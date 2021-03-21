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Дарья-искусница. Касаткина взяла второй титул в сезоне
21 марта 19:03
автор: Николай Мысин

Дарья-искусница. Касаткина взяла второй титул в сезоне

Дарья Касаткина выиграла турнир в Санкт-Петербурге и первой из всех теннисисток завоевала два трофея в текущем году. Похоже, она снова стремится в топ-10!

НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО С ЖЕНСКИМ ТЕННИСОМ?

Это мужчины приучили нас к тому, что почти каждую неделю мы можем рассчитывать на чью-то победу. И речь, как понимаете, не об отдельных матчах! Только за два месяца этого сезона на счету россиян – четыре трофея. Один – командный (на ATP Cup). И три личных – у Андрея Рублева (Роттердам), Даниила Медведева (Марсель) и Аслана Карацева (Дубай). Причем последние выиграны подряд. И вообще, если вдуматься, то целых семь крупнейших теннисных турниров остались за нашими теннисистами! К уже упомянутым титулам можно добавить Вену и Санкт-Петербург (Рублев), «Мастерс» в Париже и Итоговый чемпионат (Медведев) в конце прошлого года. Исключение составил лишь Australian Open, но ведь и там Даниил был в финале – пусть и не сдюжил против Джоковича! Итог – сразу трое из наших входят в топ-5 чемпионской гонки ATP, два – в топ-10 рейтинга (а были бы и в топ-3, если бы не заморозка очков), четыре – в топ-30 (будут с понедельника, когда Карацев поднимется на 27-ю позицию).

Просто сказка!

У девушек все гораздо скромнее. Здесь у нас в топ-30… нет вообще никого! На «Больших шлемах» лучший результат – третий раунд (так было не только в Австралии в этом году, но и на US Open с «Ролан Гарросом» - в прошлом). О крупных трофеях приходится только мечтать. А радоваться можно не столько прорывам недавних юниоров, сколько неплохим выступлениям ветеранов – вроде Светланы Кузнецовой и Веры Звонаревой. Которые играли на Итоговом еще – страшно сказать! – в 2004 году. И до сих пор входят в число сильнейших россиянок в Туре. С одной стороны – можно только порадоваться за больших чемпионок. С другой – это наглядно отражает кризис, в котором пребывает женский теннис в нашей стране.

И, тем не менее, все не так плохо, как кажется! И результат турнира в Санкт-Петербурге обнадежил. Не столько наличием семи россиянок на стадии четвертьфинала. И даже не российским финалом. И не первым в истории Spb Ladies Trophy титулом, добытым нашей спортсменкой. А тем, что выиграла его Дарья Касаткина. Чем подтвердила свой заметный прогресс.

РАЗОГРЕВ В МЕЛЬБУРНЕ

Забавно, но факт – за два месяца текущего сезона Дарья взяла столько титулов, сколько за всю прошедшую карьеру! До этого свой последний трофей Касаткина брала в Москве, на «Кубке Кремля»-2018. И он помог ей пробиться в топ-10. Но следом наступил кризис – и игровой, и психологический. Дарья сменила тренера, заметно прибавила в весе, утратила хорошую физическую форму и начала падение в глубины рейтинга. К концу 2019-го она едва не вылетела из топ-100. А коронавирусный 2020-й не дал возможности набрать нужный темп – и серия поражений продолжилась. В какой-то момент на Дарью махнули рукой, списав в «сбитые летчицы». А ей всего-то, на минуточку, 23 года!

Но Касаткина взялась за ум. Погрузила в работу. Начала «спать с ракеткой» (ее собственное выражение). И плоды каторжных тренировок, наконец, принесли результат. Недавно она взяла титул в Мельбурне – на турнире, который провели среди девушек, рано покинувших Australian Open (Дарья проиграла уже в первом раунде). Да, там не было теннисисток элиты, но тем не менее, сам факт, что Касаткина взяла титул, в тяжелой борьбе обыграв очень крепких соперниц (включая 18-я ракетку планеты, хорватку Донну Векич), настроил нас на позитивный лад!

И вот теперь – еще одна победе. В Питере. Одна из двух крупнейших в карьере Касаткиной. Ведь на турнирах категории WTA 500 (бывший «Премьер») она побеждала лишь однажды – в Чарльстоне-2017.

ЛУЧШАЯ ИЗ РОССИЯНОК

Тут надо сделать оговорку – от самой категории в этом сезоне осталось лишь название да очки (что, в общем, немаловажно). Но никак не представительный состав. Из-за крайне неудачного расположения в календаре (прямо перед предстоящим супертурниром в Майами), от поездки в Санкт-Петербург отказались не только теннисистки топ-10. Но даже топ-20 и топ-30! Первый номер посева достался Екатерине Александровой – 34-й ракетке мира. Приятно, конечно. Но говорит о том, что конкуренция была отнюдь не высшего уровня – какую мы уже привыкли видеть в Питере.

Так что когда в четвертьфинале оказалось сразу семь россиянок, радость была умеренной. С одной стороны, это почти рекорд! Целых 28 лет ни одна страна не была столько успешной на конкретном турнире. Тогда, в Окленде в 1993 году, в четвертьфинале было семь американок. С другой – мы понимали, что это не столько заслуга Касаткиной, Звонаревой, Кузнецовой, Александровой, Вероники Кудерметовой, Анастасии Гасановой и Маргариты Гаспарян, сколько следствие той самой слабой конкуренции. Хотя когда Светлана в четвертьфинале выбила последнюю «не россиянку» - румынку Жаклин Кристиан – никто из наших фанатов, разумеется, против не был.

Тогда и стало понятно, что титул достанется хозяйке корта. Вопрос – кому именно? И достался он той, которая, при всех недавних проблемах, сейчас похоже вернула себе статус сильнейшей теннисистки страны. Если не де-юре, то де-факто.

- В психологическом плане я проделала большую работу, - отмечала Касаткина. – Весь прошлый год я «трудилась» над своей головой. Так что мои успехи в нынешнем сезоне взялись неспроста. Теперь я чувствую себя на корте гораздо увереннее. Причем, конечно, я работала и над игрой. Мы улучшали все компоненты – подход к мячу, замах, подачу… В теннисе важная любая деталь. И я счастлива, что все это приносит результаты.

Тот факт, что Касаткина трижды по ходу турнира ушла со счета 0:1 по сетам (у Кузнецовой, Кудерметовой и Александры Саснович), как раз говорит – с психологией у Дарьи действительно полный порядок. Выиграть матч, который начинаешь с 1:6 в первой партии, не так просто. Тем более, что все соперницы были весьма именитые! Так что не будем принижать ценность трофея Касаткиной. Даже с поправкой на то, что финал не сложился – Гаспарян снялась из-за травмы в начале второго сета.

В любом случае, Дарья показывает – она снова набирает ход. И если так пойдет и дальше, то сможет вернуться в топ-10. По крайней мере, в понедельник Касаткина станет 38-й ракеткой мира. Хотя в начале года не входила в топ-70.

источник: «Советский спорт»
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