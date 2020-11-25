«Очереди из поклонниц что-то не видно». Андрей Рублев – об успешном сезоне и планах на будущее

- Еще вы – лидер сезона по победам в Туре. У вас и Новака Джоковича – по 41-й. Есть ли для вас неудобные соперники? - На данном этапе, думаю, нет. У меня не такая долгая карьера и я не так часто играл с ребятами из топ-50, чтобы выделить кого-то особенно. Сложно судить, кто мне удобен, кто нет. Так что на каждый матч я иду с простой мыслью, что надо диктовать свои условия и отталкиваться от своего стиля.

- А конкретный матч назовете? - Пусть будет полуфинал с Шаповаловым в Питере или финал Гамбурга с Циципасом. В обоих случаях пришлось очень непросто, Стефаносу я вообще уступал в третьем сете, а Дениса до этого никогда не обыгрывал.

- Можно позволить после успешного сезона! Вы выиграли в этом году целых пять титулов – больше, чем любой другой теннисист. Какая победа запомнилась лучше? - Однозначно, в Санкт-Петербурге. И потому, что это был домашний турнир. И в эмоциональном плане – буквально перед ним ушла из жизни моя бабушка, с которой мы были очень близки. Завоевать после этого титул… Это был особенный момент для меня.

- Может, Даниил Медведев? Вы с ним играли уже трижды и пока не взяли ни сета.

- Не взял, да. Но не стоит торопиться с выводами. В прошлом году мы играли два раза, и на тот момент он был гораздо выше уровнем, чем я. А в этом сезоне на US Open я уступил скорее психологически. У меня были подачи на сет, я временами владел инициативой, так что все не так плохо, как кажется.

- Помимо титулов и побед вы заработали еще немало денег (2 169 487 долларов призовых за сезон, - Прим. ред.). Не думали, на что потратить?

- Да я играл без остановок – когда думать? - смеется Андрей. – А как сезон закончился, сразу прилетел домой и пока просто отдыхаю. Побуду с родными, потом поеду готовиться к новому году. Хотя, конечно, в финансовом плане стал чувствовать себя лучше. Так сложилось, что я только сейчас начал более-менее зарабатывать. В 2018-м у меня была травма, потом какое-то время я выступал плохо, результаты пришли лишь в конце прошлого сезона. Весной случилась коронавирусная пауза и пять месяцев я был вынужден содержать команду. Разве что расходов на перелеты не было, но и доходов – никаких. Так-то у меня даже квартиры своей нет. И не было. Теннис очень дорого обходится.

«МАРАТ ВСЕ ВЫСКАЖЕТ, КАК БОСС»

- В России долгое время не было игроков топ-уровня, а сейчас сразу два теннисиста в десятке, плюс Карен Хачанов – в топ-20. Чем можно объяснить такой прогресс?

- Да нет какого-то однозначного объяснения. У нас у всех троих своя дорога, каждый прошел свой путь. Просто обстоятельства сложилась так, что я, Карен и Даня хорошо заиграли и теперь стоим высоко. Но и в Италии растут свои звезды. У Германии долго никого не было, а сейчас есть Саша Зверев…

- Марат Сафин, говоря о вашей тройке, отмечал, что вам пришлось уехать из России, чтобы добиться успеха.

- Это так. Но дело не в стране, как таковой, а в банальном климате. В теннис играют на улице, на жаре. Тренироваться надо в таких же условиях, а искусственно их не создашь. Можно работать в залах, но не на протяжении всего сезона. Поэтому многие уезжают – в Испанию, в США. Есть и другие моменты. Скажем, из Европы очень близко и удобно добираться на турниры. Если мне надо улететь из Барселоны в Париж, я выбираю из большого числа рейсов самый удобный. А из Москвы такой один. Прилетаешь разобранный, теряешь целый день на подготовку… Такие мелочи очень важны.

- Но где вам комфортнее живется?

- В Москве. Здесь мой дом, тут все мои друзья и родные. Конечно, тут.

- Вы говорили, что сейчас отдыхаете. Как проводите время?

- Встречаюсь с друзьями, с близкими. Плюс пресс-конференции, различные шоу, интервью… На футбол пойду скоро! Спасибо менеджеру, он у меня – лучший.

- Сафин сказал, что вы скоро собираетесь в баню. И он вам расскажет, что думает о вашей игре на Итоговом. Много критики от Марата было в ваш адрес.

- Это нормально. Встретимся, пообедаем. Он, как босс, все выскажет! – смеется Андрей.

- Баню любите?

- Особенно русскую! Раки, креветки, пиво – все отлично заходит.

«ПОЯВИТСЯ ШАНС НА МЕДАЛЬ В ТОКИО – БУДЕТ СУПЕР!»

- Какие ближайшие планы на будущее?

- Пока у меня отпуск до конца следующей недели. Все время буду тут. А что дальше, сказать сложно. Непонятная ситуация с Australian Open – когда он стартует, перенесут ли его на неделю, когда нам разрешать прибыть в Мельбурн… По дальнейшим турнирам тоже раскладов никаких. Сложно планировать график.

- Можете назвать рецепт успеха – как удалось так здорово прибавить в этом году?

- Просто у меня хорошая команда и друзья. Они на моей волне. Понимают меня, дают мне энергию. Я всегда чувствую, что я не один. Что мне всегда помогут, подскажут. Как на корте, так и вне его.

- К критике прислушиваетесь?

- Если она конструктивная. Пустую пропускаю мимо ушей. В манере «позвонить и напихать» со мной никто не общается, непререкаемых авторитетов нет. Мы именно, что команда, и у нас спокойная, рабочая атмосфера. Все знают, что я и так требую от себя максимума и сам первый готов себя отругать за ошибки.

- Есть понимание, что нужно сделать, чтобы стать первым в рейтинге?

- Не знаю. Я привык работать поступательно. Главная цель – улучшить каждый элемент тенниса. Ни в одном из них я не достиг предела. И это классно, когда понимаешь, что еще есть куда расти! А вот когда упрусь в такой лимит, тогда и посмотрим, хватит ли его для звания первой ракетки. Итоговая строчка в рейтинге и определит мой настоящий уровень.

- В будущем году пройдет Олимпиада в Токио. Об Играх еще не задумывались?

- Не заглядываю так далеко. Ситуация постоянно меняется, а в нынешних условиях – особенно. Олимпиада должна была пройти в этом году, и если бы состоялась, я мог не попасть в посев. А сейчас – восьмой в рейтинге. Но кто знает, как все сложится будущим летом? Я пока больше сосредоточен на ближайших турнирах. Хотя, конечно, очень хочется выступить на Играх. Представить свою страну. А если появится шанс взять медаль – вообще будет супер!

«ФАНАТЕЛ ОТ НАДАЛЯ И САФИНА»

- Как так вышло, что в детстве вы выбрали мамин теннис, а не папин бокс?

- Думаю, папа сам хотел, чтобы с теннисом получилось. Он был фанатом этого спорта. Да и в боксерском зале мне не нравилось. Может, потому, что там много мужчин, и ото всех сильно пахло потом. Другое дело, теннисные корты, где от всех пахнет цветочками, - смеется Андрей.

- Анну Курникову видели?

- Мне мама о ней рассказывала. Она была ее первым тренером. У нее и видеокассеты с ней есть. Но сам я Курникову не видел. Когда она выступала, я либо еще не родился, либо был совсем маленький.

- В теннисном Туре у вас есть герои? В прошлом или сейчас.

- Когда сам не играл, фанател от Надаля и Сафина. Сейчас такого нет. Не могу назвать кумира. Но если говорить просто об игре, очень нравится теннис Тима – зрелищный и интересный! Ну и тот же Рафа, конечно – за его бойцовские качества и психологическую мощь.

- Свое лучшее качество в теннисе назовете?

- Думаю, удар справа. Но такие вещи заметнее со стороны. Спросите кого-нибудь другого.

- Не боитесь, что после такого сезона поймайте звездную болезнь?

- Уже нет. Прошел тот возраст, когда это могло случиться. Сейчас я больше сосредоточен на спортивных целях и той работе, которую надо сделать, чтобы их достичь. Об остальном просто не думаю.

- Поклонницы не достают?

- Очереди что-то не видно, - смеется Андрей. – Возможно, потому, что я не очень общительный. Если бы писал кому-то первым, было бы по-другому. Но я пока больше о теннисе думаю.

- Вспомните, что почувствовали, когда впервые обыграли игрока из топ-10?

- Это был Григор Димитров на US Open в 2017 году. Мои мысли? Да просто было приятно, что смог одолеть парня из «десятки»! Но я понимал, что это было не по уровню моей игры в тот момент. Просто так сложилось. На том турнире случился скачок, но я не смог, да и не мог удержать эту планку. Физически был не готов. Тот успех просто показал мой потенциал.

- В прошлом году вы обыграли Федерера в Цинциннати. Что сказали ему после победы?

- «Прости меня! Это большая честь играть с тобой!». Роджер улыбнулся и ответил: «Не переживай».