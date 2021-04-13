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На Медведева упала «корона». Лучший российский теннисист слег из-за ковида
13 апреля 14:10
автор: Николай Мысин

На Медведева упала «корона». Лучший российский теннисист слег из-за ковида

Даниил Медведев не сможет сыграть на «Мастерсе» в Монте-Карло и выбыл на неопределенный срок. У второй ракетки мира нашли коронавирус.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Тест, оказавшийся положительным, Медведев сдал в понедельник, 12 апреля. Утром во вторник стали известны результаты – у Даниила ковид. Подробностей пока не сообщают – есть ли какие-то симптомы, как протекает болезнь, каков прогноз на полное восстановление нам неизвестно. Сам второй номер рейтинга ограничился коротким комментарием:

- К огромному разочарованию, я вынужден сняться с турнира в Монте-Карло. Сейчас все мое внимание сосредоточено на том, чтобы как можно быстрее поправиться и вернуться в Тур в самые короткие сроки.

Где и когда мог заразиться Медведев, остается только гадать. Свой последний матч он провел полторы недели назад – в четвертьфинале «Мастерса» в Майами проиграл Роберто Баутиста-Агуту. После чего сразу отправился в Монако. По двум причинам – во-первых, он здесь живет. А во-вторых – именно здесь проходит еще один супертурнир, первый грунтовый «Мастерс» в сезоне. Именно к нему Даниил и готовился последние дни, делясь в соцсетях видеороликами с тренировок. Но, к сожалению, выйти на корт в официальной игре не получится. Россиянин, посеянный под вторым номером, должен был стартовать матчем второго круга – против серба Филипа Крайиовича или грузина Николоса Басилашвили. Теперь в основной сетке его заменит лаки-лузер, аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро.

НАСКОЛЬКО ЭТО СЕРЬЕЗНО?

Медведев – далеко не первый теннисист, заболевший ковидом. Эту заразу перенесли многие, включая и Новака Джококича. И все же, большинство игроков переболели еще прошлым летом – во время коронавирусной паузы. И практически не потеряли ни в чем в плане возможностей выступать на турнирах.

Даниилу повезло куда меньше. Ведь он пропустит не только «Мастерс» в Монако, но и крупные соревнования в Барселоне. Даже если все пройдет без осложнений, россиянин минимум две недели должен провести на карантине и потом сдать несколько отрицательных тестов, чтобы вернуться в Тур. Есть и хорошая новость – теоретически, он сможет выступить уже в начале мая на «Мастерсах» в Мадриде и Риме. И успеть нормально подготовиться к «Ролан Гарросу».

Тем не менее, надо понимать, что ковид – болезнь неприятная, сильно бьющая по организму. Хорошо, если в случае с Даниилом она будет протекать бессимптомно. Но если россиянину повезет чуть меньше, могут возникнуть трудности. Даже легкая стадия ковид-19 забирает много сил, и это однозначно скажется как на физической, так и на игровой форме Медведева. В каком состоянии он вернется на корт и как быстро восстановит оптимальные кондиции, можно только гадать. Но будем надеяться, что обойдется без серьезного спада.

В ЧЕМ ЕЩЕ ОПАСНОСТЬ?

«Мастерс» в Монте-Карло и турнир в Барселоне – два самых успешных турнира на грунте в карьере Медведева. Из 10 своих побед на этом покрытии восемь он одержал как раз здесь, в 2019-м. Тогда в Монако Даниил (еще даже не входящий в топ-10 рейтинга) одолел самого Джоковича и пробился в полуфинал, а в столице Каталонии добрался и до финала (там уступил Доминику Тиму). Что интересно, с тех пор россиянин не выиграл на грунте ни одного матча. А ведь прошло почти два года!

И, как ни странно, именно этот факт внушал определенный оптимизм в плане претензий Медведева на первую строчку рейтинга. Ведь ему не надо защищать очки, и вся весенняя часть сезона была отличной возможностью набрать много баллов и вплотную приблизиться к Джоковичу. Конечно, при условии хороших результатов, но Даниил на мягких кортах играть все же умеет. Да, не любит (в чем сам признается). Да, ему не очень везло на них в последнее время. Но, тем не менее, умеет! Теперь же ковид заметно осложнил ему жизнь. Во-первых, минимум два турнира россиянин пропустит. А во-вторых – непонятно, в какой форме вернется и сможет ли нормально выступить на оставшихся. Включая, собственно, «Ролан Гаррос». Это, пожалуй, самое печальное.

Есть и еще один фактор, который нельзя не отметить – буквально накануне Медведев провел тренировку с Рафаэлем Надалем. Наверняка, он контактировал и с другими спортсменами. Как бы не оказалось, что кто-то из них в ближайшее время тоже сдаст положительный тест и будет вынужден уйти на карантин. В случае с Рафой это будет особенно обидно – грунт рискует остаться без своего Короля…

Тем не менее, есть и позитивный момент. Уж если Медведеву и суждено переболеть коронавирусом, то лучше сейчас. А не, скажем, перед стартом того же «Ролан Гарроса». Или Уимблдона. Или летней серии на американском харде, где его шансы на титулы особенно высоки.

источник: «Советский спорт»
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