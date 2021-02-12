Новый русский. Карацев ворвался в элиту, выйдя в четвертый круг Australian Open

Но одна все-таки была. И ее автором стал россиянин. Аслан Карацев продемонстрировал какой-то запредельный, шедевральный теннис, и просто вынес с корта девятую ракетку планеты – аргентинца Диего Шварцмана. В трех сетах с одинаковым счетом 6:3.

В общем, поединок первой ракетки планеты и молодого американца, который чуть не обернулся сенсацией, завершался уже в тишине. И может это помогло Новаку справиться с ситуацией, когда он выиграл два первых сета, но затем дернул бок, получил травму, стал двигаться гораздо хуже и отдал Тейлору две партии подряд. В решающей Джокович все же собрался, мощно прибавил за счет характера и опыта и победил 6:2. Так что главной сенсации не случилось.

Правда, сам турнир продолжится – спортсмены же, по сути, тоже ходят на работу. Так что до радикальных мер тут не дошло.

Пятый игровой день завершался без зрителей – матч Джоковича с Фритцем прервали в конце четвертой партии, чтобы вывести болельщиков с трибун. И стадион опустел – минимум до середины следующей недели. Причина – 19 («всего» или «целых» - решайте сами) случаев заражения коронавирусом среди прилетевших в Мельбурн за последние дни. Причем, коронавирусом британского типа, который распространяется быстрее. Местные власти чисто в австралийском стиле приняли решение объявить локдаун – теперь в течение пяти дней жителям штата Виктория можно выходить из дома только на работу, за продуктами, для ухода за другими людьми или занятий спортом на свежем воздухе (но не более 2-х часов в сутки). Даже принимать гостей запрещено! И уж, конечно, нельзя посещать Australian Open.

Но оказалось, что это не шутка. А вполне возможная реальность!

Тем более, что имя Аслана (а не, например, Романа Сафиуллина – ровесника Карена, Даниила и Андрея, экс-чемпиона юниорского Australian Open) в этом списке всплыло неспроста. После возобновления сезона прошлым летом Карацев выступал очень успешно – дошел до трех финалов челленджеров подряд. Два выиграл, один проиграл, но самому Стэну Вавринку. Затем, на Spb Open, а после на турнире в Софии Аслан прошел первый круг. В начале нынешнего года преодолел квалификацию Australian Open и впервые в карьере попал на «Большой шлем». А после этого в составе сборной выиграл ATP Cup. Правда, в одиночных матчах он не участвовал, а вот в паре с Рублевым отметился. Ни одной встречи ребята не выиграли (хотя этого и не требовалось), но вот понять и увидеть, что Карацев находится в отличной форме, мы все равно смогли.

И тем не менее – ну кто думал неделю назад, что этот парень, далеко не юниор, ни разу не стоявший в топ-100 и попавший на мейджор в солидные 27 лет, устроит в Мельбурне фурор? И заставит комментаторов англоязычных каналов восторженно цокать языком и громко удивляться вслух: «А он точно не стоит в топ-20?».

И дело не в том, что первые два круга Карацев прошел, не сбив дыхание. Там соперники попадались не самые сложные – итальянец Джанлука Маджер и белорус Егор Герасимов. А в том, как ловко и уверенно он разобрался с Шварцманом. Нет, поражения игроков топ-10 от квалифаеров случаются. Но как правило это обусловлено тем, что лидеры проводят плохой матч и не показывают то, на что способны. Тут этого сказать нельзя. Шварцман не провалил эту встречу. Он играл так, как умеет – надежно, стабильно и разнообразно. Однако против Карацева девятый номер рейтинга и восьмой сеяный на этом турнире был попросту бессилен что-то сделать.

РЕКОРД ОТ АСЛАНА

- Да о чем говорить – он сделал 50 виннерсов. 50! Думаю, против меня это много, - без ложной скромности признал Шварцман.

Что есть, то есть. Главный «малыш» Тура (рост аргентинца – всего 170 см) славится именно тем, что тянет почти все удары соперников, затягивает розыгрыши и берет свое за счет стабильности. Перебегать и пробить Диего – задача не из легких даже для топ-теннисистов. Кто ж думал, что это удастся 114-й ракетке планеты?

Но Карацев был реально силен. Бил строго по месту. Атаковал почти что из любой позиции. Выбивал соперника с корта, давил на подаче, не раз – не два принял на вылет в самые ключевые моменты. Его победа в первом сете еще могла показаться случайной. Победа во втором тоже до конца не убедила в его подавляющем превосходстве. Но когда Аслан легко вернул потерянный брейк в начале третьего и взял четыре гейма кряду, выйдя вперед 4:1, стало понятно – Шварцман обречен.

Вдумайтесь, по тем же виннерсам россиянин превзошел оппонента ни много, ни мало, а ровно в 10 раз – 50:5! Реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов (Диего – 1 из 10). И сделал 9 эйсов. Шварцман упирался до последнего, но даже он в конце признал – против такого Карацева ему ловить нечего.

- Конечно, я невероятно рад! – расскажет Аслан. – На самом деле, я был рад уже тогда, когда прошел квалификацию. Потом просто старался показывать свой лучший теннис – от матча к матчу. В последние пару лет у меня были трудности. Я получил травму колена, восстанавливался целых два года. Но продолжал работать и верить, что у меня все получится. Сейчас могу понять – это как минимум было не напрасно.

В итоге на дебютном «Большом шлеме» Карацев сходу вышел в 1/8 финала. В возрасте 27 лет подобное не удавалось никому с 1982-го! Кроме того, Аслан теперь дебютирует в сотне лучших в районе 85-й позиции. И самое главное – если россиянин продолжит играть минимум так же, как против Шварцмана, то четвертый круг для него – явно не предел. Уж Феликс Оже-Альяссим Карацеву точно по силам.

А там, представьте – уже четвертьфинал!

P.S. К сожалению, две наших девушки, сыгравшие в пятницу, сенсаций сотворить не смогли. Анастасия Потапова подавала на первую партию в борьбе с Сереной Уильямс, но сделала в этом гейме аж пять двойных ошибок! Чем показала, что если физически россиянка готова бороться на равных с сильнейшими, то вот в психологическом плане – нет. Серена выиграла – 7:6 (7:5), 6:2. А Вероника Кудерметова уступила второй ракетке мира Симоне Халеп – 1:6, 3:6.