«Меня угрожают убить». Что творится на карантине в Мельбурне

В прошлом году Открытому чемпионату Австралии повезло - он стал единственным турниром «Большого шлема», который прошел в нормальный условиях, на остальные так или иначе повлияла пандемия. Проведение турнира этого года было под вопросом до середины декабря. Причина тому - беспрецедентные меры безопасности в Австралии: с началом эпидемии власти просто закрыли континент (даже для собственных граждан, оказавшихся за рубежом).

И все-таки Открытый чемпионат Австралии состоится. Первый в году турнир «Большого шлема» на этот раз сдвинут с традиционного января на февраль, чтобы спортсмены могли пройти 14-дневный карантин. Так же впервые квалификационные соревнования прошли за пределами страны - мужчины определили участников основной сетки в Дохе (Катар), женщины - в Дубае (ОАЭ). После квалификации теннисисты в течение пары дней чартерами были доставлены на Зеленый континент. И тут началось...

На трех самолетах оказались зараженные коронавирусом спортсмены, и взамен легкого карантина с возможностью тренироваться до пяти часов в день все пассажиры этих самолетов получили реальное заключение под стражу. Только вместо тюремных камер они были помещены на две недели в номерах отелей.

Повезло лишь небольшой группе суперзвезд - Джоковичу, сестрам Уильямс и другим, которые должны провести выставочный турнир в Аделаиде. Там условия более мягкие, теннисисты могут тренироваться и посещать тренажерный зал. А вот первой ракетке России Даниилу Медведеву пришлось обустроить зал в номере отеля: он заранее заказал велотренажер и теперь наматывает километры, не выходя из номера. Каждый тренируется, как может, а Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова даже провели виртуальный матч друг с другом. При этом многие ведут трансляции своих занятий в соцсетях. Вот что пишет Светлана Кузнецова о режиме на карантине:

Нельзя сделать шаг из номера. Не только на тренировку, а даже в соседний номер к своему тренеру. Нельзя и передать друг другу какую-то вещь. Окна в номере не открываются. Нет возможности подышать свежим воздухом. Тут мы и тренируемся, и спим, и едим. Отсутствие возможности уборки номера. Даже пропылесосить нельзя. (Была даже мысль купить пылесос в Интернете.) Нам нельзя есть пищу пластмассовыми приборами, только деревянными (и это загадка для меня). Всю еду, которую привозит доставка, проверяют в отеле.

Мне задают такой вопрос: если бы я знала, пошла бы я на этот шаг? Я долго об этом думала. А мой ответ: да. Я бы все равно прилетела и приняла участие в турнире. Я вижу эту ситуацию как очередное испытание. Я отлично понимаю австралийцев, они так защищают свой дом, свою родину. Это еще один шанс стать лучше.