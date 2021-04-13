На Медведева упала «корона». Лучший российский теннисист слег из-за ковида

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Тест, оказавшийся положительным, Медведев сдал в понедельник, 12 апреля. Утром во вторник стали известны результаты – у Даниила ковид. Подробностей пока не сообщают – есть ли какие-то симптомы, как протекает болезнь, каков прогноз на полное восстановление нам неизвестно. Сам второй номер рейтинга ограничился коротким комментарием:

- К огромному разочарованию, я вынужден сняться с турнира в Монте-Карло. Сейчас все мое внимание сосредоточено на том, чтобы как можно быстрее поправиться и вернуться в Тур в самые короткие сроки.

Где и когда мог заразиться Медведев, остается только гадать. Свой последний матч он провел полторы недели назад – в четвертьфинале «Мастерса» в Майами проиграл Роберто Баутиста-Агуту. После чего сразу отправился в Монако. По двум причинам – во-первых, он здесь живет. А во-вторых – именно здесь проходит еще один супертурнир, первый грунтовый «Мастерс» в сезоне. Именно к нему Даниил и готовился последние дни, делясь в соцсетях видеороликами с тренировок. Но, к сожалению, выйти на корт в официальной игре не получится. Россиянин, посеянный под вторым номером, должен был стартовать матчем второго круга – против серба Филипа Крайиовича или грузина Николоса Басилашвили. Теперь в основной сетке его заменит лаки-лузер, аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро.

НАСКОЛЬКО ЭТО СЕРЬЕЗНО?

Медведев – далеко не первый теннисист, заболевший ковидом. Эту заразу перенесли многие, включая и Новака Джококича. И все же, большинство игроков переболели еще прошлым летом – во время коронавирусной паузы. И практически не потеряли ни в чем в плане возможностей выступать на турнирах.

Даниилу повезло куда меньше. Ведь он пропустит не только «Мастерс» в Монако, но и крупные соревнования в Барселоне. Даже если все пройдет без осложнений, россиянин минимум две недели должен провести на карантине и потом сдать несколько отрицательных тестов, чтобы вернуться в Тур. Есть и хорошая новость – теоретически, он сможет выступить уже в начале мая на «Мастерсах» в Мадриде и Риме. И успеть нормально подготовиться к «Ролан Гарросу».