГИМО)… И все же, главным ингредиентом в достижении успеха для него остаются спокойствие и уверенность в себе. Когда Даниил поддается эмоциям и начинает сомневаться в собственных силах, мы видим то, что случилось в прошлом году на Итоговом против Надаля. Медведев вел 5:1 в третьем сете и заработал матчбол, но в итоге полностью «развалился» и остаток матча потратил не на борьбу с Рафой, а на кривляния на корте и саркастичные жесты в адрес своей команды.

2019: W0 L3

2020: W2 L0 (def. 2018 champ Zverev & World No.1 Djokovic)



Going better this year, @DaniilMedwed 👍#NittoATPFinals pic.twitter.com/etKw8Tibov