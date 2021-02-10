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Потапову ждет реванш с Уильямс. Юная россиянка – в третьем круге Australian Open
10 февраля 17:21
автор: Николай Мысин

Потапову ждет реванш с Уильямс. Юная россиянка – в третьем круге Australian Open

Третий игровой день Открытого чемпионата Австралии принес победы Веронике Кудерметовой, Анастасии Потаповой и Аслану Карацеву. А заодно обернулся и парой сенсаций.

«Советский спорт» - об основных итогах среды.

СУПЕРДЕБЮТ КАРАЦЕВА

Назвать Карацева юниором уже не получится – как ни крути, а парню 27 лет! Но для большинства простых болельщиков он действительно – новое имя. Хотя все, кто следит за теннисом в России, знают Аслана давно. Еще лет 8 назад он считался единственной нашей потенциальной звездой.

На тот момент, в начале 10-х, предыдущие российские топы уже либо закончили карьеру (как, например, Сафин), либо находились на спаде (Давыденко, Южный). Новое поколение лидеров сборной – Кузнецов и Донской – больших успехов так и не добились. А до прорыва Рублева, Хачанова и Медведева было еще далеко. Карацев в это время был лучшим юниором страны и пробовал себя на взрослом уровне – например, в 2013-м прошел квалификацию «Кубка Кремля», а перед этим получил wild card на турнир в Питере.

К сожалению, подняться в элиту он так и не смог. Мешали и травмы, и другие причины. Аслан продолжил обитать во второй-третьей сотнях рейтинга, изредка привлекаться в команду на Кубок Дэвиса и играть челленджеры с фьючерсами, а также квалификации «Больших шлемов». Но прорыва не наступало. А когда раскрылись Рублев, Медведев и Хачанов, за ним и вовсе перестали следить.

Между тем, зря! Карацев стал одним из тех, кто выжал максимум из коронавирусной паузы. После возобновления Тура прошлым летом он сыграл три финала на челленджерах подряд, взяв на них два титула (в Праге и Остраве) и еще раз уступив Стэну Вавринку (набиравшему форму перед «Ролан Гарросом» и пропускавшему из-за этого US Open). Позднее, в Петербурге и в Софии, Карацев смог пройти круг на уровне ATP, и к окончанию сезона вплотную приблизился к топ-100 рейтинга. А в начале этого года преодолел квалификацию Australian Open – впервые для себя на мейджоре!

Дебют на «Большом шлеме» в 27 лет – конечно, не ахти какое достижение. Но главное, что мы увидели – Карацев серьезно прибавил не только в физическом и игроком плане. Но и в психологии. Так что в Мельбурн он прилетел не просто посидеть на лавке сборной во время Кубка ATP. Но и, как оказалось, за успехами на чемпионате Австралии!

В первом круге Аслан преодолел сопротивление 96-й ракетки мира – Джанлуки Маджера из Италии. А в среду разгромил белоруска Егора Герасимова и вышел уже в третий круг (6:0, 6:1, 6:0)! Что случилось с Егором, вообще сказать сложно. Не то, чтобы успех Карацева стал сенсацией – соперники примерно одного класса. Но что Герасимов возьмет за матч один гейм – такого точно не ожидал никто! Он же, столкнувшись с агрессией и мощью россиянина, словно в самом начале признал поражение и просто доигрывал встречу, не особо пытаясь хоть что-то исправить.

Впрочем, все это не умаляет заслуг Аслана. Который на первом же «Шлеме» в карьере пробился в третий круг. И теперь, надеемся, сможет нас удивить в борьбе с Диего Шварцманом. Да, соперник – из первой десятки. Да, очень опасен. Но есть ощущение, что шанс у Карацева есть!

ПРОГРЕСС ПОТАПОВОЙ

Если в мужской части сетки прошел лишь один матч с участием российского теннисиста, то в женской таких встреч было четыре.

К сожалению, покинула турнир Дарья Касаткина. Но это читалось заранее – Даше досталась в соперницы одна из главных фавориток, белоруска Арина Соболенко, которая взяла по титулу в конце прошло года (Линц) и в начале нынешнего (Абу-Даби). Касаткина действительно смотрится лучше, чем два года назад, когда свалилась из топ-10 в конец первой сотни. Но именно Соболенко противостоять не смогла. Хотя боролась упорно и даже красиво. Итог – 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Арины.

Простилась с Мельбурном и Людмила Самсонова. С трудом пройдя испанку Паолу Бадосу в первом раунде (девушки «рубились» 2 часа 40 минут), она теперь не совладала с ее соотечественницей – Гарбиной Мугурусой. Другой основной фавориткой Australian Open. Впрочем, для 22-летней уроженки Оленегорска, пробившейся в основу из квалификации, и второй круг чемпионата – не самый плохой результат.

А вот Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова остались в битве за титул! Кудерметова в трех сетах переиграла Варвару Грачеву, которая до этого в другом российском дерби была сильнее Анны Блинковой. А Потапова одолела венгерку Тимею Бабош – действующую чемпионку Australian Open (правда, в парном разряде). Напомним, что в прошлом году Анастасия перенесла операцию на ноге, долгое время совсем не выступала (не только из-за ковида), но мощная предсезонка позволила ей набрать форму и показать хороший теннис в Мельбурне. В 19 лет она впервые дошла до третьего раунда на «Большом шлеме». Дальше будет сложнее – там Настю ждет Серена Уильямс. В прошлом году здесь же, в первом круге, она «влетела» ей почти без шансов – 0:6, 3:6. Но теперь мы вправе надеяться на более упорную борьбу.

Что касается Кудерметовой, она за выход в 1/8 финала поспорит с Симоной Халеп.

ПЕРВЫЕ ПОГАСШИЕ ЗВЕЗДЫ

И, кстати, повезло Веронике едва ли сильней, чем Потаповой – румынка, как ни крути, а вторая ракетка планеты! Но сама Симона в третий круг пробилась с трудом, едва-едва справившись с Айлой Томлянович – 4:6, 6:4, 7:5. Похоже, у нее действительно не лучшая форма (вспомним поражение от Александровой на предварительном турнире в Мельбурне неделю назад). Так что шанс пройти Халеп у Кудерметовой будет.

При этом несколько сенсаций в третий день случилось. Речь даже не о вылете Венус Уильямс, зацепившей у Сары Эррани (тоже, признаем честно, отнюдь не самой молодой и перспективной девушки в Туре) лишь один гейм. И даже не о поражении Бьянки Андрееску – канадка проиграла Су-Вей Си из Тайваня. Тут надо понимать, что экс-чемпионка US Open пропустила полтора года из-за операции и травм. То, что она без игровой практики прошла в Мельбурне один круг – уже достижение!

А вот поражение Петры Квитовой от Сораны Кирсти и Станисласа Вавринки (который в прошлом году, выдав шикарный теннис, обыграл здесь Медведева) от Мартона Фучовича действительно удивили. Но на мейджорах так бывает. Это одни из первых, но явно не последние сенсации. Главное, чтобы новые не случились в четверг – в матчах с участием российских теннисистов.

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