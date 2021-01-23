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«Меня угрожают убить». Что творится на карантине в Мельбурне
23 января 12:41
автор: Степан Охотников
автор фото: Ванесса Сьерра и Бернард Томич

«Меня угрожают убить». Что творится на карантине в Мельбурне

Несколько десятков теннисистов продолжают отбывать заключение перед стартом Australian Open. Назревает бунт

В прошлом году Открытому чемпионату Австралии повезло - он стал единственным турниром «Большого шлема», который прошел в нормальный условиях, на остальные так или иначе повлияла пандемия. Проведение турнира этого года было под вопросом до середины декабря. Причина тому - беспрецедентные меры безопасности в Австралии: с началом эпидемии власти просто закрыли континент (даже для собственных граждан, оказавшихся за рубежом).

И все-таки Открытый чемпионат Австралии состоится. Первый в году турнир «Большого шлема» на этот раз сдвинут с традиционного января на февраль, чтобы спортсмены могли пройти 14-дневный карантин. Так же впервые квалификационные соревнования прошли за пределами страны - мужчины определили участников основной сетки в Дохе (Катар), женщины - в Дубае (ОАЭ). После квалификации теннисисты в течение пары дней чартерами были доставлены на Зеленый континент. И тут началось...

На трех самолетах оказались зараженные коронавирусом спортсмены, и взамен легкого карантина с возможностью тренироваться до пяти часов в день все пассажиры этих самолетов получили реальное заключение под стражу. Только вместо тюремных камер они были помещены на две недели в номерах отелей.

Повезло лишь небольшой группе суперзвезд - Джоковичу, сестрам Уильямс и другим, которые должны провести выставочный турнир в Аделаиде. Там условия более мягкие, теннисисты могут тренироваться и посещать тренажерный зал. А вот первой ракетке России Даниилу Медведеву пришлось обустроить зал в номере отеля: он заранее заказал велотренажер и теперь наматывает километры, не выходя из номера. Каждый тренируется, как может, а Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова даже провели виртуальный матч друг с другом. При этом многие ведут трансляции своих занятий в соцсетях. Вот что пишет Светлана Кузнецова о режиме на карантине:

  1. Нельзя сделать шаг из номера. Не только на тренировку, а даже в соседний номер к своему тренеру. Нельзя и передать друг другу какую-то вещь.
  2. Окна в номере не открываются. Нет возможности подышать свежим воздухом. Тут мы и тренируемся, и спим, и едим.
  3. Отсутствие возможности уборки номера. Даже пропылесосить нельзя. (Была даже мысль купить пылесос в Интернете.)
  4. Нам нельзя есть пищу пластмассовыми приборами, только деревянными (и это загадка для меня). Всю еду, которую привозит доставка, проверяют в отеле.

Мне задают такой вопрос: если бы я знала, пошла бы я на этот шаг? Я долго об этом думала. А мой ответ: да. Я бы все равно прилетела и приняла участие в турнире. Я вижу эту ситуацию как очередное испытание. Я отлично понимаю австралийцев, они так защищают свой дом, свою родину. Это еще один шанс стать лучше.

А вот Юлия Путинцева заявила, что дважды подумала бы, ехать ли в Австралию, если бы знала, что все так обернется. Тем временем выступающая за Казахстан москвичка выкладывает в Инстаграме видео, как по ее номеру бегают мыши.

Самым хитрым оказался австралиец Бернард Томич, записавший свою подругу - звезду портала для взрослых OnlyFans Ванессу Сьерру - своим тренером и поселив с собой в одном номере. При этом Сьерра весьма активна в соцсетях, описывая тяготы жизни на карантине. Правда, эта активность, по словам самой Ванессы, может стоить ей жизни. В одном из сообщений она пожаловалась на то, что лишена возможности посещать салоны красоты, что ей некому помыть голову, а она сама в жизни этого не делала. Сказано это было в шуточной форме, но вырванная из контекста фраза оказалась искрой рядом с пороховой бочкой. Только ленивый не оттоптался на избалованной подруге теннисиста. Помимо оскорблений и отповедей, по словам девушки, она получилась более 500 сообщений с угрозами для жизни.

Прошелся по подруге приятеля и enfant terrible мирового тенниса Ник Кирьос. Досталось от него и Джоковичу. Серб вступился за коллег и призвал власти смягчить условия карантина, за что был обозван Кирьосом кретином.

В общем, обстановка в Австралии, где днем сейчас под +30, накаляется. Понятно, почему долго думавший стоит ли ему принимать участие в турнире экс-первая ракетка мира Энди Маррэй, в пятницу решил сняться с соревнований от греха подальше. То ли еще будет.

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