Рублев дает жару в Майами. Андрей впервые в полуфинале «Мастерса»!

ОСЕЧКА МЕДВЕДЕВА

Жаль, что российского финала все же не будет – это стало понятно вчера, когда Даниил Медведев уступил Роберто Баутисте-Агуту.

- Он очень здорово действует на корте и может стоять в рейтинге выше, но есть причины, почему это не так. И я попробую их использовать, - отмечал первый сеяный перед встречей с испанцем.

Что именно имел в виду Даниил, из каких слабостей соперника хотел извлечь выгоду, на какие болевые точки нажать, осталось неясным. Но что бы там ни было, у Медведева это явно не вышло. Баутиста-Агут грамотно принимал, владел инициативой на протяжении почти всей встречи, уверенно держался в длинных розыгрышах и легко справлялся со скоростью россиянина (в том числе, с помощью относительно медленных кортов в Майами). В итоге все закончилось довольно быстро – 6:4, 6:2 в пользу Роберто. И эта победа стала уже третьей для него в трех очных матчах с Медведевым. Пока рано делать далеко идущие выводы, но прямо сейчас он выглядит самым неудобным соперником для россиянина.

Сам проигрыш Баутисте-Агуту был обиден еще потому, что не позволил Даниилу возглавить чемпионскую гонку и стать первой ракеткой мира в неофициальном рейтинге (без учета замороженных очков). А это бы случилось в случае успеха Медведева в матче с испанцем. С другой стороны – и трагедии никакой нет. Сейчас у россиянина будет полторы недели на подготовку ко второму «Мастерсу» - в Монте-Карло. Будем надеяться, что грунтовый сезон сложится для него так же успешно, как первые турниры на харде в текущем году.

МУЧЕНИЯ РУБЛЕВА

После вылета Даниила Рублев остался последним нашим теннисистом в Майами. И соперник по четвертьфиналу ему достался куда попроще – 20-летний Себастьян Корда. Американец (да, его отец, чемпион Australian Open-1998 и экс-вторая ракетка планеты Петр Корда выступал за Чехию, но сам Сэб родился и вырос во Флориде, так что является гражданином США, плюс сам местный «Мастерс» для него фактически домашний турнир) заметно прогрессирует, и выход в четвертьфинал стал для него первым в карьере на соревнованиях такого уровня. Причем, не сказать, что оказался он здесь случайно – в частности, в четвертом раунде Корда-младший переиграл девятую ракетку мира Диего Шварцмана. А чуть раньше разгромил Аслана Карацева, но в той игре россиянина просто «вырубило» из-за физической усталости, смены часовых поясов, жары и влажности.