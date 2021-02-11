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Лучший подарок – победа. Медведев обыграл Карбальеса-Баэну в свой 25-й день рождения
11 февраля 18:21
автор: Николай Мысин

Лучший подарок – победа. Медведев обыграл Карбальеса-Баэну в свой 25-й день рождения

Даниил Медведев продлил победную серию до 16 матчей подряд и вышел в третий круг Australian Open. Туда же пробились Андрей Рублев, Карен Хачанов и Екатерина Александрова.

Роман Сафиуллин, к сожалению, выбыл и не сможет встретиться с Надалем.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕРИИ

- У меня пока нет времени особо праздновать день рождения. Все-таки, идет важный турнир. Конечно, получил пару подарков от жены, но сейчас мои мысли – уже о следующем матче, - улыбался Медведев после победы.

В четверг лучшему российскому теннисисту последних двух лет исполнилось 25. И круглая дата, и возраст расцвета! Который сам Даниил подтвердил уверенной игрой против Роберто Карбальеса-Буэны. Испанец изначально мог рассчитывать разве что на то, чтобы блеснуть в паре розыгрышей и не допустить разгрома. Типичный грунтовик, никогда не добивавшийся успехов на харде (лучший результат на «Больших шлемах» на этом покрытии – 2-й круг US Open), занимающий в рейтинге скромную 99-ю позицию, никак не мог всерьез мечтать о победе над текущим Медведевым. Тем Медведевым, который приехал на Australian Open с серией из 14 побед кряду!

Причем серия серии рознь и тут необходимо понимать, что свой «страйк» россиянин набрал не на скромных турнирах категории ATP 250 против соперников из конца первой сотни. А на «Мастерсе» в Париже, Итоговом чемпионате и Кубке ATP, где играл почти исключительно с теннисистами из топ-10! Если точнее, то таких матчей у него было 10, включая поединки с тремя лидерами рейтинга – Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Домиником Тимом (со всеми в Лондоне). И во всех Медведев победил! Кроме того, на этом отрезке он трижды обыграл Диего Шварцмана и Александра Зверева, один раз – Маттео Берреттини. Что еще добавить, чтобы стало яснее, в какой супер-форме находится Даниил?

- Я действительно чувствую, что у меня многое получается. Надо сделать так, чтобы это продолжалось и впредь, - признался Медведев.

На Australian Open он неплохо размялся в поединке с канадцем Васеком Поспишилом – 6:2, 6:2, 6:4. А теперь уверенно прошел Карбальеса-Буэну – 6:2, 7:5, 6:1. Всего за 1 час и 44 минуты.

Кстати, последним россиянином, который отпраздновал 25-летие прямо по ходу австралийского «Шлема», был Марат Сафин. В 2005 году. Знаете, чем закончился для него тот турнир? Вот именно – он его выиграл!

НЕ ДАНИИЛОМ ЕДИНЫМ

Впрочем, Медведев – не единственный из россиян, кто порадовал нас победами в последних матчах второго раунда.

Первым в четверг в третий круг пробился Андрей Рублев, в борьбе, но уверенно обыгравший бразильца Тьяго Мотейру – 6:4, 6:4, 7:6 (10:8). Следом к нему добавился Карен Хачанов, повторив свой лучший результат в Австралии – экс-чемпион парижского «Мастерса» разобрался с литовцем Ричардасом Беранкисом (6:2, 6:4, 6:4). Порадовала и Екатерина Александрова – первая ракетка России нанесла поражение чешке Барбаре Крейчиковой 6:3, 7:6 (7:4). А вот Светлана Кузнецова и Роман Сафиуллин, к сожалению, завершили выступление в Мельбурне. Экс-вторая ракетка планеты в плотной борьбе проиграла швейцарке Белинде Бенчич (5:7, 6:2, 4:6), а чемпион юниорского Australian Open-2015 в четырех сетах уступил британцу Кэмерону Норри – 6:3, 5:7, 3:6, 6:7 (3:7).

Кстати, четвертый день турнира принес и несколько сенсацией, главной из которых стал вылет Софии Кенин – уроженка Москвы защищала здесь титул, но пала жертвой эстонки Кайи Канепи, набравшей отличную форму к началу сезона. Впрочем, ее неудаче пусть расстраиваются болельщики в США.

А от России в 1/16 финала теперь сыграют семь человек – вчера до этой стадии добрались Аслан Карацев, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова. Не самый плохой результат. А если говорить лишь о мужском турнире, то – лучший с 2007 года! Именно тогда, на Уимблдоне, в последний раз на «Больших шлемах» в третьем круге играли четверо россиян (Николай Давыденко, Марат Сафин, Дмитрий Турсунов и Михаил Южный). Теперь – Медведев, Рублев, Карацев, Хачанов. Мы ждали этого 14 лет – и дождались!

Правда, пробиться дальше будет трудно. Медведев и Рублев в своих матчах, разумеется, фавориты: Даниил встретится с сербом Филиппом Крайиновичем, Андрей – с испанцем Фелисиано Лопесом. Но вот Хачанова ждет битва с 10-й ракеткой планеты Маттео Берреттини, а Карацев в пятницу встретится с девятой – Диего Шварцманом. Девушкам повезло еще меньше – Александрова и Кудерметова попали на двух лидеров рейтинга, австралийку Эшли Барти (1) и румынку Симону Халеп (2), а Потапова – аж на Серену Уильямс (и неизвестно, какая из соперниц страшнее!). Тем не менее, сюрпризы возможны. Будем держать за наших девушек кулаки.

источник: «Советский спорт»
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