Даниил Медведев: Джокович просто развалил мою игру

«СЕЙЧАС ЧУВСТВУЮ ОПУСТОШЕНИЕ»

Собственно, я и задал ему первый вопрос:

- Спустя несколько часов после финала как себя ощущаете? – начинаем беседу.

- Если честно, чувствую опустошение. Впервые за полтора месяца в Мельбурне я полностью свободен, у меня нет конкретной цели. Сначала, когда прилетели, надо было отсидеть карантин, и ты понимал, что самое главное – подготовить свое тело к нагрузкам после завершения этого периода, чтобы не дай бог не травмироваться. Потом был ATP Cup, где играешь за сборную – и мы в итоге победили. А через два дня после него стартовал «Большой шлем». В общем, постоянно надо было что-то делать, к чему-то готовиться, на что-то настраиваться. А теперь – нет. Это немного непривычно.

- Но настроение в целом позитивное? Или поражение от Новака перечеркнуло все последние успехи?

- Конечно, мне очень обидно, что я проиграл. Но надо оценивать ситуацию здраво – у меня были два крутых турнира, где я показывал хорошую игру и победил очень сильных соперников. Так что настроение в целом нормальное.

- Что именно не получилось в матче с Джоковичем?

- Вообще ничего из того, что я хотел! - смеется Медведев. – Но надо понимать, что в этом и заслуга Новака. Он показал высший уровень тенниса! Когда кто-то действует настолько мощно, твоя игра может разваливаться. Такое часто происходит в моих матчах, но с моими соперниками. А сегодня случилось со мной. Обидно, конечно. Но это тоже опыт.

- Со стороны показалось, что ключевым эпизодом стал момент в начале второй партии: вы сделали брейк и повели 1:0, но Новак тут же отыгрался.

- Да, это был один из важнейших моментов. Но нельзя сказать, что я проиграл именно из-за него. Просто Джокович в целом был лучше меня. Оказавшись в положении догоняющего, он тут же сравнял счет и сам вышел вперед. Когда такое происходит, да плюс соперник ведет 1:0 по сетам, да плюс в равных геймах, где очень близкая борьба, ты уступаешь в мелочах и проигрываешь, это очень сильно тебя подрывает. Падает и уровень тенниса, и мораль. Я старался себя завести, но ничего не получилось.

«МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО НОВАК МЕНЯ СЛОМАЛ»

- Вы недавно сказали: «В каждом личном виде спорта крайне важна психология. Необходимо быть сильнее соперника, сломать его психологически». Можно сказать, что Новак вас сегодня «сломал»?

- В общем, да. Сломал и в плане тенниса, и в плане психологии. В какой-то момент я не очень понимал, что мне делать. Удары не получались, я стал злиться и разговаривать сам с собой. Даже сломал ракетку – иногда это помогает вернуться «на землю», выплеснуть негатив. Но не сработало и это. Старался вспомнить финал US Open, когда ушел с 0:2 по сетам и чуть не выиграл в пятом. Пытался взбодрить себя, завести…

- Возможно, стоило наоборот – отключить все эмоции?

- Я часто так делаю, но именно сегодня я чувствовал, что эмоции мне нужны. Что только они могут помочь переломить ситуацию. Но как ни пытался их вызвать и направить в нужное русло, не получалось. То ли я что-то делал не так, то ли просто делал недостаточно.

- Показалось, что в первом сете, уступая 0:3, вы начали торопиться. Спешили с началом розыгрыша, при выполнении подачи. Это нервы?

- Нет, это была моя тактика. Я так пытался сбить Новака с темпа. Он любит долгие паузы, любит собраться с мыслями, и мне казалось, что если я стану его торопить, то он выпадет из своего ритма и начнет ошибаться. Можно уверенно сказать, что это совершенно не сработало! – смеется Даниил.

- Получится сравнить этот финал с финалом против Надаля в Нью-Йорке?

- Это сложно. Новак и Рафа – два совершенно разных теннисиста. Надаль дает тебе время подумать во время розыгрыша. Не факт, что это поможет, но тем не менее. Джокович наоборот – старается забрать у тебя все. Он очень быстро играет, стоит близко к корту, постоянно пробует атаковать. Времени думать нет. Чтобы его победить, нужно показывать свой самый лучший теннис. Собственно, как и в случае с Надалем. Но если у тебя что-то не ладится в самом начале, то с Рафой все равно есть ощущение, что ты можешь этот свой лучший теннис «поймать». А Джокович делает все, чтобы усилить ощущение, что ты сегодня действуешь не очень. Финал US Open был намного обиднее именно потому, что там я действительно был близок к победе. Сегодня шансов почти не было. Так что в какой-то мере я отношусь к поражению чуть спокойнее.

«БУДУ СЧАСТЛИВ ВЫСТУПИТЬ НА ОЛИМПИАДЕ»

- До матча с вами Джокович еще и Аслана Карацева обыграл. Который стал тут сенсацией. Как ему удалось дойти аж до полуфинала? Может, вы ему какие-то секреты открыли?

- Нет, никаких секретов я не раскрывал. Он все сам, - смеется Даннил. – Слушайте, я ведь всерьез говорил, что Карацев – наше секретное оружие на ATP Cup. Если бы судьба финала решалась в парном матче, на корт вместе с Андреем вышел бы именно он. Слава богу, что до этого не дошло. Но то, что он отлично готов, было понятно изначально. Другое дело, мало кто ожидал, что он действительно будет в полуфинале… В теннисе все решают детали. Где-то чуть-чуть повезло с сеткой, где-то поймал идеальное самочувствие, где-то что-то еще… Да, все это сыграло свою роль в успехе Аслана. Но все равно, полуфинал – это действительно невероятно круто! Причем он с и Новаком выглядел здорово. Кто-то считал, что Карацев сдастся без боя, а он провел матч на высоком уровне. В общем, красавец!

- И теперь почти наверняка поедет на Олимпиаду. Как и вы, разумеется.

- Да, и это тоже круто! Сразу четыре игрока от России – значит, куда больше шансов, что кто-то возьмет медаль. Огромный успех! Не знаю, кто еще из стран столько выставит – может, разве что Испания и Италия.

- Как сами относитесь к Играм?

- Думаю, все спортсмены мечтают на них выступить. И я не исключение. Если Олимпиада состоится – никто же точно не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом – то я с удовольствием сыграю в Токио.

- Сложно будет вписать Игры в собственный календарь?

- Скажем так – подготовка будет строиться именно под Игры. А не наоборот. Конечно, Олимпиаду сложно сравнивать с «Большими шлемами». Но олимпийский турнир не лучше и не хуже. Он просто другой. И очень-очень важный. И он всегда входил в мои планы.

«ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОВИДА НЕ БУДУ»

- Чем планируете заниматься в ближайшее время?

- После любого «Большого шлема» нужен небольшой отдых. Особенно, после США и Австралии, которые проходят далеко от дома. Ты возвращаешься в Европу и несколько дней не тренируешься. Потому что можешь толком нормально не спать и чувствовать себя откровенно «убитым». Как правило в этот период просто делаешь физио, немного занимаешься ОФП, чтобы поддерживать физическую форму, а к игровым тренировкам возвращаешься уже позже. Но и долго отдыхать тоже нельзя. Опять же, из-за ковида не до конца понятно, какие турниры и когда состоятся, как будет развиваться ситуация, так что мы с моей командой в этом сезоне решили обойтись без долгих пауз. В ближайших планах у меня Роттердам, где мне очень нравится и где собрался сумасшедший состав. Потом – Марсель.

- О «Ролан Гарросе» не думаете? Вы же говорили, что одна из главных целей на сезон – выиграть там хоть один матч.

- Точно-точно, ведь до сих пор всегда выбывал в первом круге! – смеется Медведев. – Но если мыслить глобально, мы все видели, что я умею играть на грунте. И могу обыгрывать крутых грунтовых игроков. Просто в Париже пока не получалось. Безусловно, я буду очень тщательно готовиться, составлять календарь. Но предметно говорить об этом рано – подготовка к «Ролан Гарросу» начнется уже после Майами.

- Вакцинация от коронавируса в ваши планы не входит?

- Вообще, мы серьезно не обсуждали эту тему с коллегами. Но общее мнение таково, что вакцинация должна быть добровольной. Каждый пусть сам решает для себя – надо ее делать или нет. Я лично, видимо, не буду. Но чисто по медицинским причинам, которые связаны с прививками из моего детства.

- Завершая разговор, такой вопрос. Доминик Тим, выиграв US Open, сказал, что после той победы у него гора свалилась с плеч. Мол, после четырех проигранных финалов на «Шлемах» он ощущал огромное давление – все ждали, когда он возьмет титул, а у него никак не получалось. Вы нечто подобное сейчас чувствуете?

- Если честно, нет. У меня своя философия. Я знаю, что всегда стараюсь показать свой максимум. На корте, вне его, на турнирах, на тренировках – всегда работаю на 100 процентов. Может, не все получается, но я всегда уверен, что выложился без остатка и постарался сделать все, что мог, для победы. А раз не получилось сыграть лучше, как, например, сегодня – ну, значит, не судьба. И если мой максимум – 20 побед на «Больших шлемах», то это отлично! Если только финал – так тому и быть. Я в любом случае буду знать, что винить себя не за что. Хотя, конечно, я надеюсь на первый вариант.