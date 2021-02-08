Россиянкам в третьем круге – быть! Итоги первого дня Australian Open

ОДНО ДЕРБИ ПРОШЛО, ВТОРОЕ – НА ОЧЕРЕДИ

Не успели мы испугаться довольно сложной жеребьевки почти для всех российских девушек, как девушки доказали: ничего страшного! Первый день Australian Open сложился удачно для большинства из них. Хотя без потерь и не обошлось.

Одна была вполне ожидаемой. Анастасия Павлюченкова в последние четыре сезона вполне успешно стартовала в Мельбурне – трижды (2017, 2019, 2020) доходила до четвертьфиналов! И в этот раз, само собой, летела на другой конец света, сидела на карантине и тренировалась в очень сложных условиях не для того, чтобы вылететь уже в первый день. Но жребий к россиянке оказался не просто суров – беспощаден! Определил в соперницы по стартовому раунду третью ракетку планеты Наоми Осаку – бывшую чемпионку турнира (2019) и основную фаворитку нынешнего. К сожалению, борьбы не получилось – Анастасия проиграла в двух сетах, сумев взять лишь три гейма (1:6, 2:6).

Не сумела добиться успеха и Вера Звонарева. Ей с жеребьевкой тоже не повезло – в первом круге россиянка попала на Елену Рыбакину. Одна из плеяды талантливых российских юниорок уже не первый год представляет цвета Казахстана, и добилась серьезных успехов – в этом году она посеяна в Мельбурне под 17-м номером. Возможно, статус фаворитки давил на Елену в начале, либо же Вера взяла свое на опыте, но первый сет остался за экс-второй ракеткой мира. А вот другие два, увы, за Рыбакиной – 4:6, 6:4, 6:4.

Еще одна потеря была неминуема – друг с другом встретились Анна Блинкова и Варвара Грачева. Девушки выдали трехсетовый триллер с тай-брейком в решающей партии, но чуть удачливее и стабильнее оказалась более юная Варвара (ей всего 20 лет). В итоге именно она вышла во второй раунд где встретится…

И тут – хорошие новости! Встретится она с Кудерметовой. Вероника доказала, что неспроста удачно начала сезон, выйдя в финал крупного турнира в Абу-Даби. Ее первая соперница в Мельбурне – украинка Марта Костюк – сама находится в отличной форме и давно ходит в подающих большие надежды. Но с Кудерметовой совладать не смогла – 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Ники. Так что минимум одна наша девушка дойдет до третьего раунда. Фаворит здесь, разумеется, Вероника.

Дарья Касаткина провалила последние два сезона, но руки не опускает, продолжает работать и верит, что сможет вернуться к той форме, которая не так давно позволила ей быть в топ-10 рейтинга. Australian Open она начала с победы над британкой Кэти Болтер. Правда, дальше ее ждет рандеву с одной из главных фавориток – белоруской Ариной Соболенко. А Анастасия Потапова камня на камне не оставила от сеяной американки Элисон Риске – 6:2, 6:1. Теперь 19-летняя россиянка попробует пройти Тимею Бабош.

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ КАРАЦЕВА

Не только девушки в первый день порадовали нас победами. Пробился во второй круг и единственный россиянин, вышедший на корт в понедельник в мужской части сетки. Аслан Карацев в свои 27 лет дебютировал на «Большом шлеме», но дебютировал удачно – уверенно справился с итальянцем Джанлукой Маджером (6:3, 6:3, 6:4). Все-таки, серия успехов на челленджерах в конце прошлого года не прошла понапрасну – еще один успех уроженца Владикавказа может вывести его в первую сотню. Тем более, очередной соперник в Мельбурне – не из разряда суперзвезд. Карацев встретится с белорусом Егором Герасимовым, который обыграл Бенуа Пэра. Ну как обыграл – француз сделал все, чтобы отдать этот матч, допустив 90 невынужденных ошибок, из них – вы только вдумайтесь! – 23 двойные… Если Аслан будет играть надежнее (а он должен!), Егору придется сложнее.

Все остальные наши теннисисты – Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин – должны начать турнир во вторник.

РЕКОРД ВЕНУС УИЛЬЯМС

В целом первый день Australian Open подарил немало интересных событий. Удивило, правда, малое количество людей на трибунах – организаторы обещали по 20-30 тысяч человек, но было значительно меньше. Видимо, австралийцы привыкли к карантину настолько, что даже теннисный «Большой шлем» не может выманить их из дома.

Так что лишь немногие увидели в живую, как, например, стартовали сестры Уильямс. И Венус, и Серена прошли стартовый круг, но тут важнее результат старшенькой – одолев бельгийку Кирстен Флипкенс, она прервала серию из трех поражений в первых кругах мейджоров подряд. При этом официально установила рекорд – для Венус этот «Большой шлем» стал 88-м за карьеру! Никто и никогда не выступал на них так долго.

Спустя полтора года вернулась в Тур Бьянка Андрееску. Канадка, напомним, наделала шороху в 2019-м, ворвавшись в элиту практически из ниоткуда и выиграв несколько крупных «Премьеров» (в частности – Индиан-Уэлс), а главное – покорив US Open. После чего столкнулась с серией травм и снова ушла «вникуда». Ровно 467 дней она не проводила официальных матчей, но, наконец, вернулась – и с трудом одолела Михаэлу Бузарнеску из Румынии (читай – девушку со своей исторической родины). Боролись три сета, но нехватка практики не сказалась на Бьянке, и победа осталась за ней – 6:2, 4:6, 6:3.

А главным матчем дня стал поединок Янника Синнера и Дениса Шаповалова. Несправедливость, как она есть – два талантливых молодых игрока сошлись уже в первом круге! Хотя, по-хорошему, могли сыграть четвертьфинал. Но что поделать – Синнер не успел войти в число сеяных, и угодил прямиком на канадца. Который прошлой осенью засветился в топ-10, но сбавил темп к концу сезона и выдал серию из шести поражений подряд (сейчас он – 12-й в мире). При том, что сам Янник выиграл 10 матчей кряду и взял два титула – Софию в ноябре и Мельбурн – буквально вчера, в воскресенье.

Обе серии, в итоги, прервались. Как и было положено статусу матча, парни рубились все пять сетов и почти ровно 4 часа, но удачливее оказался Денис – 3:6, 6:3, 6:2, 4:6, 6:4.