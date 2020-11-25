В чем сила, Дань? Главные вопросы о победе Медведева на Итоговом

МЕДВЕДЕВ СДЕРЖАННО ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПОБЕДУ. ОН СОВСЕМ НЕ РАДОВАЛСЯ?

Мы привыкли, что теннисисты после крупных успехов или просто побед в напряженных матчах с сильными соперниками (не обязательно в финалах) бурно празднуют это событие на корте. Все по-разному, но эмоции есть у всех. У всех, кроме…. Медведева.

Это даже стало поводом для шуток в соцсетях и среди простых болельщиков.

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Ну правда, разве это нормальная реакция на победу в финале Итогового чемпионата ATP, по ходу которого ты обыграл трех лидеров рейтинга?

Тем не менее, кто давно следит за Даниилом, тот в курсе, что для него это – обычная история.

- Многие игроки, выиграв титул, вскидывают вверх руки или падают на корт. Но я решил, что буду реагировать иначе. Вот так – спокойно. Будто ничего не случилось. Впервые я так сделал прошлым летом в Цинциннати и с тех пор не изменяю традиции, - рассказывает Медведев.

- Это не значит, что я не радуюсь или спокойно воспринимаю победы. На самом деле, внутри себя, в душе, в такие моменты у меня кипят эмоции и я безумно счастлив! Но я специально стараюсь не показывать это людям. Сделал это своей фишкой. Вы же всегда говорите, что хотите чего-нибудь новенького? Вот, я дал вам это! – улыбается Даниил.

При этом Медведева сложно назвать неэмоциональным, замкнутым игроком. Как раз наоборот – за пока недолгую карьеру он уже не раз отметился резким, временами – скандальным поведением на корте и стачками с соперниками: от перепалки с Циципасом два года назад в Майами до конфликта с Шварцманом в январе 2020-го на ATP Cup. Были и бросание монеток под судейскую вышку на Уимблдоне, и показанный трибунам средний палец на US Open-2019. Это не говоря о многочисленных случаях швыряния ракеток и прочих типичных для игроков шалостей. При этом Медведев признал, что такие всплески ему чаще мешают, чем помогают сконцентрироваться. Он много времени уделил работе с психологом и серьезно прибавил по части хладнокровия. Возможно, такое необычный способ праздновать победы – просто один из способов контроля над эмоциями, которые необходимо держать даже в подобные счастливые моменты. Вон, на US Open в этом году Даниил впервые позволил себе после победы закричать от радости (в четвертьфинале с Андреем Рублевым) – и следующий матч уже уступил.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО МЕДВЕДЕВ ПОБЕДИЛ?

Разбирать теннис Медведева можно долго и большинство специалистов занялись этим еще в прошлом году. Сильные качества Даниила известны – убойная подача, шикарная скорость передвижения (тем более, при росте под 2 метра!), невероятный удар слева (быстрый, хлесткий, непредсказуемый), потрясающий теннисный интеллект (не зря учился в престижном физико-математическом лицее и поступил в МГИМО)… И все же, главным ингредиентом в достижении успеха для него остаются спокойствие и уверенность в себе. Когда Даниил поддается эмоциям и начинает сомневаться в собственных силах, мы видим то, что случилось в прошлом году на Итоговом против Надаля. Медведев вел 5:1 в третьем сете и заработал матчбол, но в итоге полностью «развалился» и остаток матча потратил не на борьбу с Рафой, а на кривляния на корте и саркастичные жесты в адрес своей команды.

2019: W0 L3

2020: W2 L0 (def. 2018 champ Zverev & World No.1 Djokovic)



Going better this year, @DaniilMedwed 👍#NittoATPFinals pic.twitter.com/etKw8Tibov — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2020

Часто нечто подобное проскакивало и в этом году. Полуфинал US Open против Доминика Тима он проиграл во многом потому, что завелся уже в первом сете, вступил в препирательства с судьями по пустяковому поводу и уже не смог вернуть ситуацию под контроль. Играл-то шикарно, но нехватка уверенности и лишняя горячность портила все в ключевые моменты – во второй и третьей партиях Медведев не смог подать на сет и упустил сетболы.

Отчасти поэтому вплоть до начала ноября на счету Даниила не было ни одного финала и титула за текущий сезон. Что дало повод скептикам говорить о некотором спаде Медведева и «синдроме второго года».

Но в Париже все изменилось. Можно даже назвать матч, когда именно это произошло – в третьем круге против Алекса Де Минора. Даниил отдал сопернику первый сет 5:7, но на второй вышел совсем другим теннисистом. Еще недавно, в Питере или Вене, уступая Рэйли Опелке и Кевину Андерсону, он в таких ситуациях начинал злиться на себя, крушить ракетки и прочее, но теперь внезапно собрался, успокоился – и начал играть так, как мы видели в прошлом году. И главное – во взгляде Медведева читалась запредельная уверенность и спокойствие за результат. Так волки смотрят на овец, которых присмотрели себе на обед: понимая – шансов спастись у последних нет ни единого.

Это взгляд убийцы.

С этого момента и до конца турнира в Париже, а позже – до полуфинала в Лондоне Даниил не проиграл ни партии. Эту же спокойствие и уверенность он сохранил в эпических битвах с Надалем и Тимом, когда отдавал соперникам первые сеты, а Рафа к тому же выходил подавать на матч. И противостоять такому россиянину на французском «Мастерсе» и Итоговом чемпионате не смог никто.

Техника и тактика – это очень важно. Но на подобном уровне куда важнее уметь ее использовать в ключевые моменты. Даниил это может. Это и сделало его чемпионом.

ЗНАЧИТ ЛИ ЭТО, ЧТО ОН ТЕПЕРЬ СУПЕРЗВЕЗДА?

Смотря, какой смысл вкладывать в это слово. С одной стороны – да. Еще бы – парень выиграл Итоговый чемпионат, обыграл шесть соперников из топ-10 за три недели и является четвертой ракеткой мира!

С другой, в широком смысле суперзвездой можно считать лишь игрока, который выиграл «Большой шлем». Даже высшее место в рейтинге не всегда дает такой статус – многие ли помнят чилийца Марсело Риоса? А он был первой ракеткой, хоть и недолго! Итоговый в разное время выигрывали Давид Налбандян (причем, у топового Федерера, уйдя с 0:2 по сетам в финале-2005!), Николай Давыденко, Алекс Корретха. Безусловно, заслуженные игроки. Звезды. Одни из лучших в истории своих стран. Но именно суперзвездами они так и не стали. Поскольку не смогли покорить «Шлем».

Есть ли такой шанс у Медведева? Разумеется! Правда, суеверные болельщики уже немного боятся за дальнейшую карьеру россиянина. Вспоминают про «проклятие Итогового». И есть, за что зацепиться. За последние пять лет его каждый раз выигрывал новый теннисист. И всех впоследствии ждал спад в карьере. Энди Маррей после успеха в 2016 году стал жертвой травм, перенес операцию и выбыл из Тура. Потом вернулся, даже выиграл титул (став первым теннисистом с титановым бедром, который сумел это сделать), но шотландец по-прежнему очень далек от прежних позиций – не входит даже в топ-100 рейтинга. Григор Димитров стал чемпионом в 2017-м – и этот титул остается для него последним, плюс болгарин давно покинул топ-10. У Александра Зверева (2018) и Стефаноса Циципаса (2019) все не так плохо, но надо признать – и немец, и грек следующие после победы на Итоговом сезоны проводили хуже, пусть и незначительно.

В общем, опасения насчет Медведева взялись неспроста.

И все-таки, вряд ли сам Даниил подвержен таким суевериям. Он уже доказал, что может справиться с любым соперником – какое ему дело до каких-то «проклятий»? Сейчас все признают – в хорошем состоянии и форме Медведев способен выиграть «Шлем». И не один. И возглавить рейтинг тоже может. Вполне возможно, это случится уже скоро – в 2021 году.