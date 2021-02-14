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Чудо из Осетии. Карацев – в четвертьфинале Australian Open!
14 февраля 15:21
автор: Николай Мысин

Чудо из Осетии. Карацев – в четвертьфинале Australian Open!

Аслан Карацев на своем дебютном «Большом шлеме» уже вышел в четвертьфинал.

В воскресенье он отыгрался со счета 0:2 по сетам у канадца Феликса Оже-Альяссима – 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.

«Советский спорт» - о главном открытии и главной сенсации чемпионата Австралии.

ПАРЕНЬ ИЗ НИОТКУДА

- Да что это за парень такой? Откуда он взялся? – задаются вопросом не только болельщики. Но и журналисты по всему миру.

Ведь тело не только в его результате. В конце концов, теннис полон сюрпризов, и в четвертьфиналах «Больших шлемов» частенько бывают ребята кого, скажем так, там изначально не ждали. На том же Australian Open в 2017-м до этой стадии дошел Миша Зверев (старший, но куда менее успешный брат Александра Зверева), в 2018-м – Теннис Сандгрен и Кайл Эдмунд (последний даже пробился в полуфинал!), в 2020-м – снова Сандгрен (едва не обыгравший Федерера). Парни, скажем прямо, не особо звездные, без каких-либо крупных титулов, большую часть карьеры болтавшиеся в конце первой сотни. И тем не менее, все они играли в Туре регулярно и не появлялись из ниоткуда, как Аслан. А Карацев на уровне ATP провел всего 13 матчей, из них выиграл 3! В прошлом сентябре ему исполнилось уже 27 лет, но он ни разу не был в топ-100 рейтинга и не участвовал в основе «Больших шлемов». То, что Аслан прошел квалификацию Australian Open, для него уже стало успехом. А тут он бах! – и вышел в четвертьфинал.

Став всего седьмым теннисистом в истории, кто сделал это на дебютном «мейджоре». И первым с Уимблдона-1996 – тогда подобный результат показал румын Алекс Радулеску.

При этом самое смешное (и обидное одновременно), что про Карацева и в России мало кто знает! Так откуда он действительно взялся? И почему так мощно выступает в Мельбурне?

ДОЛГАЯ ДОРОГА НАВЕРХ

Аслан родился во Владикавказе – 4 сентября 1993 года. Правда, продуктом осетинской теннисной школы его назвать сложно – первых серьезных успехов Карацев добился после переезда в Москву. Он неплохо выступал на юниорском уровне и даже получил Русский Кубок как лучший молодой игрок страны – еще в 2011-м. Но было это, если честно, в духе «лучший из никаких». Российский мужской теннис в это время переживал кризис. Игроки «золотого поколения» нулевых уже либо закончили карьеру, либо были к этому близки, а новых звезд не появлялось. Андрей Кузнецов и Евгений Донской (старше Аслана на 2 и 3 года, соответственно) котировались как потенциальные лидеры, но больших успехов все равно не добились – остались без титулов, ни разу не попадали в топ-30. И даже на их фоне Карацев смотрелся не впечатляюще.

В 2013-м он впервые дебютировал в ATP-Туре, пройдя квалификацию к турниру в Санкт-Петербурге, а после получил wild card и в основу «Кубка Кремля». Оба раза проиграл в первом круге. Тем не менее, полученный опыт вроде бы дал Аслану хороший толчок. Лучшим в его карьере (до недавнего времени) стал сезон-2015. В течение года Карацев выиграл свой первый челленджер (в Казани), взял серебро Универсиады к Кванджу (уступил в финале корейцу Хену Чону - будущему полуфиналисту Australian Open), прошел один круг на «Кубке Кремля» (обыграл Южного) и поднимался до 166-й строчки рейтинга. Но закрепиться на этом уровне не удалось. В 2016-м результаты пошли на спад. Не помог даже вызов в сборную на матч с Голландией в одной из младших групп Кубка Дэвиса – там он проиграл 582-й ракетке мира Матве Миддлкопу. А к началу 2017-го сам вылетел из топ-200.

Самый страшный удар случился в мае 2017-го – на челледжере в казахском Шымкенте в матче с Мареком Яловлецом Карацев очень сильно травмировал колено. И выбыл почти на полгода. Когда вернулся, он был уже в восьмой сотне рейтинга, и пробивать путь наверх пришлось через фьючерсы. Чтобы отыграть упущенные позиции, потребовалось целых два сезона. И даже весной 2020-го, на момент локдауна из-за ковида, Аслан был лишь 250-й ракеткой планеты…

КЛЮЧЕВОЙ ПЕРЕЕЗД

Что было дальше, вы уже, в общем, знаете. После возобновления сезона Карацев вышел в финал трех челленджеров подряд, два из них выиграл (один уступил Стэну Вавринке), также успел пройти один круг на двух турнирах ATP и поднялся до 110-й строчки в рейтинге (сейчас – 114-й). В январе он все-таки прошел квалификацию «Большого шлема», успешно выступив в Дохе и попав в основу Australian Open. После чего размялся вместе со сборной на победном для России ATP Cup. И вот теперь – творит фурор в Мельбурне. Вслед за итальянцем Джанлукой Маджером и белорусом Егором Герасимовым Карацев «разбомбил» девятую ракетку мира Диего Шварцмана (6:3, 6:3, 6:3), а утром в воскресенье нанес поражение канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Впервые в карьере сыграв пятисетовый матч, уступая 0:2 по партиям, но сумев собраться в нужный момент и дожать молодого, талантливого оппонента.

- В начале матча я никак не мог поймать свой ритм, - признался Аслан. – Феликс действовал очень быстро – я просто не успевал думать. Потребовалось два сета, чтобы прийти в себя и найти свою игру. Конечно, я доволен, что все закончилось так удачно.

Собственный прогресс сам россиянин связывает с новым личным тренером – Егором Яцуком. С которым начал работать с 2019-го.

- На тот момент у меня были проблемы – не было спонсоров, постоянно мешали разные травмы. Но мы с Егором нашли друг друга и с тех пор он очень правильно меня ведет, - рассказывал Аслан «Спорт-Экспрессу». – До этого я тренировался в разных местах – в Германии, в Испании… Работал с разными людьми, но они мне не подходили. А познакомившись с Егором я переехал в Минск и чувствую, что это было верное решение. Он лучше понимает, как меня настроить. Я знал, что в теннисном плане не уступаю большинству ребят, которые стоят выше в рейтинге. Все проблемы были в голове. Сейчас мы их постепенно решаем.

Собственно, к рывку наверх Карацев был готов уже в начале прошлого года. Вмешался карантин, остановивший теннисный сезон на долгих пять месяцев. Три из них Аслан вообще не играл – даже в тренировочном режиме. Просто поддерживал физическую форму – и все. Но ближе к рестарту выступил на чемпионате Белоруссии, потом отправился в США на выставочные турниры, успел получить необходимую практику и к первым официальным стартам подошел уже во всеоружии. Результат сказаться не замедлил.

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ – НЕ ПРЕДЕЛ

Успех на Australian Open – это именно заслуга Карацева. Нельзя сказать, что он прошел так далеко из-за подарков от соперников. Никто из тех, с кем встречался Аслан, включая Шварцмана (9-й номер рейтинга) и Оже-Альяссима (19), не проваливал матч. Все боролись в полную силу. Но против агрессии, стабильности и скорости россиянина совладать не смогли. В этом – главный позитивный итог его выступления. И в этом – главная надежда на то, что четвертьфинал для Аслана – далеко не предел. Если он продолжит играть в том же духе, то может одолеть и Григора Димитрова – своего следующего соперника в Мельбурне. И стать первым в истории дебютантом «Большого шлема», который сходу вышел в полуфинал.

Впрочем, загадывать не будем.

Пока же Аслан в любом случае дебютирует в сотне лучших – как минимум на 63-й позиции. И это откроет ему отличные перспективы на весь этот год, поскольку больше не придется играть челленджеры, можно сосредоточиться на ATP-турнирах, где больше и очков, и призовых. А необходимую уверенность, что он может бороться на этом уровне, Карацев уже получил. Кроме того, 400 000 долларов, уже положенных ему за выступление на Australian Open, решат все вопросы с финансами – для нормальной карьеры это тоже серьезнейший фактор.

В общем то, что выглядело шуткой еще три месяца назад, уже не кажется действительно шуткой. В 2018-м из россиян круто выстрелил Карен Хачанов. В 2019-м – Даниил Медведев. В 2020-м – Андрей Рублев. А этот год может стать годом прогресса Карацева.

источник: «Советский спорт»
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