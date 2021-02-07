Медведев и Рублев – в топ-5 фаворитов. Анонс мужского Australian Open

КТО ЕСТЬ ИЗ НАШИХ?

В основу Открытого чемпионата Австралии пробилось 5 наших мужчин. Лишь трое (как это обычно бывает в последние годы) прошли напрямую. Правда, трое из них – в числе сеяных, а двое входят в топ-8 – Даниил Медведев (4-й номер посева), Андрей Рублев (7) и Карен Хачанов (18). Еще два добавились по итогам квалификации, которая еще три недели назад прошла… в Дохе, в столице Катара. Причем и для Аслана Карацева, и для Романа Сафиуллина предстоящий Australian Open станет дебютным в основе на «Больших шлемах». А жеребьевка прошла так, что оба же могут пройти минимум круг. Если, конечно, не растеряются на корте от волнения и важности момента.

И КАКОВЫ ШАНСЫ?

Итак, про жеребьевку… Карацеву и Сафиуллину повезло. Да, с определенными допущениями, но тем не менее.

Аслан в первом раунде сыграет с итальянцем Джанлукой Маджером. Соперник держится на границе топ-100 (сейчас – 96-й в рейтинге), на «Больших шлемах» ни разу не прошел круг и, в общем, Карацеву по силам. Если Аслан проявит свои лучшие качества и преодолеет психологический барьер под названием «Ух-ты, это не челленджер, как же нормально сыграть?», все должно быть в порядке. К сожалению, россиянину все еще не хватает опыта – к своим 27 годам он неплохо проявил себя на второстепенных турнирах (в частности, успехи на тех же челленджерах позволили ему в прошлом году вплотную подобраться к сотне лучших – сейчас владикавказец 113-я ракетка планеты), но на уровне ATP он частенько терялся. А на «Шлемах», напомним, в основе вообще не играл. Будем надеяться, что участие в ATP Cup, где сборная России сегодня взяла титул, а сам Аслан попробовал себя в паре (хотя и не добился побед), добавит ему уверенности в своих силах. Маджер и правда не из тех теннисистов, кто должен создавать ему проблемы.

У Сафиуллина – своя история. Когда-то он считался таким же перспективным, как и его ровесники – Хачанов, Рублев и Медведев. В 2015 году Роман даже выиграл Australian Open в одиночном юниорском разряде! Увы, но серия тяжелых травм серьезно повлияла на карьеру уроженца Подольска. Лишь пару лет назад он смог начать играть более-менее стабильно, зато с тех пор уверенно прибавляет. К концу прошлого года Сафиуллин пробился в топ-200, а в Дохе, наконец, прошел квалификацию к «Большому шлему». Его первый соперник в основе в Мельбурне – Илья Ивашко. Белорус звезд с неба не хватает, но парень крепкий и «тертый». В таланте россиянину уступает, но в опыте – превосходит с лихвой. Так же, как и Сергей Стаховский, которому Роман проиграл на этой неделе в первом круге «разминочного» турнира (правда, в трех партиях). Если Сафиуллин сделает выводы из поражения от украинца и сможет справиться с мандражом, то с Ивашко он справится. А там, кто знает, что его ждет во втором круге? Как, кстати, и Карацева. Да, оппоненты могут попасться из сеяных (Бенуа Пэр и Дэн Эванс), но все равно – не из элиты. Вдруг кто-то из молодых россиян сумеет выстрелить и выйти в третий раунд?

Что касается российской «Биг-3», то тут все сложно. Медведев и Рублев показали, что находятся «на ходу», что не спроста входят в топ-10 рейтинга и будут биться за титул. Правда, Даниилу не повезло уже в первом раунде «нарваться» на опасного канадца Васека Поспишила. Хотя при собственной нормальной игре Медведев должен его проходить, не задумываясь. А там… Его и Рублева, возможно, ждет очное рандеву на стадии четвертьфинала. Как уже было на US Open-2020. При этом, все-таки, отметим – шансы у Даниила выше. Не только на победу над Андреем. А вообще – на титул. Он сейчас – чуть ли не основной фаворит (10 побед подряд над оппонентами из топ-10, включая Надаля, Тима и Джоковича – это круто!).

Хачанов держится особняком и ожидания от него пониже. Но на этой неделе Карен на подготовительном турнире добрался до полуфинала, где лишь в трех партиях уступил Синнеру. Кто-то скажет: «Проиграл итальянскому юниору». А кто-то: «Чуть не обыграл нового Надаля!». Янник прямо сейчас – уже готовый топ-игрок, и титул в том же Мельбурне это вполне подтверждает. Парень так-то повторил рекорды Надаля и Джоковича – стал самым молодым игроком, кто выиграл два турнира вообще и тем более – два подряд (с учетом победы в Софии в конце прошлого года). И в 19 лет он уже претендует на многое. Так что поражение Карена – не трагедия. А теннис Хачанова, показанный на этой неделе, внушает нам серьезный оптимизм. По сетке Australian Open вплоть до третьего круга серьезных соперников у него нет. Потом, возможно, будет Берреттини (9-й сеяный). А дальше – Циципас и… Надаль. Дойдет до полуфинала – и там, скорее всего, встретится с Медведевым или Рублевым.

Ох, было бы интересно!

Но не станем загадывать так далеко.

А ФАВОРИТЫ КТО?

Все-таки, мы подходим к моменту, когда «Большое трио» вот-вот отдаст позиции поколению «Некст». Федерер в Австралии вообще не сыграет (не захотел лететь из-за длинного карантина и не подходящих условий для семьи), а Джокович и Надаль после осечек на Итоговом от Тима и Медведева уже не кажутся «непобедимыми монстрами». Конечно, они все еще главные фавориты. Хотя чего ждать от Рафы, мы не знаем – ATP Cup он пропустил «из-за травмы» (кавычки неспроста, но давайте испанцу поверим). В любом случае, настал тот момент, когда Тим, Медведев, Зверев, в чуть меньшей степени Рублев и Циципас – уже не те ребята, которые «могут» потеснить лидеров. А те, которые «должны». И пусть их шансы еще не выглядят предпочтительнее, чем у Рафы и Новака. Но уже кажутся примерно равными с ними.

А вот как это отразится на итогах турнира – узнаем через две недели.

ИТОГИ ЖЕРЕБЕВКИ

С кем сыграют россияне в первом круге?

Аслан Карацев (Россия) – Джанлука Маджер (Италия)

Карен Хачанов (Россия, 18) – Александр Вукич (Австралия)

Андрей Рублев (Россия, 7) – Янник Ганфманн (Германия)

Даниил Медведев (Россия, 4) – Васек Поспишил (Канада)

Роман Сафиуллин (Россия) – Илья Ивашко (Белоруссия)