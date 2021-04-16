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Раскороновал Короля. Рублев обыграл Надаля на грунте
16 апреля 22:49
автор: Николай Мысин
автор фото: ATP Tour

Раскороновал Короля. Рублев обыграл Надаля на грунте

Андрей Рублев в трех партиях разобрался с Рафаэлем Надалем (6:2, 4:6, 6:2) и вышел в полуфинал в Монте-Карло. Второй раз подряд – на турнирах категории «Мастерс».

Это был исторический матч!

ОТ АНДРЕЕВА ДО АНДРЕЯ

- Я не представляю, как Рафа с этим справляется! Он лучший грунтовый теннисист в истории. От него всегда ждут только победы. И он каждый раз умудряется демонстрировать высший уровень. Это невероятно! – признавался Рублев.

По глазам Андрея было видно – он действительно в шоке. Надаль для него – кумир детства. А обыграть кумира, да еще на «его поле» - это и правда неординарное событие.

Нет смысла повторять, насколько испанец монструозен на грунте. Но мы все же попробуем. Вот лишь несколько фактов.

- До поединка с Рублевым Рафа провел на мягких кортах 565 встреч. И выиграл из них 507!

- У него только в Монте-Карло – 11 титулов. Это больше, чем у Андрея за карьеру (8).

- В истории тенниса есть лишь три турнира, на которых один теннисист брал более 10 титулов. Все они – грунтовые. И теннисист везде один – Надаль. Помимо «Мастерса» в Монако он 11 раз побеждал в Барселоне, а на «Ролан Гарросе» взял 13 трофеев!

- Вы просто вдумайтесь – 13 кубков на одном «Большом шлеме»! Немыслимый результат. В истории всего три теннисиста, кто в принципе выигрывал больше «мейджоров» - Пит Сампрас (14), Новак Джокович (18) и Роджер Федерер (20).

- Всего 24 игрока в истории когда-то побеждали Надаля на грунте. В их числе был один россиянин. Игорь Андреев сделал это в Валенсии, в 2005 году. Когда 19-летний испанец уже был восходящей звездой, но только готовился взять первый титул в Париже. Даже Николай Давыденко – единственный из наших игроков, кто ведет у Рафаэля по счету личных встреч и один из немногих в истории, кто в принципе может похвастать таким достижением (6:5) обыгрывал Надаля лишь на харде. Как и Михаил Южный (четырежды). Что уж говорить об остальных…

В успех Рублева мало кто верил. В Монако Рафа первым двум соперникам отдал всего 5 геймов – Федерико Дельбонису (6:2, 6:1) и Григору Димитрову (6:1, 6:1) он устроил настоящий разгром. Андрей же только с Роберто Баутиста-Агутом играл накануне почти три часа. Да, показал шикарный теннис. Да, добился победы (7:6, 5:7, 6:3). Но явно устал. А Рафа был свеж и уверен в себе. Даже Шамиль Тарпищев, президент ФТР, не стал кривить душой и признал:

- Результат будет зависеть от Надаля. Если Андрей сыграет в агрессивный теннис, этой агрессии может быть недостаточно, чтобы разорвать паутину комбинаций испанца. Шансов на то, чтобы пройти его в Монако, у Рублева действительно мало.

Но чудо все-таки случилось. И Андрей стал вторым россиянином после Андреева, который одолел Надаля на его фирменном, коронном покрытии.

УВЕРЕННЫЙ СТАРТ

Все-таки, надо признать – форма у Рафы далеко не пиковая, а его легкие победы в первых кругах объяснялись низким уровнем соперника (Дельбонис) или его проблемами со здоровьем (Димитров отметил, что почти не спал последние дни из-за сильной зубной боли). Надаль не выступал с Australian Open, целенаправленно готовился к грунту, но явно был не в состоянии набрать оптимальную форму всего за два коротких матча.

А Рублев, который в этом году первым среди всех игроков пробил отметку в 20 побед (до матча с Надалем их было уже 22), явно пребывает на ходу. Поединок с Баутистой-Агутом, сложный, упорный, очень качественный в плане тенниса, продемонстрировал и его талант играть на грунте. И уверенность в собственных силах.

Все это работает на Андрея в начале. Пока Надаль пытается наладить прицел на подаче и допускает двойные ошибки, Рублев сходу делает брейк и вырывается вперед – 2:0. Рафа включается лишь после этого, и включается мощно – берет 9 очков подряд (два гейма «под ноль») и сравнивает счет. И как спорить с Надалем, когда он бесподобен в таких сложных перестрелках?

Тут кажется, что россиянин обречен. Что Король грунта лишь продолжит наращивать темп и полностью возьмет инициативу под собственный контроль.

Но именно, что кажется.

Потому что ошибки возвращаются к Рафе. И пока режиссеры трансляции начинают собирать крупные планы то злых, то растерянных выражений лица у испанца, сам Рублев собирает победные розыгрыши. Давит соперника на приеме, вынуждает его ошибаться (5 двойных за первый сет – когда подобное было с Надалем?) и забирает партию легко и уверенно. Со счетом 6:2.

А в начале второй снова делает брейк.

У Андрея получается все. И убойные форхенды:

И шикарные укороченные:

И завершения хитроумных атак:

Надаль же вообще не понимает, что происходит. И случается просто немыслимое – Рафа ругается в голос! Зло бьет ракеткой по мячу, отдав очередное очко. И пытается себя завести громкими криками «Вамос, Рафаэль!». Такое правда увидишь не часто. Я лично ничего подобного вспомнить не смог.

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ РАФЫ

При этом каждый гейм становится все упорнее. Надаль приходит в себя. Снижает количество промахов, усиливает прессинг. Розыгрыши длятся по 10-15 ударов как минимум. Геймы – по 6-8 минут. Брейк-пойнты коллекционируют оба. Вторая партия длится больше часа, и почти на протяжении всех этих долгих минут, наполненных шикарной борьбой и высочайшего уровня теннисом, Рублев умудряется сохранять свое лидерство. Пока не допускает слабину при счете 4:3, пробив из убойной позиции при выходе к сетке прямо на ракетку Надалю. И дает ему оформить брейк.

А после окончательно теряет контроль над игрой, и Рафа, уступая до этого 2:4, берет четыре гейма кряду, а с ними и сет.

И вот казалось бы – что будет дальше? Обычно сценарий один – Надаль, сжав зубы на шее соперника, просто добивает его в эндшпиле матча, не оставляя шансов на успех. Но тут происходит обратное.

У Рафы просто кончаются силы.

Рублев же и не думает сдаваться. Начинает третий сет с брейка. Тут же отдает свою подачу. Но тут же вновь берет ее у соперника! И на этом битва заканчивается. Последние 20 минут Андрей просто развивает успех. Да, не без красивых и напряженных розыгрышей. Но с явным запасом. У Рафы ни физики, ни концентрации, ни – это страшно, но правда! – уверенности в своих силах уже не хватает, что справиться с россиянином. И мы снова получаем 6:2.

Все-таки, чудеса случаются!

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В субботу Андрей встретится с норвежцем Каспером Руудом. Они играли уже трижды, в том числе дважды на грунте. И все три раза Рублев побеждал. Конечно, он же будет фаворитом и в предстоящем полуфинале. Вопрос лишь в том, сколько осталось сил. И нет ли у россиянина проблем со здоровьем (во время интервью после победы над Надалем Андрей много кашлял).

Но даже если что-то не получится в концовке турнира, сам этот поединок с Рафой уже войдет в историю. Мы его однозначно запомним. Рублев – реально молодец!

источник: «Советский спорт»
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